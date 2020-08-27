Грядет революция: Боятся ли сотрудники возвращения в офис

Резкий переход от офисной к удаленной работе с технической точки зрения для большинства компаний прошел относительно безболезненно. Сложности возникали в организационных моментах — многим было непросто наладить режим работы дома. Кто-то не мог организовать сам себя, а кому-то приходилось планировать время еще и с учетом потребностей членов семьи и детей. Но мы все прошли этот этап, можно сказать, успешно. Как же этот успех может повлиять на нашу дальнейшую работу?

Некоторые крупные компании, такие как, Twitter и Facebook, предложили сотрудникам возможность работать из дома на постоянной основе. Есть те, кто решил применить попеременный график выхода для работы в офисе. А что сами сотрудники думают по этому поводу?

Руководство компании Blue Fountain Media, занимающейся цифровым маркетингом, решило опросить более 1000 своих удаленных сотрудников в возрасте от 18 до 65 лет и узнать, хотят ли они вернуться в офис, когда будут сняты ограничения или предпочтут работать из дома. В опросе принимали участие и рядовые специалисты, и руководители высшего звена.

По поводу важности личного общения с коллегами, мнения разделились. Но очень явно просматривается определенная тенденция, которая наводит на мысль о том, что работодатели могут столкнуться с революционными настроениями, когда предложат командам вернуться в офисы компаний. По результатам опроса можно выделить три доминирующие тенденции:

Сотрудники опасаются возвращаться в офис

38% опрошенных заявили, что они переживают о своей безопасности, если придется вернуться на работу в офис. Им важно знать больше о мерах, которые будут приняты для сохранения их здоровья.

6% опасаются того, что руководство заставит их вернуться, даже если сами они захотят продолжить работать на удаленной основе.

Сотрудники искреннее беспокоятся по поводу того, какие меры будут приняты для повышения уровня безопасности и как они могут повлиять на комфорт и продуктивность. Вызывают неуверенность такие методы, как посменная работа, изменение концепции открытого офиса, усовершенствование систем вентиляции воздуха и использование конференц-залов.

Многие сообщают о лучшей продуктивности при удаленной работе

39% респондентов отметили, что они более продуктивны, работая удаленно. Многие (42%) убеждены, что в будущем работа из дома заменит физические офисы. На самом деле такой формат работы уже давно используется в ряде стартапов.

Интересно, что офисные сотрудники, которые были приверженцами свободного графика работы (на собственных устройствах из любого удобного места), очень неохотно переключались на работу из дома.

Были и те, кто сообщил, что при удаленной работе их продуктивность не выше, а иногда и ниже, чем в офисе. Факторами влияния они назвали недостаточность ресурсов (21%) и большее количество отвлекающих факторов, в частности, работа по дому и дети (17%).

Кроме того, 60% респондентов сообщили, что им сложно поддерживать рабочие отношения при удаленной работе, а 28% заявили, что они скучали по личному общению с коллегами, хотя их продуктивность дома была выше.

Мнения разных поколений разделились

Интересно, что многие ответы респондентов не отражали стереотипов, сложившихся вокруг разных возрастных групп.

Например, молодые респонденты (18-29 лет), которых обычно считают технофилами, чаще говорили, что удаленная работа не заменит физический офис (41%), в то время как их старшие коллеги, которых принято считать технофобами (45-60 лет) высказывали противоположное мнение (45%).

Еще одно интересное разделение: сотрудники более высоких уровней сообщали, что испытывали меньше стресса и делали больше перерывов в течение дня, чем их коллеги, занимающие рядовые должности. Руководители высшего звена были более продуктивны дома, чем другие сотрудники, поскольку последние не имели удаленного доступа ко всем ресурсам, необходимым им для эффективной работы.

Традиционного офиса больше нет. Пандемия COVID-19 стала катализатором многих социальных изменений, а в сфере занятости удаленная работа внезапно оказалась гораздо более жизнеспособным вариантом, чем когда-либо считали компании.

Конечно, офисная работа будет актуальна и в будущем, но она должна будет значительно измениться, особенно в сфере условия безопасности и сохранения здоровья людей. С большой вероятностью новой нормой станет сочетание удаленной и офисной работы, особенно с учетом пересмотра необходимости заключения дорогостоящих договоров аренды во время экономического спада.