Все наоборот: 4 карьерных совета, которые лучше игнорировать

Мы привыкли к тому, что нам дают советы о том, что и как нужно делать, чтобы получить работу, произвести хорошее впечатление и реализовать самые смелые стремления. Порой, мы и сами даем такие советы. Но практически никто не говорит о том, чего не следует делать.

Просто будь собой, сосредоточься на своих сильных сторонах, следуй за своими желаниями… Вроде бы все правильно. Но факты и результаты исследований говорят о том, что все это не работает и нужно поступать совсем наоборот.

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Просто будь собой

Эта фраза, пожалуй, самая распространенная. И в тоже время, этот совет — самый вредный. На собеседовании и в процессе работы люди не хотят видеть вашу чистую и открытую душу. Им важнее увидеть лучшую версию вас — ваше лучшее поведение; ваши слова, которые они хотят услышать (даже если это не совсем то, что вы хотели бы сказать". Социальный этикет, сдержанность, самообладание и умение презентовать себя увеличивают ваши шансы получить работу. Если же вы просто "будете собой", скорее всего, рекрутер увидит высокомерного, разбалованного или нарциссического человека. В таблице приведены ответы на распространенные вопросы собеседований. Сравните честные ответы и отрепетированные. Какие бы вы выводы сделали о человеке, отвечающем тем или иным образом?

Что делать?

В любой ситуации, где на кону стоит многое (собеседование — одна из таких ситуаций), вы получите желаемое, если будете управлять своим поведением и словами, и контролировать их. Говоря словами великого социолога Эрвинга Гоффмана: "Ведите себя так, как вы хотите, чтобы другие видели вас, даже если это не на 100% искренне". Подумайте о том, каким вас хотели бы видеть в компании, куда вы идете на собеседование. Будьте внимательны к контексту. Например, если вы разговариваете с рекрутером из технологического стартапа, вам не следует надевать строгий костюм, в котором нужно идти в крупный банк или консервативную компанию.

Это не значит, что вам нужно нарушать собственные принципы или быть самозванцем. Это просто означает, что вам нужно быть достаточно эмоционально развитым, чтобы уважать социальный этикет компании, которая хочет вас нанять. Через пять лет вы можете стать влиятельным сотрудником компании и у вас будет хорошая репутация — тогда условия могут измениться. А пока вам нужно играть в игру по их правилам. Ваши правила могут быть лучше, но собеседование — не время убеждать в этом других людей.

Пусть твои достижения говорят сами за себя

Мир был бы лучше, если бы люди добивались успеха благодаря своей компетентности, а не уверенности. В идеальном мире вам не нужно тратить время на саморекламу, самобрендинг, политиканство и управление. Но, к сожалению, в нашем мире так не происходит. Хороший стиль и отсутствие сути продвинут вас дальше, чем отсутствие стиля и глубокая суть. Исследования по карьере показывают, что связи, впечатление людей и ваша заметность превосходят талант и потенциал в вопросах продвижения по службе.

Что делать?

Ваш бренд является более важным фактором вашего карьерного успеха, чем реальная работа. Это означает, что даже самые талантливые люди должны управлять своим продвижение — налаживать прочные отношения с руководством и обеспечивать условия, при которых влиятельные люди будут понимать их ценность. Научитесь быть вашим самым активным и громким поклонником, но при этом ведите себя скромно. В идеале ваш руководитель будет уверен, что вы столь же скромны, как и талантливы. Излишняя откровенность или напористость может иметь неприятные последствия.

Наблюдайте за людьми, находящимися у руля, и постарайтесь понять, какие проблемы они пытаются решить. Затем покажите и расскажите им, как вы можете помочь. Это гораздо лучше поможет вам добиться успеха, чем вариант игнорировать других и сосредотачиваться только на своей работе. Даже величайшие творцы в мире, такие как Ван Гог и Моцарт, умирали в бедности, поскольку недостаточно концентрировались на игре в "бизнес-политику".

Сосредоточься на своих сильных сторонах

Этот совет обычно нравится всем, поскольку ему следовать гораздо легче, чем альтернативному варианту — признать свои слабости и уменьшить их. Проблема в том, что сильные стороны рождаются из естественных наклонностей — это природные части нас самих, которые положительно влияют на наш статус и репутацию. Они есть у всех. Но добиться успеха в любой сфере жизни помогают именно слабые стороны, которые мы научились контролировать.

Например, вы можете быть самым умным человеком в мире, но если вам не хватает сочувствия и скромности, вас будут видеть как высокомерного и холодного человека. Вы могли бы стать самым талантливым и популярным писателем, но если у вас нет самоконтроля, вы никогда не справитесь с большим объемом работы и не сдадите ее вовремя. Более того, если делать слишком большой акцент на сильные стороны, они, в конечном итоге, превратятся в слабости: слишком большая уверенность превращается в заблуждение, излишек доброты — в избежание конфликтов, а чрезмерные амбиции — в жадность.

Что делать?

Аристотель отмечал, что каждая добродетель — это среднее между двумя крайностями. Лучше быть немного эмоциональным, чем холодным или взрывным; лучше быть немного любопытным, чем замкнутым или безрассудным; лучше быть немного креативным, чем лишенным воображения или эксцентричным. Если ваша цель — адаптироваться к реальному миру и произвести сильное впечатление на других (что пригодится в начале вашей карьеры) воспользуйтесь этим советом: отмечайте свои сильные стороны, но также старайтесь определить свои слабые стороны и взять их под контроль.

Все выдающиеся люди довольно самокритичны. В значительной степени их амбиции являются результатом постоянных попыток преодолеть свои ограничения и неспособности удовлетвориться своими достижениями. Точно так же и вы, зная свои слабые стороны, будете испытывать серьезный дискомфорт. Этот дискомфорт может побудить вас к изменениям, благодаря которым вы сократите разрыв между тем, кем вы являетесь, и тем, кем хотите быть.

Следуй за своими желаниями

Прекрасно, когда вы четко знаете, чем хотите заниматься в жизни. Однако чаще всего успеха вы сможете добиться в этом только тогда, когда ваша страсть соответствует спросу на рынке труда и вашим реальным талантам. Кроме того, не нужно забывать, что страсть часто эфемерна: в этом году вы можете быть увлечены фотографией, а в следующем году увлечетесь наукой, писательством или анимацией. В большинстве случаев, если вы ищете возможности только в тех отраслях, которые вам нравятся, вместо того, чтобы расширять кругозор и рассматривать те, которые заставят вас расти, вы в конечном итоге жертвуете работой, которая могла бы продвинуть вашу карьеру в будущем.

Вы также упускаете важный шанс самопознания — то есть шанс узнать больше о том, чего вы хотите и чего не хотите, и узнать что-то новое, что вам может понравиться или не понравиться. Помните, что следование за своими желаниями — это может быть защитная стратегия, которая позволяет вам оставаться в своей зоне комфорта и использовать свои сильные стороны, что является препятствием на пути вашего развития.

Что делать?

Чем вы моложе, тем на большее число компромиссов вам приходится идти. В 20 лет вам следует хорошенько подумать о том, чтобы сопоставить свои интересы и потенциал с имеющимися возможностями, и воспользоваться теми из них, которые помогут вам учиться и расти. В 30 лет вы можете сместить внимание с получения краткосрочного вознаграждения на получение долгосрочного результата. На обоих этапах разумно проявить гибкость. Относитесь к своим сильным стремлениям как к естественной части своей жизни. Но не зацикливайтесь на них, а просто ждите шанс, когда появится возможность реализовать их самым продуктивным способом.

Хорошая новость в том, что с возрастом количество компромиссов уменьшается. Но лучшее, что вы можете сделать сейчас — выбрать наилучший из возможных вариантов. Это означает, что вы должны быть открытыми. Вам нужно серьезно оценить плюсы и минусы каждого возможного варианта. И, оценив свой потенциал, интересы и возможности начать путь к успеху.

И один совет в завершение, которому нужно следовать в любом возрасте и в любой ситуации: поймите свои ценности и жизненные принципы, и никогда не нарушайте собственный моральный кодекс.