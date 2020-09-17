Правило неловкого молчания: Победный метод Джеффа Безоса и Тима Кука

Тим Кук и Джефф Безос управляют двумя самыми дорогими компаниями в мире. Со стороны кажется, что они очень разные, но у них есть кое-что общее — они любят держать паузу в разговоре и придерживаются правила неловкого молчания.

Правило неловкого молчания простое: сталкиваясь со сложным вопросом, вместо ответа вы делаете паузу и серьезно думаете о том, как вы хотите ответить. Эта пауза не на 1-2 секунды — чтобы хорошо обдумать ответ, вам может потребоваться 10, 20 секунд и даже больше. Со стороны такой стиль общения может показаться странным. Но Тим Кук, много лет управляющий компанией Apple, давно использует эту практику. Еще в 2008 году в статье Fortune говорилось, что на встречах Кук "известен долгими неудобными паузами, когда все, что вы слышите, — это звук разрывающейся обертки энергетических батончиков, которые он постоянно ест".

Лидер компании Amazon Джефф Безос также использует правило неловкого молчания, хотя и более методично. В начале каждого собрания Безос выделяет 30 минут на то, чтобы все участники спокойно ознакомились с распечаткой тем и вопросов, которые будут обсуждаться. За это время участники могут не только глубже узнать суть вопросов, но также подумать и записать мысли и идеи, которые им пришли в голову.

"Для новых сотрудников эта 30-минутная подготовка кажется странной", — сказал Безос в одном из интервью Fortune. "Они просто не привыкли молча сидеть в комнате и изучать документы в компании руководителей". Но эти "тихие старты" обеспечивают безраздельное внимание участников предмету встречи. Если бы на ознакомление с документами нужно было выделить время в течение рабочего дня, вряд ли бы кто-то это сделал вдумчиво.

Правила неловкого молчания придерживаются не только Кук и Безос. Илону Маску требуется от 5 до 15 секунд, чтобы подумать, прежде чем дать ответ во время интервью. А Стиву Джобсу однажды потребовалось почти 20 секунд, чтобы отреагировать на личную критику, и он дал идеальный ответ.

Правило неловкого молчания всегда было ценным инструментом эмоционального интеллекта, потому что оно позволяет человеку уравновесить мысли и эмоции, а не просто реагировать на чувства.

Сегодня это правило полезнее, чем когда-либо, поскольку мир, в котором мы живем, диктует условия немедленного удовлетворения. На электронные письма следует ответить в тот же день. На Slack и текстовые сообщения нужно отвечать моментально. Вы забыли о встрече Zoom? Нет проблем, вы все равно можете присоединиться. И на следующую встречу сразу после этой. Для всего этого даже можно не вставать из-за стола. Но со всем этим мгновенным общением у нас не остается времени на размышления.

Правильно думать — это мыслить критически. Критическое мышление требует глубокого и внимательного рассмотрения предмета, а значит, самоанализа и ретроспективы. Нужно проанализировать и взвесить все факты и тщательно обдумать каждый из них. Именно такой подход приводит к установлению глубоких связей. Но все это невозможно без времени, которое стало самой большой роскошью на планете.

Когда вы учитесь применять правило неловкого молчания, вы возвращаете время назад. То время, которое раньше тратилось на бессмысленные ответы. Тратилось на то, чтобы рассказывать другому человеку о том, что, по вашему мнению, он хочет услышать, а не то, во что вы действительно верите.

Если вы сделаете это правило частью своей жизни, для вас молчание перестанет быть неловким — вы почувствуете, как долгая пауза, во время которой вы размышляете и которая казалась странной, приносит вам неоценимые преимущества:

- Вы отключаетесь от внешнего мира.

- Развиваете свои мыслительные способности.

- Находите более эффективные способы решения проблем.

- Даете более глубокие и вдумчивые ответы.

- Приводите свои эмоции в равновесие.

- Остаетесь в гармонии со своими ценностями и принципами.

- Говорите то, что думаете, и думаете то, что говорите.

- Увеличиваете вашу уверенность.

Вы считает, что 10-20 секунд это много? Вы удивитесь, на что способен ваш мозг, если ему дать немного больше времени на выполнение своих прямых функций — размышлений. В следующий раз, когда кто-то задаст вам сложный вопрос или даже вопрос, который на первый взгляд кажется простым, не поддавайтесь искушению ответить первое, что придет в голову. Вместо этого используйте правило неловкого молчания и подумайте, прежде чем говорить.