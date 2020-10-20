Миллиардер и собеседование: ответы Билла Гейтса на популярные вопросы при приеме на работу

Профессиональный американский баскетболист Стефен Карри, играющий в НБА за команду "Голден Стэйт Уорриорз", запустил новый проект — серию видеоинтервью под названием State of Inspiration ("Состояние вдохновения"). В первом эпизоде его гостем был не кто иной, как Билл Гейтс, соучредитель Microsoft и один из самых богатых людей в мире.

В начале интервью Карри попросил Гейтса ответить на несколько вопросов, представив ситуации, при которой Билл Гейтс проходит собеседование на должность младшего инженера в Microsoft.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Первый вопрос звучал так: "Вы проходите собеседование на позицию младшего инженера в Microsoft. Почему мы должны вас нанять?"

Билл Гейтс ответил следующее: "Вы должны посмотреть код, который я написал. Вы знаете, я немного сумасшедший. Я пишу программы, выходящие за рамки любых лекций и занятий, которые мне приходилось посещать. И я думаю, что со временем я стану еще лучше. Так что посмотрите, насколько я амбициозен. Я на самом деле уверен, что могу хорошо работать с людьми. Иногда я могу немного резко критиковать код, который они написали, но в целом мне нравится быть в команде. Мне нравятся амбициозные цели. Мне нравится думать о том, как мы можем предвидеть будущее. Программное обеспечение — это круто, и я хочу в этом участвовать".

Второй вопрос звучал так: "Как бы вы определили свои сильные и слабые стороны? Как вы можете использовать их в командной работе?"

Гейтс ответил: "Ну, я не из тех, кто хорошо разбирается в маркетинге. И, вы знаете, мне бы не понравилось быть продавцом. Меня увлекают позиции, на которых я фактически создаю продукт и продумываю, какими должны быть его функции. Я следил за историей отрасли, читал об ошибках, которые были допущены. Разработка продукта, создание продукта — это мое, то, в чем я силен. Если у вас есть команда, которая понимает клиентов, продажи, маркетинг... Я не буду говорить на эти темы, но мне было бы приятно работать с ними".

Третий вопрос звучал так: "Каковы ваши ожидания в отношении заработной платы на этой позиции?"

Вот как ответил на этот вопрос Билл Гейтс: "Я надеюсь, что компенсационный пакет, действительно, хороший. Однако вы знаете, я умею рисковать и думаю, что у компании большое будущее, поэтому я предпочел бы получать опционы на акции даже больше, чем денежную компенсацию. Я слышал, что некоторые другие компании платят много, но относятся ко мне справедливо и уделяют особое внимание возможностям".