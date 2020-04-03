Три приложения, которые упростят вам работу из дому

Это странно понимать, но мы — первое поколение, которое вообще может позволить себе подобный формат работы. Ну и, как известно, современные проблемы требуют современных решений. В виде приложений, конечно.

Итак, три приложения, которые упростят вам эту задачу:

Трекинг задач

Worksection

Разрабатываемый в Украине продукт (мы же все это любим, м?), который предназначен для компаний и проектов всех видов: от уютных проектов типа Ukraїner до гигантов вроде МТС. В программе удобно следить за сроками выполнения задач, есть удобная лента комментирования задач и привязка к почтовой переписке. Есть встроенный трекинг времени и возможность вести бюджеты по проектам, а диаграмма Ганта и канбан-доски помогут с планированием. Конечно же, есть синхронизация с Google/Outlook календарем.

Основные преимущества: низкий порог освоения, удобство в реалиях Украины, доступные цены.

Видеоконференции

Zoom

Заметили, как все о нем заговорили с началом карантина? Вполне справедливо — приложение отлично показывает себя и в конференциях с небольшим количеством участников, но предназначено в первую очередь для команд, в которых участников много, до 100 человек. Даты также синхронизируются с популярными сервисами-календарями. Правда, в бесплатной версии конференции для трех и более участников ограничены по времени: переподключаться придется каждые 45 минут. Очень удобны здесь и инструменты для совместной работы (виртуальные доски, заметки и так далее).

Основные преимущества: поддержка оборудования для конференц-залов, удобный обмен скриншотами.

Трекинг времени

Toggl

Лучший, по мнению PCMag, бесплатный трекер времени для фрилансеров. Бесплатная версия сервиса и правда здесь не обделена в функционале: неограниченное количество проектов и клиентов, интеграция с Asana, Basecamp и другими сервисами для работы, редактирование записанного времени. Правда вот за напоминания на почту уже нужно будет заплатить. Сервис кроссплатформенный, так что вы легко сможете с лежащего под рукой телефона запускать таймеры и готовить отчеты по работе всей команды.

Основные преимущества: легкие и быстрые клиенты, большой набор функций в бесплатной версии, интеграция во все возможные сервисы для команд.

Этой подборки должно хватить, чтобы перенести ваши текущие проекты в remote-режим без сучка и без задоринки (и без зазубрин, наверное, тоже). Во многом для него необходима возможность свободного переноса данных между сервисами, и это то, что программы выше поддерживают на ура.