Без сомнений: как избавиться от неуверенности в себе

Депрессии нет. Тотальной тревожности тоже нет. Но постоянно преследует чувство незащищенности, неуверенности, которое мешает двигаться вперед.

Многие люди думают, что это чувство — свойство их личности, данное от рождения. Но, к счастью, это нет. Не существует гена неуверенности, обрекающего вас на жизнь, в которой вы чувствуете себя неполноценным. Неуверенность связана с привычками, а не с данностью. Если вы хотите избавиться от этого чувство, научитесь распознавать шесть, часто незаметных, привычек, которые усиливают вашу неуверенность. А затем постарайтесь избавиться от них.

Привычка 1. Самокритика

С детства большинству из нас твердят, что для достижения успеха нужно жестко к себе относиться. И обычно эта жесткость принимает форму резкого, осуждающего и чрезмерно негативного разговора с самим собой:

- Почему ты всегда так нервничаешь перед презентациями? Успокойся и чувствуй себя уверенно!

-Я не хочу упасть в грязь лицом, поэтому мне нужно собраться и учиться еще лучше.

- Хотел бы я уметь работать, как он. Этот парень — машина. Почему я всегда такой ленивый?!

В голливудских фильмах сержант-инструктор быстро "делает человека" из робкого новобранца, рассказывая ему, насколько он "мягкий" и "слабый". Но в реальной жизни постоянная самокритика ведет только к чувству вины, неадекватности и еще большей неуверенности. Самокритика никогда не будет источником подлинной мотивации.

Если вы хотите стать по-настоящему уверенными в себе, найдите для себя персональные, действительно работающие источники мотивации и поддержки.

Луиза Хэй писала: "Вы годами критиковали себя, и это не сработало. Попытайтесь одобрять и поддерживать себя и посмотрите, что произойдет".

Привычка 2. Критиковать других

Чрезмерная критика других — это тонкий защитный механизм, созданный для усиления вашего собственного эго. Когда вы чувствуете себя хронически неуверенным, вы жаждете хоть как-то улучшить отношение к себе и делаете это самым простым и доступным способом — критикуя других.

Например:

- Когда вы критикуете одежду коллеги, вы доказываете себе, что у вас хороший вкус и чувство моды.

- Когда вы критикуете своего партнера за ошибки в сообщении или незнание чего-то, вы доказываете себе, что у вас высокий уровень интеллекта.

Проблема здесь не только в том, что вы портите отношения с людьми, но и в том, что критикуя других людей, вы постепенно ухудшаете отношение к самому себе. В глубине души каждый из нас знает, что критика — это наш способ почувствовать себя лучше. И за это мы не любим себя еще больше.

Помните, что полезная критика всегда направлена на то, чтобы сделать мир лучше. Бесполезная критика — это попытка улучшить свое самочувствие. Если вы хотите чувствовать себя более уверенно и в долгосрочной перспективе повысить свою самооценку, откажитесь от привычки критиковать других и найдите более здоровые способы чувствовать себя хорошо.

Шеннон Л. Олдер, автор серии книг "Библия восстановления" говорила: "Часто те, кто критикует других, раскрывают то, чего не хватает им самим".

Привычка 3. Постоянно просить совета

Когда вы долго к чему-то шли и вдруг где-то застряли, не понимая как выбрать из ситуации, попросить совет у знающего человека — отличная мысль. Но если вы постоянно, при малейших недоразумениях бежите к кому-то за советом — это может сослужить вам плохую службу.

С одной стороны, совет помогает облегчить беспокойство и уменьшить неуверенность. С другой стороны, к этому очень быстро привыкаешь и становится все сложнее справляться самостоятельно. В конце концов, вы не сможете решить ни одну проблему без чьей-либо помощи. Единственный способ обрести истинную уверенность в себе — это, несмотря на свои страхи и тревогу, продолжать двигаться к цели.

Еще одна опасность этой привычки в том, что прося совета перед тем, как что-то сделать самому, вы подтверждаете свою несостоятельность и некомпетентность, тем самым укрепляя неуверенность в себе. Чтобы не совершать эту ошибку, просите совет только тогда, когда это критически необходимо, а не тогда, когда вам хочется себя просто успокоить.

Мухаммед Али Джинна, политик, который считается отцом-основателем национальной государственности в Пакистане, говорил: "Я не верю в правильное решение, я принимаю решение и делаю его правильным".

Привычка 4. Поиск одобрения

Когда вы постоянно ищете одобрения и подтверждений вашей состоятельности и компетентности, вы учите свой мозг видеть себя слабым и неуверенным в долгосрочной перспективе. Например, вы планируете ужин с партнером. Он предлагает тайский ресторан, а вы предпочитаете итальянскую кухню. Он соглашается с вами. Но, несмотря на его согласие, вы продолжаете мысленно беспокоиться о том, что, возможно, ваш выбор его расстроил. Выходя из дома, вы уточняете у него еще раз. По дороге в ресторан еще раз переспрашиваете. Подходя к итальянскому ресторану задаете тот же вопрос. И каждый раз ваш партнер говорит, что его все устраивает. Правда, на третий раз вы слышите в его голосе раздражение, которое тут же объясняете себе тем, что он не хочет итальянскую кухню. А может быть ему просто надоело отвечать на один и тот же вопрос много раз?

Когда вы ищете одобрения и подтверждения, вы хотите, чтобы другой человек уверил вас в правильности вашего выбора и уменьшил ваше беспокойство. Но проблема в том, что ни один человек не поможет вам чувствовать себя хорошо, пока вы сами этого не захотите.

У всех есть сомнения. Все иногда чувствуют себя неуверенно. Разница в том, что большинство людей спокойно относятся к этому, зная, что эти чувства временные. Научитесь терпеливо относиться к тому, что у вас периодически появляется страх или сомнения. Подождите немного и все пройдет.

Анаис Нин, франко-кубино-американская писательница, говорила: "Жизнь сужается или расширяется пропорционально мужеству".

Привычка 5. Сомневаться в себе

Иногда сомневаться в своих решениях и анализировать ошибки нужно. Такой подход может стать мощным источником обучения и роста. Но если сомнения — ваше постоянное состояние, в конце концов вы не сможете принять ни одного решения, потому что будете считать их неправильными.

Так зачем же мы это делаем? Когда мы принимаем решение, особенно важное, нормально чувствовать беспокойство по поводу его правильности и возможного результата. Но если вы не можете справиться с тревогой и заниматься другими делами, если вы постоянно возвращаетесь к обдумыванию этого решения и к тому, что привело к нему, вы постепенно теряете уверенность в себе. Перестаньте постоянно сомневаться в своих решениях. Какие-то из них наверняка будут ошибочными, но какие-то точно приведут к желаемому результату. Так какой смысл постоянно беспокоиться?

Иоганн Вольфганг фон Гете писал: "Как только ты поверишь себе, ты узнаешь, как жить".

Привычка 6. Катастрофизация

Катастрофизация — это привычка всегда предполагать и воображать худшее.

Например:

- Начальник отправляет вам электронное письмо с просьбой зайти к нему в кабинет после работы и вы сразу начинаете вспоминать, какую ошибку могли совершить.

- Ваш партнер пришел с работы раздраженным — вы тут же начинаете думать о том, чем могли его расстроить.

- Ваш ребенок грустит после того, как его команда проиграла чемпионат по футболу — у вас в голове сразу возникают мысли о том, что он навсегда бросит футбол и никогда не найдет нового увлекательного занятия.

Катастрофизация — отвратительная привычка. Из-за нее мир выглядит намного страшнее и мрачнее, чем есть на самом деле. Когда вы постоянно говорите себе, как все будет ужасно, не удивляйтесь, если ваш мозг начнет утверждать, что все и есть ужасно.

Если вы постоянно думаете о худшем, вы перестанете обращать внимание на все хорошее. И в этом настоящая трагедия этой ментальной привычки: она лишает вас всей радости и позитива, которые уже присутствуют в вашей жизни. А когда ваш мир кажется ужасным, ваша неуверенность в себе и своем месте в мире будет только возрастать.

Марк Аврелий писал: "Остановись на красоте жизни. Наблюдай за звездами и увидишь, как ты бежишь вместе с ними".