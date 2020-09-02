Упасть с вершины: Как "падали" руководители международных корпораций

В ноябре прошлого года McDonald's уволил бывшего генерального директора Стива Истербрука за нарушение политики компании. В ходе расследования было обнаружено, что Истербрук неоднократно вступал в интимные отношениями с сотрудниками и, более того, лгал об этом, уничтожал доказательства и мог совершить мошенничество. Теперь компания предъявляет иск своему бывшему генеральному директору о возврате заработной платы и льгот в размере $42 млн — сумма, которую компания согласилась выплатить ему в виде выходного пособия.

Но этот случай — не единственный в истории крупных корпораций. Генеральные директора порой совершают далеко не лицеприятные поступки. И в этих историях много поучительного для всех, кто стремится сделать серьезную карьеру.

Харви Вайнштейн, The Weinstein Company

Причина увольнения: сексуальное насилие, домогательства и неправомерное поведение.

Чему могут научиться другие руководители: шквал обвинений против Вайнштейна, накапливавшийся годами, достиг точки кипения в 2017 году и стал катализатором движения #MeToo. Самый важный урок, который нужно извлечь из падения Вайнштейна — никакой проступок сексуального характера больше не будет замалчиваться и прощаться в современном обществе. Это касается всех, независимо от того, насколько они богатые или знаменитые.

Ричард Смит, Equifax

Причина увольнения: обвинение в недостаточной защите данных клиентов, что привело к утечке личной и финансовой информации 143 миллионов человек.

Чему могут научиться другие руководители: не только утечка данных привела к "выходу на пенсию" Смита, но и то, как он вел себя в этой ситуации. Он утаивал информацию от клиентов до тех пор, пока мог это делать. Чтобы не закончить как Смит, важно уделять максимальное внимание вопросам безопасности данных клиентов и, если уж произошла ошибка, нужно найти в себе силы признать ее, причем, как можно раньше.

Скотт Томпсон, Yahoo!

Причина увольнения: обвинение в том, что он внес в свое резюме фальшивую информацию о наличии степени по информатике.

Чему могут научиться другие руководители: Путь Томпсона к главному офису Yahoo! был не классическим. Скорее всего, он никогда и не думал, что получит предложение об этой работе. Вероятно, он получил бы должность, не вписывая в резюме фальшивую информацию, но понял это слишком поздно. Чтобы не оказаться в подобной ситуации, лучше с самого начала говорить правду.

Рассел Васендорф, Peregrine Financial Group

Причина увольнения: хищение и мошенничество.

Чему могут научиться другие руководители: Васендорф признался, что лгал инвесторам, сотрудникам, регулирующим органам и членам семьи почти два десятилетия. Когда следователи начали разбираться с его мошенничеством, он даже предпринял попытку самоубийства. На суде прозвучал один из немногочисленных положительных отзывов о бывшем генеральном директоре, который произнес американский конгрессмен Дэвид Нэгл, он сказал, что иногда "хорошие люди делают плохие вещи". Но когда на карту поставлены средства других людей — и миллионы долларов — действия человека имеют большее значение, чем предполагаемые качества его характера.

Элизабет Холмс, Theranos

Причина увольнения: обвинения в мошенничестве и заговоре.

Чему могут научиться другие руководители: Стремительный взлет Холмс к предпринимательской славе в начале 2010-х годов и ее последующее падение произошли благодаря тому, что она получила сотни миллионов инвестиций в финансирование того, что она называла прорывной медицинской технологией. Фактически, такой технологии никогда не существовало. Когда это выяснилось, Холмс предъявили обвинение. Если вы кому-то что-то пообещали и не можете выполнить, никогда не тяните время и не придумывайте причины. Лучше признайтесь сразу и живите дальше, стремясь к другим достижениям.

Адам Нойманн, WeWork

Причина увольнения: неэффективное корпоративное управление.

Чему могут научиться другие руководители: В случае с Нойманном не было ни домогательств, ни мошенничества. Все гораздо проще. Несмотря на то, что компания WeWork оценивалась в несколько миллиардов долларов, бывший генеральный директор просто не мог понять, как получить прибыль. Когда пришло время решать, останется ли он в компании, Нойман фактически проголосовал против самого себя. Поступая таким образом, он надеялся, что WeWork сможет успешно двигаться вперед под руководством другого руководителя. Таким образом, он показал, что иногда самосознание может быть самым мощным активом руководителя.

Деннис Мюленбург, Boeing

Причина увольнения: неправильное поведение в ситуации с кризисом Boeing 747 Max.

Чему могут научиться другие руководители: В 2019 году 346 человек погибли в результате авиакатастрофы с самолетом Boeing 747, вызванной недостатками конструкции. Первоначально Мюленбург сказал, что исправление недостатка займет несколько недель, но недели растянулись на месяцы, а в конечном итоге и больше, чем на год. Тем временем самые продаваемые самолеты стояли на земле, что оказало огромное негативное влияние на авиационную промышленность и даже целые национальные экономики. Ошибочная уверенность Мюленбурга привела к неопределенности и, в конечном итоге, к огромным потерям. Если бы вместо этого он просто признал, что проблема может оказаться сложной, но компания Boeing сделает все, чтобы обеспечить абсолютную безопасность своей продукции, то можно было бы разработать гораздо более четкий план действий.