Post-Covid-19: Вирус и новая волна инноваций

События черного лебедя, такие как экономические спады и пандемии, изменяют траекторию правительств, экономики и бизнеса, меняя ход истории. Научный сотрудник по стратегии в Кембриджском университете Хамза Мудассир проанализировал, как кризисы и пандемии повлияли на развитие общества и бизнеса, и что может произойти в ближайшие десять лет.

Черная смерть в 1300-х годах сломала давно укоренившуюся феодальную систему в Европе и заменила ее более современным трудовым договором. Спустя всего три столетия глубокий экономический спад — из-за 100-летней войны между Англией и Францией — положил начало крупному инновационному движению, которое радикально улучшило производительность сельского хозяйства.

Пандемия атипичной пневмонии 2002-2004 годов стала катализатором стремительного роста электронной коммерции, которая в то время только делала первые шаги. Компания Ali Baba вывела ее в авангард розничной торговли в Азии. Это было связано с ограничением поездок и общения между людьми — подобно тому, что мы наблюдаем сегодня. Финансовый кризис 2008 года также привел к своим разрушительным побочным эффектам. Популярность Airbnb и Uber на западе выросла, поскольку кризисы субстандартного кредитования означали снижение сбережений и доходов населения, вынуждая людей делиться активами — свободными комнатами и поездками на автомобилях, чтобы покрыть дефицит. Бизнес-модели видеоигр, также удвоившие объемы в этот период, тоже быстро изменились: в 2011 году появилась бизнес-модель free-to-play благодаря Nexon в Азии и King на западе.

С Covid-19 мы уже видим первые признаки изменения в поведении потребителей и предприятий. Дистанционная работа поощряется как техническими, так и нетехническими компаниями, на прибыльность авиакомпаний влияет низкая загруженность самолетов, глобальные сбои в цепочках поставок, а в розничных магазинах массово заканчиваются ибупрофен, галантерейные товары и туалетная бумага. Некоторые из этих изменений являются прямыми краткосрочными реакциями на кризисы и вернутся к обычным уровням после того, как будет побежден Covid-19. Тем не менее, некоторые из этих изменений будут продолжаться, создавая долговременные сдвиги в цифровой сфере, которые будут определять бизнес на десятилетия вперед.

Три варианта воздействия

Пандемии оказывают непосредственное влияние на биологические, психологические и экономические аспекты. Их интенсивность варьируется в зависимости от уровня смертности и заболеваемости патогеном, а также от времени, необходимого для его распространения.

Биологическое воздействие Covid-19 быстро росло и больше всего ударило по пожилым людям. Психологическое влияние можно наблюдать на фондовых рынках по всему миру — инвесторы не уверены в будущем, поскольку информация о распространении Covid-19 и его влиянии на глобальную производительность в лучшем случае неполна, а в худшем — неверна. Население мира также сталкивается с психологическим воздействием, с низким моральным духом и усилением изоляции, поскольку человеческие контакты и свобода передвижения сильно ограничиваются. Наконец, что не менее важно, значительным был и экономический эффект. В краткосрочной перспективе поставки различных основных продуктов нарушались, а спрос на различные продукты и услуги упал. Если это продолжится, Covid-19 может очень негативно повлиять на мировой ВВП.

Долгосрочные инновации и изменения в тенденциях произойдут по мере того, как потребители и предприятия будут стараться нормализовать воздействие на психологические и экономические аспекты — при условии, что распространение вируса будет минимизировано и устранен фактор биологического воздействия. Изучение более 50 стартапов, которые получили взрывной рост во времена глобальных кризисов помогает понять возможный процесс развития. Начальная рецессия обычно приводит к ускорению изменения бизнес-модели, снижению затрат на обслуживание и цен. С другой стороны, во время пандемий возникает тенденция открытия совершенно новых категорий предприятий. Становится также очевидным, что как пандемии, так и рецессии способствуют инновациям, а не являются их непосредственными причинами. Учитывая эти факторы, ниже представлены три макро-инновации, которые мы можем ожидать после Post-Covid-19.

Цепочки поставок объединятся в устойчивые экосистемы

Глобальные цепочки поставок уже давно ориентированы на поддержание относительно постоянного качества при одновременном снижении затрат на каждом этапе. Это привело к значительному риску концентрации с точки зрения географического положения и поставщиков для большинства компаний. Например, сокращение масштабов деятельности Китая из-за Covid-19 и создание косвенных воздействий на предложение, которые мы наблюдаем сегодня, выявили отсутствие устойчивости в этом подходе.

Существует острая необходимость в более распределенной, скоординированной и отслеживаемой поставке компонентов в нескольких регионах и поставщиках при сохранении эффекта масштаба. Это потребует создания глобальных платформ, использующих сложные технологии, такие как 5G, робототехника, IoT и блокчейн, чтобы помочь надежно связать нескольких покупателей с несколькими поставщиками в "цепочке" цепочек поставок. Это также окажет опосредованное влияние на развитие автономных автомобилей и беспилотных летательных аппаратов, поскольку спрос на логистику для электронной коммерции намного превзойдет количество водителей, необходимых для их выполнения. Обычные платформы B2B, такие как Amazon и Ali Baba, вероятно, вступят в борьбу за право владения этой более сложной экосистемой цепочки поставок в следующем десятилетии.

Цифровая бюрократия станет мейнстримом

Резкий скачок заболеваемости Covid-19 заставил правительственную бюрократию начать действовать быстрее, чем когда-либо прежде. Китай побил все рекорды по строительству больницы площадью 60 тыс. кв. м всего за 10 дней в Ухане. Южная Корея провела экспресс-тестирование более 200 000 своих граждан и использовала смартфоны, чтобы отслеживать движение зараженных, оповещая неинфицированных об этих перемещениях с помощью обновлений в режиме реального времени. Все эти усилия, а также прозрачность биологического воздействия можно было бы улучшить, если бы в мире было больше умных городов.

Согласно последним исследованиям Университета Глазго только 27 из 5500 крупных городов считаются ведущими в этой области. Опыт, полученный во время Covid-19, сместит инвестиции в пользу умных городов, поскольку они крайне важны для управления следующим событием черного лебедя. Ключевыми игроками, извлекающими выгоду из этого сдвига, станут умные правительства, крупные компании, такие как Cisco, Microsoft и Siemens, а также цифровые стартапы в Европе и США.

Поддержка психического здоровья станет одной из главных задач

Нетрудно предсказать, что Covid-19 станет ускорителем развития как удаленной работы, так и онлайн-обучения. Что сложнее понять, так это то, что произойдет, когда большая часть интеллектуальной рабочей силы будет работать удаленно одновременно и постоянно. Вполне вероятно, что этот сдвиг повлияет на моральное состояние, продуктивность и психическое здоровье работников во всем мире, и предприятия должны быть готовы к этому. Для компаний, которые хотят добавить "человеческое прикосновение" в цифровом мире в свои рабочие места, выбор сегодня ограничен. Есть Humu — стартап бывшего руководителя отдела кадров Google Ласло Бока, который находится в выгодном положении и сможет извлечь выгоду из ситуации.

Горстка других технологических компаний, таких как Github и Automattic, которые работают преимущественно на модели удаленного сотрудничества, также могут использовать свои идеи и возможности, чтобы помочь другим компаниям справиться с ситуацией. Для людей, работающих удаленно, все выглядит намного лучше. Несколько стартапов, связанных с ментальным здоровьем, такие как Braive и Moment Pebble, могут помочь справиться с проблемой изоляции, а приложения для деловых сетей, такие как Ripple, помогут в решении задач наставничества и развития, связанных с удаленными работниками.

Пост-коронавирусный мир

Covid-19 — это огромный шок для мировой экономики, а также для тысяч людей и семей, которые он затронул. Компаниям в ближайшей перспективе необходимо поставить на первое место здоровье и безопасность работников, партнеров и поставщиков. В долгосрочной перспективе Covid-19 безвозвратно изменил способ, которым компании будут конкурировать в течение следующего десятилетия. Фирмы, которые хотят извлечь выгоду из этих изменений, преуспеют, а те, которые не будут смогут адаптироваться, закроются.

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