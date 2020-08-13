Shops after COVID: Как изменятся офлайн магазины после пандемии

Эпидемия короновариса стала причиной многих изменений в нашей жизни. И даже такая привычная вещь, как посещение магазина, стала кардинально другой. А с учетом того, что пандемия может продлиться еще не один месяц, а, может быть, и год, розничным сетям придется приспособиться к новым условиям.

Какие же основные изменения произойдут на офлайн торговых площадках мира?

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Постоянное дистанцирование

Уже сегодня большинство магазинов внедрили социальное дистанцирование с помощью отметок на полу — так, чтобы покупатели соблюдали необходимое расстояние друг от друга, пока стоят в очереди. В будущем торговые площадки могут начать использовать ковровые покрытия разного цвета или различные типы полов, чтобы обозначать зоны ожидания и разделять группы людей.

Изменение размещения товаров

Большинство розничных магазинов сегодня спроектированы таким образом, чтобы побуждать покупателей как можно больше времени проводить в зале. Однако в будущем все станет наоборот — товары будут размещаться так, чтобы упростить и ускорить покупку. Клиенты хотят быстро входить и выходить из помещения, а бренды стремятся сделать так, чтобы покупатели не прикасались к товарам, которые они не планируют покупать. Многие магазины сети Target уже перешли на модель с двумя входами: один — для быстрых покупок, которые можно взять и уйти, а второй вход с другой стороны магазина для более неспешных покупок.

Успокаивающие цвета

После месяцев, проведенных в изоляции, покупатели стремятся вернуться в обычные магазины. В будущем все больше брендов будут использовать мягкое освещение, оттенки синего и зеленого цветов в вывесках и декоре, чтобы создать более успокаивающую атмосферу. Покупатели могут даже не осознавать изменений, но, возможно, будут меньше беспокоиться, входя в магазин.

Автономные магазины

Модель Amazon Go для покупок без кассира получила распространение из-за пандемии, и в будущем, вероятно, все больше магазинов будут внедрять эту технологию. Автономные магазины обеспечивают безопасность клиентов и сотрудников на нескольких уровнях — от простого прикосновения к предметам, которые покупатель намеревается купить, до отсутствия необходимости находиться в традиционных зонах с высокой степенью взаимодействия, в частности, возле касс.

"Закажи в интернете, забери в магазине"

В последние месяцы наблюдается взрывной рост заказов BOPIS (закажи в Интернете, забери в магазине). Некоторые розничные продавцы, в том числе торгующие бакалейными товарами, еще до пандемии внедрили этот тип покупок, остальным же пришлось оперативно вносить изменения в систему работы, чтобы организовать места для выдачи покупок и соответствующие указатели. В будущем будет наблюдаться развитие этого типа покупок, вплоть до того, что можно будет забрать заказанные товары, не выходя из автомобиля.

Уменьшение площадей

Поскольку электронная коммерция продолжает расти, физическим магазинам требуется все меньше места. Некоторые ритейлеры превращают части своих магазинов в центры выполнения онлайн-заказов. Остальные сокращают площади, чтобы уменьшить расходы в условиях экономической неопределенности.

Улучшения системы фильтрации воздуха

Будут происходить и изменения, которые покупатели не заметят, но могут почувствовать. Речь идет об усовершенствовании систем фильтрации, вентиляции и кондиционирования воздуха. За счет этого магазины повысить влажность воздуха и потенциально уменьшить распространение микробов.

Открытые пространства

Во многих городах мира правила карантина по-прежнему не позволяют собираться большим группам людей. В будущем ожидается рост торговых площадей под открытым небом, например, в пешеходных зонах городов. Такие пространства имеют два основных преимущества — много места снаружи, что позволяет людям рассредоточиться и доступ к магазинам с различными товарами.

Выставочные залы

Многие розничные продавцы уже перешли от традиционных торговых площадей к формату выставочных залов. Скорее всего такая тенденция продолжиться. Покупатели в выставочном зале смогут увидеть заинтересовавшие их товары, а потом сделать заказ через интернет. Эти залы могут ликвидировать разрыв между физическими и онлайн покупками.

Физические барьеры

Магазины должны защищать не только своих клиентов, но и сотрудников. Многие уже установили перегородки из оргстекла между кассирами и покупателями, остальные, вероятно, сделают это в ближайшее время. Магазины наверняка найдут творческие способы создания физических барьеров между людьми, не нарушая личных контактов и комфорта обслуживания.

Пандемия коронавируса навсегда изменила мир розничной торговли. Офлайн магазинам необходимо будет адаптироваться и развиваться, чтобы удерживать клиентов.

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