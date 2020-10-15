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Знать 60 минут назад

Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе

6 бессознательных привычек, которые мешают нам достичь цели

Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе

Депрессии нет. Тотальной тревожности тоже нет. Но постоянно преследует чувство незащищенности, неуверенности, которое мешает двигаться вперед.

Многие люди думают, что это чувство — свойство их личности, данное от рождения. Но, к счастью, это нет. Не существует гена неуверенности, обрекающего вас на жизнь, в которой вы чувствуете себя неполноценным. Неуверенность связана с привычками, а не с данностью. Если вы хотите избавиться от этого чувство, научитесь распознавать шесть, часто незаметных, привычек, которые усиливают вашу неуверенность. А затем постарайтесь избавиться от них.

Кратко и по делу в Telegram

Привычка 1. Самокритика

С детства большинству из нас твердят, что для достижения успеха нужно жестко к себе относиться. И обычно эта жесткость принимает форму резкого, осуждающего и чрезмерно негативного разговора с самим собой:

- Почему ты всегда так нервничаешь перед презентациями? Успокойся и чувствуй себя уверенно!

 -Я не хочу упасть в грязь лицом, поэтому мне нужно собраться и учиться еще лучше.

- Хотел бы я уметь работать, как он. Этот парень — машина. Почему я всегда такой ленивый?!

В голливудских фильмах сержант-инструктор быстро "делает человека" из робкого новобранца, рассказывая ему, насколько он "мягкий" и "слабый". Но в реальной жизни постоянная самокритика ведет только к чувству вины, неадекватности и еще большей неуверенности. Самокритика никогда не будет источником подлинной мотивации.

Если вы хотите стать по-настоящему уверенными в себе, найдите для себя персональные, действительно работающие источники мотивации и поддержки.

Луиза Хэй писала: "Вы годами критиковали себя, и это не сработало. Попытайтесь одобрять и поддерживать себя и посмотрите, что произойдет".

Привычка 2. Критиковать других

Чрезмерная критика других — это тонкий защитный механизм, созданный для усиления вашего собственного эго. Когда вы чувствуете себя хронически неуверенным, вы жаждете хоть как-то улучшить отношение к себе и делаете это самым простым и доступным способом — критикуя других.

Например:

- Когда вы критикуете одежду коллеги, вы доказываете себе, что у вас хороший вкус и чувство моды.

- Когда вы критикуете своего партнера за ошибки в сообщении или незнание чего-то, вы доказываете себе, что у вас высокий уровень интеллекта.

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Проблема здесь не только в том, что вы портите отношения с людьми, но и в том, что критикуя других людей, вы постепенно ухудшаете отношение к самому себе. В глубине души каждый из нас знает, что критика — это наш способ почувствовать себя лучше. И за это мы не любим себя еще больше.

Помните, что полезная критика всегда направлена на то, чтобы сделать мир лучше. Бесполезная критика — это попытка улучшить свое самочувствие. Если вы хотите чувствовать себя более уверенно и в долгосрочной перспективе повысить свою самооценку, откажитесь от привычки критиковать других и найдите более здоровые способы чувствовать себя хорошо.

Шеннон Л. Олдер, автор серии книг "Библия восстановления" говорила: "Часто те, кто критикует других, раскрывают то, чего не хватает им самим".

Привычка 3. Постоянно просить совета

Когда вы долго к чему-то шли и вдруг где-то застряли, не понимая как выбрать из ситуации, попросить совет у знающего человека — отличная мысль. Но если вы постоянно, при малейших недоразумениях бежите к кому-то за советом — это может сослужить вам плохую службу.

С одной стороны, совет помогает облегчить беспокойство и уменьшить неуверенность. С другой стороны, к этому очень быстро привыкаешь и становится все сложнее справляться самостоятельно. В конце концов, вы не сможете решить ни одну проблему без чьей-либо помощи. Единственный способ обрести истинную уверенность в себе — это, несмотря на свои страхи и тревогу, продолжать двигаться к цели.

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Еще одна опасность этой привычки в том, что прося совета перед тем, как что-то сделать самому, вы подтверждаете свою несостоятельность и некомпетентность, тем самым укрепляя неуверенность в себе. Чтобы не совершать эту ошибку, просите совет только тогда, когда это критически необходимо, а не тогда, когда вам хочется себя просто успокоить.

Мухаммед Али Джинна, политик, который считается отцом-основателем национальной государственности в Пакистане, говорил: "Я не верю в правильное решение, я принимаю решение и делаю его правильным".

Привычка 4. Поиск одобрения

Когда вы постоянно ищете одобрения и подтверждений вашей состоятельности и компетентности, вы учите свой мозг видеть себя слабым и неуверенным в долгосрочной перспективе. Например, вы планируете ужин с партнером. Он предлагает тайский ресторан, а вы предпочитаете итальянскую кухню. Он соглашается с вами. Но, несмотря на его согласие, вы продолжаете мысленно беспокоиться о том, что, возможно, ваш выбор его расстроил. Выходя из дома, вы уточняете у него еще раз. По дороге в ресторан еще раз переспрашиваете. Подходя к итальянскому ресторану задаете тот же вопрос. И каждый раз ваш партнер говорит, что его все устраивает. Правда, на третий раз вы слышите в его голосе раздражение, которое тут же объясняете себе тем, что он не хочет итальянскую кухню. А может быть ему просто надоело отвечать на один и тот же вопрос много раз?

Когда вы ищете одобрения и подтверждения, вы хотите, чтобы другой человек уверил вас в правильности вашего выбора и уменьшил ваше беспокойство. Но проблема в том, что ни один человек не поможет вам чувствовать себя хорошо, пока вы сами этого не захотите.

У всех есть сомнения. Все иногда чувствуют себя неуверенно. Разница в том, что большинство людей спокойно относятся к этому, зная, что эти чувства временные. Научитесь терпеливо относиться к тому, что у вас периодически появляется страх или сомнения. Подождите немного и все пройдет.

Анаис Нин, франко-кубино-американская писательница, говорила: "Жизнь сужается или расширяется пропорционально мужеству".

Привычка 5. Сомневаться в себе

Иногда сомневаться в своих решениях и анализировать ошибки нужно. Такой подход может стать мощным источником обучения и роста. Но если сомнения — ваше постоянное состояние, в конце концов вы не сможете принять ни одного решения, потому что будете считать их неправильными.

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Так зачем же мы это делаем? Когда мы принимаем решение, особенно важное, нормально чувствовать беспокойство по поводу его правильности и возможного результата. Но если вы не можете справиться с тревогой и заниматься другими делами, если вы постоянно возвращаетесь к обдумыванию этого решения и к тому, что привело к нему, вы постепенно теряете уверенность в себе. Перестаньте постоянно сомневаться в своих решениях. Какие-то из них наверняка будут ошибочными, но какие-то точно приведут к желаемому результату. Так какой смысл постоянно беспокоиться?

Иоганн Вольфганг фон Гете писал: "Как только ты поверишь себе, ты узнаешь, как жить".

Привычка 6. Катастрофизация

Катастрофизация — это привычка всегда предполагать и воображать худшее.

Например:

- Начальник отправляет вам электронное письмо с просьбой зайти к нему в кабинет после работы и вы сразу начинаете вспоминать, какую ошибку могли совершить.

- Ваш партнер пришел с работы раздраженным — вы тут же начинаете думать о том, чем могли его расстроить.

- Ваш ребенок грустит после того, как его команда проиграла чемпионат по футболу — у вас в голове сразу возникают мысли о том, что он навсегда бросит футбол и никогда не найдет нового увлекательного занятия.

Катастрофизация — отвратительная привычка. Из-за нее мир выглядит намного страшнее и мрачнее, чем есть на самом деле. Когда вы постоянно говорите себе, как все будет ужасно, не удивляйтесь, если ваш мозг начнет утверждать, что все и есть ужасно.

Если вы постоянно думаете о худшем, вы перестанете обращать внимание на все хорошее. И в этом настоящая трагедия этой ментальной привычки: она лишает вас всей радости и позитива, которые уже присутствуют в вашей жизни. А когда ваш мир кажется ужасным, ваша неуверенность в себе и своем месте в мире будет только возрастать.

Марк Аврелий писал: "Остановись на красоте жизни. Наблюдай за звездами и увидишь, как ты бежишь вместе с ними".

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