Family friendly: Как выбирать работу, если для вас важна семья

Оценивая компанию, в которой стремимся работать, мы смотрим на должность, функции, зарплату, отношение к сотрудникам. Но часто забываем об одном моменте, который очень важен для семейных сотрудников — это отношение работодателя к ценностям семьи и культура компании в этом контексте.

Если для вас важно проводить достаточно времени с партнером и детьми и если вы не хотите, чтобы вас вызывали на работу в выходные по не особо важному поводу — узнайте, насколько ваш потенциальный работодатель family friendly.

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Для начала вам нужно:

- составить перечень обязательств, которые у вас есть перед семьей и которые могут повлиять на время, проводимое на работе. Например, совместные семейные ужины каждый вечер, тренировки спортивной школьной команды вашего ребенка, помощь в дистанционной учебе и т.д.;

- определить льготы, которые вы хотите получить от работодателя и насколько они важны для вас и вашей семьи;

- составить идеальную для себя картину, как на текущий момент, так и на долгосрочную перспективу, когда ваши дети станут старше или же ваша семья увеличится;

- приоритезировать свои требования к работе — это поможет вам чувствовать себя увереннее на собеседовании.

После того, как поймете, что именно вам нужно, можно начинать изучать компании.

Интернет

Начните с сайта компании. Просмотрите, как компания отзывается о сотрудниках, как описывает программы поддержки и мотивации. Посмотрите на высшее руководство и совет директоров компании. Вы можете сказать, есть ли у них семьи? Говорят ли они о дружной семье? Есть ли в руководстве женщины? Если вы отвечаете отрицательно на большинство из этих вопросов, с большой вероятностью, это не благоприятная для семьи среда, что может стать красным флагом для возможностей вашего карьерного роста.

Ищите любые материалы, в которой описывается поддержка работающих родителей. Если вы планируете пополнение семьи, ищите общедоступную информацию об отпуске по уходу за ребенком и программах, которые предлагаются молодым мамам, например, неполный рабочий день или работа из дома в течение определенного периода. Посмотрите, распространяются ли эти программы на молодых пап.

Почитайте блоги сотрудников — ищите информацию о том, как компания повлияла на их жизнь, насколько разумная рабочая нагрузка поддерживается в компании, участвуют ли семьи во внерабочих мероприятиях и т.п. Затем посмотрите, как их истории соотносятся с тем, что вы найдете на сайте организации.

Обратите внимание на новости о компании на разных источниках. Прочтите отзывы нынешних и бывших сотрудников. Найдите интервью со старшими руководителями, чтобы узнать, что они рассказывают о своей семейной жизни.

Личные связи

Ищите людей, которые могут рассказать о компании — сотрудники, партнеры, клиенты, подрядчики. Ищите через знакомых, знакомых знакомых, через Facebook, LinkedIn, через бывших одноклассников и бывших коллег. Поговорите с ними о культуре компании и сравните, насколько официальная политика совпадает с реальностью. Если вам удастся пообщаться с бывшим сотрудником компании, узнайте, почему он уволился, поговорите с ним о соблюдении баланса между работой и личной жизнью. Уточните, какие результаты приносит программа поддержки работающих родителей (если она есть или была). Почему увольняются работающие родители? Существует ли в компании тенденция увольнения работающих родителей из-за отсутствия программ поддержки?

Сотрудники компании

Когда вы дойдете до стадии собеседования, спросите о занимаемой должности, но также постарайтесь узнать больше о компании и ее культуре. Внимательно слушайте то, что вам рассказывают. Если все люди, которые с вами проводили интервью, говорят, что у них нет семьи или есть дети и супруг, который постоянно находится дома, задумайтесь — это может быть красный флаг.

Попросите рассказать об обычном дне из рабочей жизни. Обратите внимание на продолжительность рабочего дня. Уточните как часто проходят встречи или видеосовещания — сколько раз в неделю, в день. Эта информация поможет вам понять, как часто придется задерживаться в офисе или сидеть в ожидании задачи поздно вечером или рано утром.

На собеседовании стоит затронуть еще одну важную тему — гибкость. Обращайте внимание на возможность неполного рабочего дня; гибкого графика; работы из дома, когда ваш ребенок болеет или принимает участие в важных для него школьных мероприятиях и т.п. Узнайте об опыте работодателя во время карантина. Проводились ли программы поддержки сотрудников, которые должны были контролировать дистанционное обучение своих детей? Спросите, встроена ли гибкость и удаленная работа в рабочую культуру или это было временной мерой. Помните, что family friendly — это не только отношение к семьям с детьми, но и поддержка семей с пожилыми родителями или болеющими членами семьи.

Выбор правильного работодателя — это не только соответствие должности и подходящая зарплата. Используйте все доступные ресурсы во время подготовки и прохождения собеседования, чтобы выявить красные флаги. Проведите предварительное исследование, чтобы понять, какой будет ваша жизнь в новой компании. Может быть вы не знаете, но существует много family friendly работодателей. Вам нужно просто найти своего.