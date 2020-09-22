Вектор успеха: О чем нужно помнить, чтобы прийти к своей цели

Один из лучших способов двигаться вперед и достигать жизненных целей — учиться у людей, которые уже добились успеха. Они уж точно знают, что помогает, а что мешает на пути к своим целям.

Эти люди уже прошли то, что сейчас проходите вы, и, вероятно, столкнулись с множеством отказов, прежде чем их компании стали такими, какими есть сейчас. Их проблемы никуда не исчезли, просто они перешли на другой уровень. Но, тем не менее, они неизменно оставались верны своим целям. Зачем же изобретать велосипед и делать ошибки, которых можно избежать? Гораздо разумнее прислушаться к людям, уже достигшим успеха и воспользоваться тем, что точно работает.

Мэри Барра, генеральный директор General Motors: Занимайтесь тем, чем вы увлечены

"Делайте то, что любите. Если вы делаете то, что вам нравится, успех придет естественным образом. А с ним и много других хороших событий, о которых вам не стоит беспокоиться".

Вы не знаете, сколько времени вам понадобится на то, что вы делаете сейчас, пока не достигнете своего видения успеха. Именно поэтому многие успешные люди советуют не стремиться к деньгам. Вместо этого вам следует заняться тем, чем вы увлечены. Чтобы продолжать движение вперед, нужна большая решимость, особенно когда шансы против вас. Но если вы занимаетесь тем, что любите, вы, естественно, добьетесь успеха.

Майя Анджелоу, американская писательница, поэтесса, борец за гражданские права: Простите себя

Майя Анджелоу говорила, что каждому человеку очень важно простить себя, потому что ошибки в нашей жизни неизбежны. Но как только вы увидите, что сделали ошибку, вам следует простить себя и сказать: "Что ж, если бы я знал наперед, я бы сделал лучше".

Очень легко обвинить себя в совершенных когда-то ошибках. Но осознав, что эти ошибки могут стать хорошей платформой для вашего роста, вы сможете больше узнать о себе и, в конечном итоге, о своем истинном потенциале. Соавтор книги "Предприниматель без усилий" Дейл Дина Шварц сказала, что "люди попадают в неприятности, потому что они очень стараются быть идеальными, а потом ругают себя, когда это не получается". Вместо того, чтобы изо всех сил винить себя за ошибки, посмотрите на них как на часть своего обучения.

Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group: Неудачи — это не плохо

Ричард Брэнсон сказал: "Я никогда не считаю неудачу плохим опытом. Это просто кривая обучения". Как серийный предприниматель, Брэнсон не раз терпел неудачи. Даже компания Virgin в первые годы своего существования могла просто исчезнуть. Но благодаря удаче и планированию и Брэнсон, и компания пережили трудный период и преуспели. Бизнесмен использует неудачи в качестве платформы для того, чтобы больше узнать о бизнесе. Нужно усвоить два уровка. Первый — это способность быстро адаптироваться к изменениям. Второй — способность быстро признать, что что-то идет не так, и либо сменить курс, либо закрыть бизнес.

Дж. К. Роулинг, автор книг о Гарри Поттере: Примите отказ

Спустя семь книг и восемь фильмов-блокбастеров бренд Гарри Поттера оценивается более чем в $15 млрд. По всему миру было продано более 400 млн копий книг о Гарри Поттере, которые были переведены на 67 языков. Это огромный успех.

Но когда Джоан Роулинг только начинала свою карьеру много лет назад, это было очень трудное время для нее и ее дочери. Она столкнулась с множеством отказов со стороны литературных агентов, пока ее работа, наконец, не была принята Кристофером Литтлом — это был трамплин, на котором она взлетела к успеху, который имеет сегодня.

Выступая на церемонии вручения дипломов в Гарварде, Роулинг сказала: "Невозможно жить, ни в чем не терпя неудач, если вы только не живете настолько осторожно, что с таким же успехом можно было бы и вовсе не жить. В этом случае вы по умолчанию терпите неудачу".

Хелена Фоулкс, исполнительный вице-президент CVS Health Corporation: Следите за призом

"Вы знаете, какова финишная черта, к которой вы действительно хотите добраться, но на этом пути вас не всегда ожидает сплошная радость. Бывают очень тяжелые моменты. Но если вы внимательно следите за призом, к которому стремитесь, это заставляет вас идти вперед".

Мы часто видим примеры такого отношения, когда слушаем истории о том, как люди добились успеха. Дональд Трамп — один из таких людей. Сейчас его состояние оценивается в $2,5 млрд, но в конце 1980-х у него было огромное количество долгов, а к 1991 году его увеличивающийся долг привел его к банкротству. Однако он все время следил за своим призом. Он сопротивлялся, и раз за разом отстраивал свой бизнес. И уже в конце 1990-х годов он возродил свое финансовое положение.

Индра Нуйи, бывший генеральный директор Pepsi: Никогда не прекращайте учиться

Индра Нуйи говорила: "Где бы мы ни находились в жизни, будь мы новичками, только что окончившими колледж, или генеральным директором, мы не знаем всего. Признание этого факта — не признак слабости. Самые сильные лидеры — это студенты, которые учатся на протяжении всей жизни".

Вам будет намного легче в процессе обучения, если вы усвоите все уроки, которые дает вам жизнь, помня о том, что вы не знаете всего. Будучи всезнайкой, вы отталкиваете возможности узнать что-то новое, что может быть очень полезно на вашем пути к успеху.

Джоэл Гаскойн, соучредитель и генеральный директор Buffer, прекрасно демонстрирует это. Перед тем, как Джоэл запустил Buffer, он решил проверить, будут ли люди использовать продукт, и для этого создал двухстраничный веб-сайт, не создавая продукт вообще.

Затем он поделился сайтом со своими подписчиками в Twitter. Когда несколько человек посетили веб-сайт и отправили электронные письма, Джоэл начал отправлять им персонализированные электронные письма с просьбой высказать свое мнение о Buffer (программное приложение для интернета и мобильных устройств, предназначенное для управления учетными записями в социальных сетях). Получив достаточно отзывов, он приступил к работе и создал продукт.

Успешные люди никогда не перестают учиться. Представьте себе, если бы все люди, достигшие успеха в истории человечества остановились на своем первом крупном прорыве, был бы мир таким же волшебным, как сегодня?

Эрик Шмидт, в прошлом главный исполнительный директор Google, ныне глава Совета директоров компании Alphabet Inc.: Говорите "Да"

"Да, это то, как вы получаете свою первую работу и следующую работу. С помощью "да" вы находите своего партнера и даже своих детей. Даже если это немного раздражает или выходит за рамки вашей зоны комфорта, если вы скажете "да", это значит, что вы сделаете что-то новое, познакомитесь с кем-то новым и измените свою жизнь, а также, вероятно, жизнь других людей. Да — крошечное слово, которое может творить большие дела. Говорите его часто".

Сказать "да" с одной стороны очень легко, но с другой — непросто, поскольку это может потребовать от вас каких-то действий, приверженности и вовлеченности. Когда вы говорите "да" возможности, вы должны быть готовы сделать всю работу, необходимую для выполнения вашей части сделки. Практикуйтесь говорить "да", действуйте, будьте целеустремленными и вовлеченными. Эта привычка будет полезна для вашего роста, поскольку вы сможете узнать больше, наладить связи и довериться большему количеству людей. Это также очень хорошая практика для формирования характера, чтобы превратить вас в человека, который готов сделать все необходимое, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Марк Цукерберг, сооснователь Facebook: Слушайте себя

По словам Марка Цукерберга: "Самое главное — просто верить в себя и доверять себе. Когда вы молоды, вы слышите, что у вас нет опыта, чтобы что-то делать, что есть люди, у которых больше опыта, чем у вас. Но я начал создавать Facebook, когда мне было 19".

Почти каждый, кто стремится к успеху, встретит на своем пути людей, который не смогут понять то, что вы видите и к чему стремитесь. Это могут быть даже ваши самые близкие люди. Они будут сомневаться в вас и ваших целях, но если в вашем сознании есть четкое представление, куда идти, идите.

Блейк Микоски, основатель TOMS Shoes сказал: "Если вы организуете свою жизнь вокруг своей страсти, вы можете превратить свою страсть в свою историю, а затем превратить свою историю в нечто большее — что-то важное".

Независимо от того, насколько вы молоды, вы никогда не будете слишком молоды, чтобы добиться чего-то значительного в своей жизни и стать успешным. Совершите перемены, которые всегда хотели совершить, прямо сейчас! Если вы не предпримете никаких действий сейчас, скорее всего, вы никогда не достигнете своей цели.