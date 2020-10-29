Выглядеть на все 100: советы телеведущего о том, как успешно пройти виртуальное интервью

Сразу произвести положительное впечатление во время собеседования непросто, еще сложнее это сделать при онлайн-общении. Единственное, что вам может помочь — исключительные коммуникативные навыки.

Человек, который хорошо умеет выступать публично, высоко ценится работодателями, и существующими, и потенциальными. Одно крупное исследование самых важных и востребованных навыков в меняющемся мире показало, что 71% рекрутеров считают коммуникативные навыки наиболее желательными для кандидатов на работу. В тоже время, те же рекрутеры считают, что большинству кандидатов следовало было улучшить свои навыки в этой области.

Выделить среди других кандидатов вам помогут три момента:

Ваше сообщение

Когда вы проходите собеседование, вы, по сути, являетесь продуктом, который продаете. Ваша задача — убедить рекрутеров в том, что они должны инвестировать в вас. Продумайте то, о чем вы будете говорить. Вам помогут в этом три вопроса:

Чем я увлечен? Рекрутеры ищут членов команды, которые увлечены чем-то в своей жизни, поскольку от таких людей исходит положительная энергия, а она, как известно, заразительна. Вы не можете вдохновить других, если не вдохновитесь сами. Изучите компанию заранее, обратите внимание на то, что вам нравится в ее работе. Изучите сайт компании. Возможно, там вы найдете историю клиента, которая вас вдохновит, или инициативу компании, которая вам особенно интересна.

Был случай, когда кандидат на вакансию получил должность потому, что заранее изучил самые большие жалобы клиентов компании. Он использовал эту информацию для разработки потенциальных решений и представил их во время интервью. Какой работодатель не захочет, чтобы в его команде был человек, увлеченный решением проблем, которые ставят в тупик других людей. Этот человек не просто поделился своим опытом; он показал, как его страсть может улучшить компанию.

Главное: не бойтесь рассказать о своем увлечении на собеседование и обязательно свяжите его с деятельностью компании. Дополнительные баллы вы можете получить, если расскажете о том, как потенциальная работа связана с вашими личными ценностями.

Что я хочу, чтобы они знали обо мне? Рекрутеры и HR-специалисты устали от бесконечных виртуальных встреч. Да, наука показывает, что "усталость от зума" — это реальное состояние. Облегчите работу человека, который будет вас слушать, сразу перейдя к сути и закрепив свое ключевое сообщение как минимум дважды во время собеседования.

Ваше ключевое сообщение должно подчеркивать то, что отличает вас от конкурентов. Перед собеседованием выделите некоторое время, обрисовав в общих чертах не только свои навыки, но и свои интересы и хобби. Подумайте о себе через призму целостности. Сочетание ваших личных и профессиональных качеств делает вас уникальным кандидатом. Возможно, вы инженер-программист с даром к общению (подчеркните преимущество того, что любой код вы можете объяснить на понятном для аудитории языке) или вы редактор с глубокими техническими знаниями (подчеркните, что вы в курсе последних форматов контента). Нет двух одинаковых кандидатов. Одно предложение, в котором вы озвучиваете свои отличия от всех остальных, может быть самым важным за все собеседование.

Сделайте акцент на своих отличиях, сказав: "Если есть что-то, что я хотел бы, чтобы вы обо мне знали, то это ..." Следующие слова — это то, что рекрутер запомнит, запишет и поделится с другими членами команды по найму.

Какой историей я должен поделиться? Большинство рекрутеров предпочитают слышать истории, а не перечисление пунктов списка, которые они могут прочитать в резюме. Почти каждый вопрос, который задает рекрутер, подразумевает рассказ. Например, расскажите мне о самой большой вашей неудаче. Кем вы восхищаетесь? Как бы вас описали ваши друзья?

Будьте готовы поделиться короткими, актуальными историями, которые соединят вас с ценностями компании. Перед интервью запишите свои истории. Это должны быть события или переживания о временах, когда вы достигали успеха, узнавали что-то новое или сталкивались с трудностями. Лучше всего формируйте историю на основе структуры из трех частей: начало (завязка истории), середина (препятствия, проблемы, вызовы) и завершение (решение вопроса и получение результата). Завершение не всегда должно быть хэппи эндом, но оно всегда должно демонстрировать ваше развитие, пусть даже очень небольшое.

Рассказывая истории, обращайте внимание на слова, которые вы используете. Для компании, которая высоко ценит сотрудничество, расскажите историю, затрагивающую тему совместной работы. Когда вы работаете над сценарием, используйте больше местоимений "мы", и меньше "я". Для компании, которая нацелена на человеческое общение, расскажите о том, как вы помогли коллеге или клиенту, используя эмпатичные фразы, например, "я понял, как ему было неприятно".

Отрепетируйте рассказ перед зеркалом или перед друзьями. Тогда на собеседовании вы расскажете ее легко и по сути.

Ваша подготовка

Рассказывание историй — это не только то, что вы говорите. Это и то, как выглядите вы и окружающая вас обстановка. Этот момент кандидаты часто упускают из виду.

С помощью простых доступных вещей можно создать отличный задний фон для вашего онлайн-интервью. Растение, картина, стопка книг… Эти вещи есть в доме каждого человека. Посмотрите блог о дизайне дома, узнайте, как размещать предметы так, чтобы они дополняли ваш фон, не отвлекая внимание. Например, даже если у вас нет большой библиотеки, вы можете создать иллюзию, сложив несколько стопок книг на полках. Помните, что это должны быть книги, которые вы прочитали — рекрутер может задать вам вопрос или решит поделиться впечатлениями от прочитанной книги. Будьте к этому готовы.

Если у вас категорически нет возможности что-то сделать с фоном, тогда и только тогда используйте виртуальный фон. Многие из предустановленных фонов на виртуальных платформах отвлекают, выглядят искусственными или создают вокруг вашего тела странный ореол, искажающий ваши жесты. Если же вы все-таки решили воспользоваться одним из них, сделайте его частью своей истории. Например, выберите фотографию известного здания университета, в котором вы учились или фон, на котором изображены картины или фотографии, которые вы создали. Подойдите к этому вопросу творчески.

Ваше представление

В виртуальной среде сложно создать вовлеченное общение, поскольку мы не видим всего спектра выражений лица, языка тела и других сигналов, которые создают эмоциональную связь между двумя людьми.

Некоторые предприниматели берут уроки по голосовым техникам, чтобы улучшить свою способность привлекать внимание слушателей. Это хорошая идея, но есть и более простые вещи, которые доступны каждому.

Снизьте темп речи. При личной встрече мы можем говорить быстро, потому что свободно читаем множество невербальных сигналов и распознаем моменты, когда нужно замолчать или дать слово кому-то другому. Эти подсказки трудно заметить в виртуальном общении. Снижение скорости речи поможет слушателю лучше следить за беседой. Также это снижает вероятность того, что вы перебьете интервьюера. Дополнительным преимуществом более медленной речи является то, что вы будете использовать меньше заполняющих слов, таких как "ммм", "дело в том, что", "эээ" и т.д. Эти слова раздражают многих слушателей.

Добавьте разнообразия. Телеведущие не будут читать сообщение о пожаре в том же тоне, в котором рассказывали бы о пропавшей собаке, воссоединившейся с семьей. Одно сообщение требует серьезности, второе — бодрости и радости. Вы не должны говорить монотонно на протяжение всегда собеседования — меняйте высоту голоса, эмоциональное наполнение, делайте паузы. Если вы рассказываете о серьезной проблеме, с которой столкнулись, ваш голос должен быть более глубоким, а темп речи медленным. Когда начнете говорить о том, как преодолели сложности, повысьте голос и выделите ключевые слова, увлеченно рассказывая о том, как вы их преодолели.

Смотрите в камеру. Телеведущие используют телесуфлер для "зрительного контакта" с аудиторией. Можете ли вы представить себе просмотр 30-минутной передачи, в которой ведущий все время говорит со своими записями, лежащими на столе? Это именно то, что вы делаете, если разговариваете с экраном, а не с веб-камерой. Помните, что говорить прямо в камеру сложно, поэтому потренируйтесь делать это со своим другом. Запишите репетицию собеседования и просмотрите ее. Вы можете уловить некоторые свои привычки, которые легко исправите до начала общения с рекрутером.

Кадровый резерв сегодня вырос в десятки раз. При найме сотрудников компании больше не ограничиваются теми, кто живет поблизости. Пандемия показала нам, что любой может работать откуда угодно, а это означает усиление конкуренции. Научиться продавать себя на камеру — это навык, который окупится сейчас и будет окупаться в будущем. Потратьте время на то, чтобы выработать этот навык и улучшить его максимально возможным образом, чтобы получать ту работу, которую вы хотите.