Когда наступит "после": Преимущества инновационной экосистемы

Социальное дистанцирование — на пике. Мы связаны друг с другом только в виртуальном мире. Сколько это еще продлится, неизвестно. Но как же ценна потом будет возможность увидеть друг друга лично, обсудить новые идеи, запланировать взрывные проекты и просто пожать друг другу руки.

Когда-то (до пандемии) мы считали, что личное общение — это само собой разумеющийся факт, который невозможно исключить из нашей жизни. Но оказалось, что это не так. Теперь мы это знаем. Но, как было написано на кольце царя Соломона: "Все проходит, и это пройдет". Мы вернемся в офисы, опять начнем проводить совещания и брейн-штормы, опять будем торопиться на встречи с клиентами и активно обсуждать очередные этапы реализации проектов. Мы вернемся к личному общению, ведь оно так важно и для психологического здоровья человека, и для рождения инноваций, без которых наша жизнь станет просто скучной. Поэтому когда придет время "после", компаниям нужно серьезно подумать о создании инновационной экосистемы.

Инновационная экосистема — это сеть людей, организаций, ресурсов и структур, которые объединяют усилия таким образом, что катализируют новые продукты, идеи, методы, системы и даже образ жизни. Представьте себе эквивалент инновационной экосистемы в природе: среда, в которой каждая составная часть и их связи друг с другом создают сложную сеть симбиотических взаимодействий, которые в совокупности обеспечивают эффективную и действенную работу всей системы.

Типы инновационных экосистем

Инновационные экосистемы могут существовать как в городах, так и в отраслях или компаниях.

Городская инновационная экосистема

Это может быть коворкинг, исследовательские институты, государственная политика, способствующая инновациям, и конкурсы стартапов, открытые для жителей города.

Отраслевая инновационная экосистема

Это местные стартапы, индивидуальные предприниматели, крупные корпорации и венчурные капиталисты.

Корпоративная инновационная экосистема

Сюда входят такие элементы системы, как специальная инновационная лаборатория, сторонние консультанты для привлечения свежих идей, привлеченные для совместной работы компании и динамичное рабочее пространство.

Шесть шагов к созданию корпоративной инновационной экосистемы

Инновационная экосистема эффективна, когда результаты растут и появляются новые идеи. Как сделать так, чтобы это произошло?

1. Поощряйте поддержку, а не конкуренцию

Инновация не игра с нулевой суммой. В хорошей инновационной экосистеме положительные изменения в одной части сети будут вызывать положительные изменения во всех остальных частях.

2. Диверсифицируйте игроков и финансирование

Собирайте сильную команду с разным опытом и перспективами, от высшего руководства до внешних консалтинговых компаний. Финансирование должно формироваться на основе разнообразного портфеля, который кроме прочего включает бизнес-ангелов и банки.

3. Обеспечьте активное распространение информации

Развивайте свободный поток идей и информации, создавайте конвейер, на котором идеи смогут быстро и эффективно переходить от проектирования к тестированию, к итерации и масштабированию.

4. Создайте инновационный набор инструментов

Он может включать в себя все — от физического пространства, например, коворкинга, до самых современных инструментов, например, дизайнерское мышление, высокоскоростной интернет, 3D-изображения и искусственный интеллект.

5. Поощряйте культуру инноваций

Инновации должны насыщать экосистему сверху вниз. Проводите общеорганизационные (или общегородские, или общеотраслевые) тренинги и семинары, которые помогут людям генерировать новые идеи и действовать в соответствии с ними. Организуйте мероприятия и серии выступлений, которые стимулируют инновации и сотрудничество.

6. Будьте динамичными и гибкими

Будь то новая идея, система или участник, вступление в инновационную экосистему должно быть плавным. Структуры должны быть достаточно жесткими, чтобы выдерживать изменения, но не настолько жесткими, чтобы они могли их остановить.

Преимущества создания экосистемы

Компании процветают, когда эффективность и качество работы постоянно улучшаются. Инновационная экосистема является одним из наиболее эффективных способов обеспечить это.

Более короткие сроки выхода идеи на рынок

Жесткий отбор помогает быстро отсеивать плохие идеи, а хорошие — в кратчайшие сроки направлять тем, кто их реализует (инвесторы, спонсоры, СМИ, политики и т.д.).

Разнообразные перспективы

Даже самые талантливые компании не могут генерировать все лучшие идеи в одиночку. Крупные компании получают выгоду от стартапов (и наоборот), а внешние консультанты открывают новые динамичные перспективы. Сознательное создание инновационного сообщества объединяет всех.

Более быстрый общий рост

Объединение усилий всегда вызывает рост — от увеличения количества рабочих мест и масштабов компании до расширения возможностей инвестирования.

Прозрачное общение

Чтобы избежать дублирования прилагаемых усилий и полного информирования всех заинтересованных лиц, инновационные экосистемы предполагают открытость всех действующих лиц и их взаимоотношений друг с другом.

Инновационные экосистемы объединяют разрозненных игроков и обеспечивают искру для их совместной работы. С учетом того, что к 2030 году около двух третей населения мира будут жить в городах, а также учитывая взрывное развитие технологий и необходимость создавать новые рабочие места для людей, инновационные экосистемы могут стать одним из самых доступных способов развития новых идей.

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