Не дай ему прийти: как не позволить стрессу испортить вашу жизнь

Ни один человек не будет спорить с тем, что наша жизнь наполнена стрессом. У каждого он может проявляться по-разному, но он есть у всех. И чем больше стресс заполняет нас, тем сложнее оставаться в текущем моменте, а тем более быть благодарными за то, что есть в нашей жизни. О том, чтобы позаботиться о себе вообще мысли не возникает.

В физическом плане стресс, как правило, является причиной многих недомоганий и заболеваний: головные боли, бессонница, мышечное напряжение или ломота. Когда мы находимся в стрессовой ситуации, наше тело активирует реакцию "бей или беги". По данным Американского института стресса, когда организм находится в этом режиме из-за стресса, "симпатическая нервная система активируется из-за внезапного выброса гормонов. Происходит стимуляция надпочечников, что вызывает выброс катехоламинов, в том числе адреналина и норадреналина. А это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений, артериального давления и учащенному дыханию".

В психологическом и эмоциональном плане стресс оказывает сильнейшее воздействие и на тело, и на мысли, и на чувства, и на поведение. Все взаимосвязано. Когда физическое тело страдает из-за стресса, возникает эффект домино, и все отражается и на внутреннем состоянии.

Рассказываем от трех несложных упражнениях, который помогут вам уменьшить стресс и, тем самым, улучшить здоровье тела и души.

Мозговая свалка

Когда огромное количество мыслей крутится в голове круглосуточно, сложно оставаться спокойным и сосредоточенным. Такая ситуация может еще больше усугубить и так вредный стресс.

Упражнение "Мозговая свалка" предназначено для того, чтобы освободить ум от ненужных мыслей.

- Сядьте удобно в спокойном месте.

- Возьмите ручку и несколько листов бумаги или блокнот.

- Старайтесь не контролировать свои мысли, просто выписывайте на бумагу то, что возникает в голове. Это могут быть незначительные фразы, отдельные слова или глобальные размышления — пишите все, что идет. Не думайте о том, как это выглядит. Ваша задача — позволить мыслям выливаться вовне. Оказавшись на бумаге, они уже не будут мучить ваш разум и требовать к себе постоянного внимания.

- Когда закончите, ничего не исправляйте — оставьте как есть. Ваши мысли ни правильные, ни неправильные. Они просто такие.

Это упражнение можно выполнять ежедневно до достижения желаемого уровня освобождения разума, а можно делать при необходимости.

Неожиданный перерыв

Поначалу вам может показаться, что прерывать день — не лучшая идея. Но попробуйте сделать это хотя бы один-два раза.

Представьте, вы каждый день выполняете одну и ту же последовательность действий — выход из дома, поездка на работу, совещание, встреча с клиентом, сдача проекта, поездка домой, ужин, сон и с утра все опять по кругу. Меняются лица и названия, а действия остаются прежними.

Измените эту каждодневную рутину, прервите ее занятием йогой, прогулкой по улице, посещением любимого кафе и встречей с другом, прослушиванием музыки или просто сидением на скамейке в близлежащем парке. Этот перерыв не требует много времени, но он наверняка даст вам новый импульс для продуктивной работы и, конечно, уменьшит стрессовую нагрузку.

Как только вы почувствуете, что приближается стрессовое состояние, прервите все дела (конечно, если вы не оперирующий хирург или пожарный, который едет на вызов) и займитесь чем-нибудь интересным, бодрящим и необычным для вас.

Повысьте уровень энергии

Энергетическая работа — это все, что делается для улучшения циркуляции и потока энергии в теле. Это может быть массаж, сеанс Рейки, хиропрактика или акупунктура. Движение тела помогает перемещать заблокированную или застрявшую энергию. Поэтому упражнения, даже самые простые физические нагрузки, очень важны. Но если вы не хотите заниматься в зале или бегать на стадионе, вы всегда можете обратиться к профессионалу, который поможет восстановить энергию, а вы еще и расслабитесь.

Стресс — это обычная часть нашей жизни. Но это совершенно не значит, что мы должны позволять ему заполнять всю нашу жизнь. Очищение мыслей, перерывы в рутине и расслабляющие процедуры — отличные способы позаботиться о себе и не позволить стрессу проникнуть везде.