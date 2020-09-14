Убедить всех: Фразы, которые мгновенно вызывают интерес у собеседника

Произвести впечатление. Мы все этого хотим, даже если не признаемся себе. И в деловом, и в личном общении каждый человек стремится раскрыть свой потенциал в той или иной сфере. Мы упорно стараемся идти к своей цели, прилагаем массу усилий и, кажется, что вот-вот сможем праздновать успех, но... Пока мы не научимся мотивировать других к действию, результата будет достичь очень сложно, если вообще возможно.

Поведенческий психолог доктор Николас Геген из Университета Южной Бретани решил выяснить, как же мы можем лучше всего влиять на людей вокруг нас. И самый простой способ это выяснить — попросить сделать пожертвование. В процессе исследования Геген подходил к обычным французским прохожим и разными способами просил их сделать пожертвование для детской больницы. Всего он пообщался с 640 людьми.

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Первая просьба, которую использовал психолог, звучала так: "Вы, скорее всего, поддерживаете организации, которые занимаются решением проблем здоровья детей. Могли бы вы помочь нам, сделав пожертвование?". В этом случае доктор получил согласие 25% человек, к которым обратился.

Однако, когда он в начале своего обращения добавил слова: "Вы, вероятно, откажетесь", уровень согласия повысился до 39%. Кроме того, средняя сумма выросла с 2,44 евро до 2,50 евро. Конечно, рост суммы кажется не таким уж и большим, но если сложить все пожертвования, которые когда-либо приходят на счета благотворительных организаций, то из нескольких центов складываются серьезные суммы.

По мнению бихевиористов, этот всплеск готовности людей помочь подтверждается распространенной в кругах психологов теорией, известной как реактивное сопротивление, которая гласит, что у большинства людей возникает отрицательная реакция, когда на них накладываются ограничения.

Если вы немного задумаетесь, то вспомните, что чувствуете вы, когда вас загоняют в угол и вынуждают принять решение. Неприятные ощущения, правда? У вас возникает ощущение, что вам пытаются что-то навязать и хочется быстро уйти.

Именно поэтому слова "Вы, вероятно, откажетесь" так эффективны — они дают людям выбор и заставляют чувствовать, что они действуют по собственному желанию и сами принимают решение. Кроме того, у некоторых людей эти слова пробуждают любопытство и желание узнать, почему кто-то думает, что они чего-то не могут сделать.

Примеров такого, казалось бы парадоксального поведения, очень много. Например, людям говорили, что они не могут читать такие книги, как "Убить пересмешника", "Великий Гэтсби" или "Над пропастью во ржи" — в результате это одни из самых покупаемых книг всех времен. Людям говорят, что они не могут употреблять алкоголь и курить сигареты — уровни продаж этих товаров говорят сами за себя.

Конечно, мы все разные, но у нас есть общая черта — мы ненавидим, когда нам говорят, что мы не можем или не будем что-то делать. Люди хотят свободы выбора. И в следующий раз, когда вы попытаетесь на кого-то повлиять, попробуйте начать с фразы: "Вы, вероятно, откажетесь".

Вместо того, чтобы напрямую просить своего ребенка убрать в комнате, скажите: "Ты, вероятно, откажешься, но было бы здорово, если бы ты помог маме и папе убрать сегодня, собрав свои игрушки и тетради". Или в следующий раз, когда вам понадобится попросить о чем-то коллегу, попробуйте сказать: "Ты, скорее всего, откажешься от этого, но мне очень бы пригодилась твоя помощь при подготовке этой презентации". Обратите внимание на реакцию людей и их дальнейшие действия.

Еще одна фраза, которая отлично может работать в продажах чего бы то ни было, звучит так: "Это, вероятно, не для вас, но знаете ли вы кого-нибудь, кто заинтересован в …" Дальше можете подставить то, что нужно вам. Например, в экономии денег на ипотеке, в финансовой защите близких, в повышении продуктивности сотрудников, в улучшении самочувствия и т.п. Большинство людей, услышав эту фразу, думают: "Почему это я не тот, кому это может быть выгодно?"

У вас может быть миллион прекрасных идей, но чтобы воплотить их в жизнь, вам необходимо убедить других. Попробуйте использовать эти фразы:

- "Вы, вероятно, откажетесь…"

- "Это, вероятно, не для вас…"

- "Вы можете уйти в любое время…"

- "Вы знаете кого-нибудь, кого может заинтересовать…"

- "Возможно, вы не лучшая кандидатура для этого…"

Подобные фразы вызывают у людей любопытство и предоставляют им свободу выбора. При таких условиях есть большая вероятность, что они захотят остановиться и выслушать вас.