Удача та інтуїція в бізнесі: 7 книг про використання нестандартних інструментів успіху

Ми звикли, що для прийняття ефективних рішень у бізнесі, потрібна логіка та швидкість реакції. Але сьогодні це ствердження піддається сумнівам. І все більше авторів і аналітиків схиляються до думки, що значна частка успіху залежить від підсвідомості та удачі. Насім Талеб, автор бестселера "Чорний либідь", каже, що удача втручається і змінює життя тоді, коли традиційна бізнес-література вже не допомагає, а ділове мислення не рятує.

Удача в бизнесі. Як підвищити ваші шанси на успіх

Тор Мюллер, Лейн Беккер, Альпіна Паблішер

Як 3М і Google створили умови для використання успіху? Чому найбільша мережа магазинів Borders впала на коліна? Автори "розклали" удачу на складові частини, розібралися в дослідженнях і прозріннях вчених, поведінці відомих підприємців і в повній мірі змогли зірвати з удачі містичну завісу таємниці, виявивши структуру, що надає їй раціональний сенс. Книга про те, звідки береться сюрприз і як його розпізнають, чому і як обстановка сприяє інтуїтивним відкриттям, як привести в дію творчі здібності, використовувати попередні напрацювання для досягнення нової мети. Про те, що удача не приходить до нас випадково, ми притягуємо її самі. Іншими словами — ця книга про те, чому одні компанії більш вдалі за інших. За версією авторів, вдала інтуїція — це сукупність позитивних результатів, що випадають на перетині вдалого шансу і творчості.

Підсвідомість. Як інтуїтивний розум людини керує її поведінкою

Леонард Млодінов, КМ-Букс

Упродовж двох останніх десятиріч дослідження в галузі нейрофізіології дедалі переконливіше демонструють, що наше сприйняття світу — чуття, поведінка, спогади і погляди на суспільство — значною мірою визначається підсвідомими мозковими процесами, а не свідомим аналізом, як тривалий час вважалося. Автор з гумором описує складну картину підсвідомого розуму. Зокрема, він пояснює, чому підсвідомість нерідко функціонує так, що ми хибно сприймаємо свої стосунки з сім'єю, друзями і бізнес-партнерами, неправильно розуміємо мотивацію власних рішень, помилково тлумачимо важливі події, і водночас змінює наші погляди на самих себе та довколишній світ. Стівен Хокінг писав: "У книгах Млодінова наука доступна і цікава для всіх читачів".

Обдурені випадковістю. Незрима роль шансу в житті та бізнес

Насім Ніколас Талеб, Наш Формат

Пам"ятаєте анекдот про чоловіка, який щодня молився про виграш у лотереї, але ніколи не купував білет? З нього ми засвоїли головний урок: без дії не буде результату. Але цей висновок доречний не завжди. Дія — бажаний результат. Купити білет — виграти в лотерею. Старанно вчитися — скласти іспит на відмінно. Бути наполегливим трудоголіком — заробити мільйони. Але ж не завжди відбувається саме так. Докладання зусиль уможливлює успішний варіант, але не робить його неминучим. Виграш чи програш — це вже як пощастить. Насім Талеб називає удачу демократичною пані, яка усміхається всім незалежно від віку, статі чи соціального статусу. Вона втручається і змінює життя тоді, коли об"єктивні причини не приводять до бажаного наслідку. Коли традиційна бізнес-література не допомагає. Коли ділове мислення не рятує.

Сила миттєвих рішень. Інтуїція як навичка

Малкольм Гладуел, Альпіна Паблішер

Поліцейські в метушні не розібралися і застрелили беззбройного. Фахівці за рік досліджень не змогли встановити підробленість статуї, а один дослідник зрозумів це миттєво. На пост президента США в 1921 році був обраний Воррен Гардінг — посередній і невдачливий політик, але ж він так сподобався виборцям. Чому відбулися ці фатальні помилки? Чи можна було уникнути їх? Коли варто довіряти першому враженню, а коли потрібно подумати? У своїй захоплюючій книзі Малкольм Гладуелл аналізує процес прийняття рішень. На багатому матеріалі з області мистецтва, науки, дизайну, медицини, політики та бізнесу він розкриває закономірності несвідомих рішень і аналізує фактори, які спотворюють цей процес.

Подразумеваемые знания. Интуиция против неопределенности

Филипп Бомар, Гуманитарный центр

Книга иллюстрирует феномен чрезмерного доверия руководителей в условиях неопределенности очевидным планам, интерпретациям и явным знаниям. На примере четырех крупнейших в своих отраслях компаний автор исследовал ситуации, в которых им пришлось лицом к лицу столкнуться с кризисом. И обнаружил, насколько важно в ситуации кризиса уметь управлять или, по крайней мере, снижать неопределенность. Традиционная, рациональная модель принятия решений игнорирует подразумеваемые и интуитивные процессы, которые часто имеют ключевое значение для успешного бизнес-результата. Книга "отслеживает неопределенность" и погружается под поверхность организаций, чтобы понять структурную основу знаний руководителей. Она бросает вызов и становится бесценным ресурсом для исследования внутренней стратегии компании.

Развитие интуиции. Как принимать верные решения без сомнений и стресса

Гай Клакстон, МиФ

Большинство из нас пытаются решать проблемы, используя логику. Как говорит автор этой книги, "голосов философии, поэзии и воображения почти не слышно — миром правит наука и строгие причинно-следственные связи". Нам часто приходится принимать решения быстро, находясь под давлением руководства, конкурентов, партнеров. Многочисленные исследования и эксперименты показывают, что многие проблемы решаются гораздо лучше, если довериться медленному, интуитивному мышлению. Попробуйте размышлять менее линейно и строго, более творчески — и вы убедитесь, что такой способ мышления может обеспечить значительное преимущество.

Успех и удача. Фактор везения и миф меритократии

Роберт Фрэнк, Высшая школа экономики

Один из наиболее известных современных специалистов по поведенческой экономике Роберт Фрэнк отвечает на вопрос, насколько для экономического успеха важна удача, и показывает, почему богатые недооценивают роль удачи в успехе, а также почему это вредно для всех, включая самих богатых. Он описывает, как в мире, где все больше доминируют рынки, на которых победитель получает все, шансы и несущественные различия на старте зачастую оборачиваются значительным разрывом в доходах; как ложные представления об удаче сохраняются, несмотря на убедительные свидетельства против них; и как мифы об успехе и удаче определяют пагубные личные и политические решения.