Удаленка от Google: 9 проверенных советов для эффективной работы сотрудников

Многие компании все еще не вернули сотрудников в офисы на полный рабочий день, а некоторые вообще отказались от этого, как минимум, до следующего года. В их числе и Google, который решил продлить удаленный режим до июля 2021 года.

Экспертизе мирового гиганта можно доверять, ведь у Google есть доступ к одному из самых богатых наборов данных в мире. Среди них — исследование, в рамках которого было опрошено более 5000 сотрудников компании и проведена фокус-группа с участием примерно ста человек. Основное внимание уделялось вопросам благополучия в работе, эффективности, поддержанию связей и продуктивности.

Основываясь на полученных в исследовании данных, Google представил несколько рекомендаций о том, как сохранить единство в разрозненных командах. Многие из этих рекомендаций основаны на эмоциональном интеллекте.

Приоритет командных встреч

Встречи команды "часто являются чуть ли не единственным способом взаимодействия с сотрудниками при удаленной работе, поэтому их нужно обязательно планировать и проводить, расставляя приоритеты, даже если на повестке дня нет ничего срочного", — рекомендует Google.

Конечно, основное взаимодействие при работе распределенных команд — это переписка. Но при письменном общении может быть утеряно много нюансов. Юмор и тон неверно истолковываются, нет шанса услышать голос человека, увидеть выражение его лица или прочитать язык тела.

Виртуальные командные встречи — это возможность получить эмоциональные сигналы и установить взаимопонимание с коллегами.

Предостережение: не планируйте слишком много встреч, иначе команде просто не хватит времени на выполнение реальных задач.

Проявление личного интереса

Google рекомендует использовать время встреч, чтобы лучше узнать своих коллег. Можно даже запланировать совместный виртуальный завтрак или обед.

Желательно в общении использовать открытые вопросы. Например, не спрашивать: "Как прошли выходные?", а спросить: "Чем вы занимались в эти выходные?"

Присутствие

При виртуальном общении могут теряться некоторые аспекты взаимодействия, например, когда кто-то отключает камеру или микрофон. Google рекомендует:

- не выключать камеру, чтобы другие участники могли вас видеть;

- выключать микрофон, только когда это необходимо;

- давать как вербальные, так и невербальные сигналы, такие как кивок головой, "ммммм", "точно" или "да, хорошая идея";

- во время виртуальной встречи класть телефон экраном вниз, чтобы не отвлекаться на него и поддерживать зрительный контакт.

Поддержание контакта

Конечно, важно быть уверенным, что у всех есть время и место для выполнения рабочих задач. Но Google рекомендует иногда отправлять в общие чаты короткие приветствия, новости о проектах или просто забавные фото.

Можно также запланировать "виртуальный перерыв на кофе", аналогичный тому, как это делается в офисе. Это еще одна возможность обсудить день, планы на выходные или что-то еще.

Узнавать коллег

"При удаленной работе непросто сказать коллеге быстрое "спасибо" или "хорошая работа". Поэтому важно отправлять сообщения с поздравлением или благодарностью, хвалить коллег на общих встречах команды и не забывать о программе поощрений, принятой в компании", — советует Google.

Привлекать коллег к участию в общении

Интровертам может быть сложно участвовать в групповых собраниях, тем более в виртуальной среде. Руководителям групп желательно напрямую просить их высказать свое мнение или идеи. Также модераторы встреч должны следить за выражением лиц и языком тела участников, чтобы дать слово тем, кто хочет высказаться.

Установить командные нормы

"Нормы устанавливают четкие ожидания относительно того, как вы работаете вместе со своей командой. Но эти нормы часто просто предполагаются, а не заявляются вслух. В связи с этим может возникнуть путаница", — объясняет Google.

Исследователи компании рекомендуют обсудить с коллегами нормы работы в команде. К ним относятся:

- ожидания относительно того, в какое время отвечать на электронные письма / быстрые сообщения, учитывая при необходимости нерабочее время и часовые пояса;

- уточнение ожиданий по задачам и ответственности внутри команды, в том числе, действия, когда кто-то из членов команды недоступен;

- лучший способ обмена информацией и поддержания связей;

- установленные периоды времени для связи;

- другие вопросы, которые могут возникнуть в процессе работы.

Как только вы установите эти нормы, они должны быть задокументированы и распространены среди всех членов команды. Это помогает создать общее видение и снижает стресс. Кроме того, это позволяет уменьшить вероятность несогласованных действий, когда один член команды ждет чего-то от других.

Использовать правильный способ связи

Как вы принимаете решение — отправить сообщение или позвонить? "Видео лучше всего подходит для более деликатных или подробных обсуждений, в то время как быстрое сообщение отлично подходит для уточнения чего-либо или прояснения простых вопросов", — говорит Google.

Важно понимать разницу. Если будет слишком много звонков, люди быстро почувствуют выгорание. С другой стороны, не нужно тратить массу времени на обмен сообщениями, если вопрос можно решить за пять минут по телефону.

Сделать благополучие приоритетом

В разгар пандемии благополучие важнее, чем когда-либо. Google рекомендует:

- создать дома удобное место для работы, чтобы физически разделить вашу рабочую и домашнюю жизнь;

- установить ограничение по времени для рабочего дня, чтобы не работать слишком много;

- вставать с рабочего места каждый час и делать короткий перерыв.

В дополнение к рекомендациям Google можно посоветовать бронировать время для отдыха в календаре между встречами и другой работой с высокой концентрацией внимания. Это даст вам возможность прогуляться, что-то поискать в интернете или заняться чем-нибудь еще, чтобы избежать выгорания.

Применяя эти рекомендации, подтвержденные результатами исследований, компании делают эмоциональный интеллект основой своей стратегии удаленного управления работой, а также помогают сотрудникам управлять своими эмоциями во благо.