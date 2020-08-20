Под контролем: 5 ошибок, которые совершают руководители удаленных сотрудников

Существуют руководители, и, к сожалению, таких немало, которые умеют управлять, только заглядывая через плечо своих сотрудников. Это не потому, что они такие любознательные, а потому, что многие просто эмоционально или интеллектуально не готовы управлять, особенно, когда речь идет об удаленных сотрудниках. Такие руководители считают, что единственный эффективный способ управления — постоянный контроль.

Офисы open space были специально спроектированы для обеспечения такого рода "микроменеджмента". Уже давно этот вариант показал свою неэффективность — продуктивность сотрудников резко снизилась. А в сегодняшней ситуации подобный формат работы можно назвать даже опасным с точки зрения сохранения эмоционального и физического здоровья сотрудников.

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Стратегия микроменеджмента появилась несколько десятилетий назад на смену управления по целям (МВО). И сегодня работают тысячи "микроменеджеров", которые, в принципе, не понимают, как управлять удаленными сотрудниками. В уме таких руководителей возникают мысли о том, что сотрудники проводят дни за просмотром фильмов и в социальных сетях, вместо того, чтобы выполнять поставленные задачи. Если вы не хотите быть похожим на "микроменеджера", не делайте эти пять ошибок:

1. Часто запрашивать отчеты по статусам.

Необходимость постоянно писать отчеты фокусирует внимание сотрудников именно на них, а не на непосредственных задачах. Согласно исследованию Университета Иллинойса, это сильно демотивирует людей и снижает их продуктивность: "Необходимость слишком часто предоставлять отчетность способствует увеличению склонности человека сосредотачиваться на избегании неблагоприятных оценок компетентности, а не на развитии компетенций для выполняемой работы".

2. Мониторить личные ноутбуки сотрудников.

Если руководитель навязчиво отслеживает поведение сотрудников, у последних, естественно, возникают ощущение, что им не доверяют. А, значит, они тоже перестают доверять коллегам и руководителям. Как говорится в исследовании Университета Южной Флориды: "В условиях строгого контроля потенциально сотрудники оценивают этику организации как низкую". Кроме того, использование личных ноутбуков для работы — огромный риск для безопасности, особенно, если для выполнения задач они используют конфиденциальную информацию.

3. Относиться к работе на дому как к отпуску.

Оплачиваемый периодический отпуск сохраняет здоровье сотрудников и предотвращает их выгорание. По информации The New York Times, "у тех, кто не взял ежегодный отпуск, риск смерти от различных причин был на 21% выше, а вероятность умереть от сердечного приступа — на 32% выше". Вместо того, чтобы найти еще один способ отказать сотруднику в оплачиваемом отпуске, мудрые руководители находят способы поощрить (или даже заставить) сотрудников использовать запланированное время для отдыха.

4. Настаивать на ежедневных видео-проверках.

Во-первых, как и частые отчеты о статусах, ежедневные видео-проверки заставляют сотрудников сосредоточиться на том, чтобы произвести впечатление на руководителя, а не на выполнении своей работы. Во-вторых, одним из больших преимуществ работы из дома является то, что сотруднику не нужно тратить время на подготовку одежды, прическу и внешний вид. А видео-общение отбирает часть этого сэкономленного времени.

5. Требовать установку веб-камеры в доме сотрудника.

Можно подумать, что это шутка. Но на самом деле это логическое продолжение убеждения о том, что если за сотрудниками постоянно не следить, они не будут работать. Нужно ли говорить, что камеры — это отличный способ демотивировать сотрудников; заставить их сосредоточиться на внешности, а не на содержании; убедить их, что им нельзя доверять; и гарантированно обеспечить условия, при которых сотрудники будут искать новую работу.