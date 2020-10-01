Перебор: 7 способов избавиться от бесконечного списка дел

Вы выполняете одну задачу, вторую, третью… А список все не заканчивается. Да, к тому же, в конце дня вы постоянно чувствуете, что не добились прогресса.

Случается так с вами, что новый маркетинговый план приходится откладывать на послезавтра, а работа над захватывающей идеей, возникшей у вас месяца четыре назад, ждет более "благоприятного" периода? У вас просто слишком много дел и вы не знаете, что с этим всем делать. В нашем мире ценится стремление к большему — идеям, задачам, действиям. А что, если изменить это и начать направлять энергию на меньшее, но более важное? Причем всего за 7 шагов.

1. Устраните весь беспорядок

Энергия уходит множеством разных способов и не все они приносят пользу для вас. Ваше рабочее пространство может мешать вам сосредоточиться. Ваш календарь постоянно напоминает о повторяющихся встречах, срок действия которых истек несколько месяцев назад. Вы беспокоитесь по поводу разговора, которые даже еще не произошел… Другими словами, чтобы начать движение, нужно избавиться от лишнего.

Мы склонны переоценивать то, сколько мы можем сделать, недооценивая количество времени и энергии, которые потребуются на это. Исследователи называют это заблуждением "планирования". В результате, пытаясь сделать слишком много, мы каждый раз терпим неудачу.

Вместо этого начните с устранения чего-нибудь из вашей жизни прямо сегодня:

- Пожертвуйте старую одежду.

- Наведите порядок в домашнем офисе.

- Сообщите друзьям в чате, что вы будете какое-то время не на связи.

- Почистите свой календарь от устаревших задач, отнимающих ваше драгоценное время, энергию и внимание.

Убирая что-то из своей жизни, вы даете себе необходимую передышку, после которой можно определить, что же на самом деле для вас имеет значение.

2. Определите "большую тройку" приоритетов

Мы склонны переоценивать новые идеи, проекты и инициативы, потому что они добавляют драйв в нашу жизнь. Неспособность правильно расставить приоритеты приводит к тому, что у вас накапливается слишком много дел.

- Новая маркетинговая кампания обязательно удвоит прибыль.

- Сотрудничество с кем-то очень успешным дает неограниченные возможности.

- Новый подкаст, который мы запускаем, превратит нас в ведущего эксперта в отрасли.

Вы в этом уверены? Но это не всегда так. Из-за ошибки планирования, о которой упоминалось выше, мы часто сразу говорим "да" слишком многому, что означает, что мы рассеиваем нашу ограниченную энергию и сосредотачиваемся на слишком широком круге областей.

Вместо этого используйте минималистский подход к жизни, карьере и бизнесу. В каждом квартале или "сезоне" выберите один, два или три основных приоритета. Как правило, это несрочные, но жизненно важные проекты, которые существенно продвигают вас. Это не половинчатые задания, случайные инициативы или "фальшивая работа". Это то, что напрямую связано с вашими главными целями и важно для вас.

Если у вас возникли проблемы с определением "большой тройки", запишите как минимум 15-20 возможных вариантов. Прочитайте и выделите самые важные из них. Благодаря этому шагу, вы в последующем сможете принимать решения с точки зрения того, будет ли следующая задача, встреча, действие служить одному из этих приоритетов?

Конечно, не все, что вы делаете в течение дня, будет соответствовать "большой тройке". Но просто понимание того, что для вас наиболее важно, поможет принимать лучшие и быстрые решения, устанавливать границы и возвращать контроль над тем, что имеет значение.

3. Каждый день создавайте +1% к прогрессу

Существует стереотип о том, что каждый день должен приносить воодушевляющий успех. Однако устойчивый успех — это последовательные шаги, предпринимаемые в течение длительных периодов времени.

Введите правило 1% — это правило из японской философии кайдзен. Оно определяется как устойчивое, непрерывное улучшение. Используя его, вы сделаете ежедневный прогресс привычкой и создадите для себя прекрасную мотивацию.

Исследования профессора Гарварда Терезы Амабайл и психолога Стивена Крамера выяснили, почему люди остаются мотивированными на работе. Исследователи проанализировали 12000 записей в дневниках, в которых несколько раз в день отслеживалось эмоциональное состояние и пришли к выводу, что важнее всего не деньги, не безопасность и не признание. Важнее всего — прогресс.

Чтобы использовать так называемый " принцип прогресса", разбейте приоритеты на минимально возможные действия. Например:

- Вместо "создания маркетингового плана" начните с первого шага — в течение двадцати минут обдумывайте маркетинговые идеи.

- Вместо "запустить веб-сайт" запланируйте создание черновика страницы "Обо мне" .

- Вместо того, чтобы "развивать бизнес", делайте три дополнительных звонка каждую неделю.

Прогресс вызывает выработку дофамина в мозгу, а значит и всплеск мотивации. Сегодня 1%, завтра 1%, послезавтра… и постепенный рост превращается в экспоненциальный. Но, чтобы сделать эту практику постоянной, вам нужно для начала снизить планку.

4. Снизьте планку

Вы сидите в кафе, настроенные на важную работу и смотрите на курсор на экране ноутбука. И вдруг понимаете, что прошло уже около часа, а вы так ничего и не сделали.

Почему? Потому что начало работы — всегда самое сложное. А когда у вас слишком много дел, это становится практически невероятно трудным — самый высокий уровень сопротивления возникает именно перед началом работы. Психологи называют это "энергией активации". Чем больше объем задачи, тем дольше мы ждем, чтобы начать ее выполнение, а, во многих случаях, просто откладываем на потом.

Облегчите себе начало выполнения любой задачи:

- Вместо 45-минутного блока непрерывной работы сделайте 10 минутный.

- Вместо трехкилометровой пробежки пробегите два раза вокруг квартала.

- Вместо того, чтобы убирать в доме, сделайте уборку в шкафу.

Опустив планку, вы снимете с себя давление. И сразу заметите — как только начнете делать, давление уйдет и продолжать будет проще.

5. Удвойте скорость отказа

Ни одно решение, которое вы принимаете, никогда не происходит в вакууме. Встреча за кофе, на которую вы согласились рано утром, означает, что вы сказали "нет" своей утренней тренировке. Мы склонны говорить "да", не задумываясь о последствиях, пока в бесконечном беге от "да" до "да".

Однако самое важное слово, которое нужно использовать, очищая свой список дел, — это "нет".

Когда вам кто-то что-то предлагает или куда-то приглашает, задайте себе два вопроса:

- Если бы это было завтра утром, я бы сказал "да"? Мы склонны говорить "да" всему, что происходит через несколько недель или месяцев.

- Если я говорю "да", то чему я говорю "нет" и стоит ли оно того? Этот простой вопрос позволяет узнать стоимость вашего согласия.

Когда вы говорите "нет", вы мгновенно проясняете ситуацию. Вы убираете лишнюю информацию из своего ума и сохраняете свои границы. А самое главное, это дает вам время, энергию и возможности сосредоточиться на собственных приоритетах.

Конечно, это не означает, что вам нужно отказываться от тех частей жизни, которые доставляют вам удовольствие. Прежде чем сказать "да" кому-то, скажите "да" своим целям, своим приоритетам, своему творчеству.

6. Забудьте о культе занятости

Постоянная занятость сегодня считается чуть ли не показателем успешности и важности. Как будто миллион дел — это лучшее, что может быть в жизни.

А что же на самом деле следует за занятостью? В длительной перспективе — это перегрузка, невнимательность, бессмысленное зависание в социальных сетях и т.п. Отказ от культа занятости — смелый поступок, и он начинается с того, как и что вы говорите.

Исследования показали, что фразы и слова, которые мы используем, позволяют понять наши убеждения. Если мы считаем, что всегда заняты и у нас нет времени, легко откладывать дела на потом и саботировать то, что имеет значение.

В следующий раз, когда вы захотите рассказать миру, насколько вы заняты и какой беспокойной кажется жизнь, остановите себя. Измените свой язык, используйте такие слова, как приоритетный, сфокусированный, целеустремленный, и отследите, как они меняют ваше эмоциональное состояние.

7. Празднуйте победы каждый день

Вы человек, который хуже всех в мире отмечает свое развитие и рост. Но вы не одиноки. Так поступают все. Мы мастера замечать то, что не работает, и создавать "пропасть" между сегодняшней реальностью и нашим будущим. Более того, мы часто недооцениваем цели, над достижением которых мы много работали. Мы отмахиваемся от них, как только достигаем их, и быстро переходим к следующим.

Пришло время вернуть контроль и отмечать как минимум три победы каждый день. Это не о великих достижениях, а о том, как вы проявили себя. Это важно, если вы хотите помочь себе продуктивно справляться со всеми делами.

Если вы хотите еще больше проработать этот шаг, определите главный критерий успеха для каждой победы.

Например:

- Ваша победа заключалась в том, что вы пришли на утреннюю тренировку. Критерий — дисциплина.

- Ваша победа заключалась в том, что вы смогли жестко ответить на чьи-то претензии или обвинения. Критерий — честность.

- Ваша победа заключалась в том, что вы опубликовали что-то до того, как довели это до совершенства. Критерий — смелость.

Почему праздновать победы важно? Потому что это усиливает мотивацию в нашей личной и профессиональной жизни. Записывая свои ежедневные победы, вы узнаете о том, в каких направлениях вы развиваетесь и накапливаете составляющие вашего успеха.

Если вы не возьмете под контроль свой список задач сегодня, завтра станет еще хуже. Сделайте это и вы научитесь ценить меньшее, а не большее. У вас будет больше победных дней. Вы узнаете, как устанавливать границы и распознавать отвлекающие факторы, замаскированные под блестящие возможности. А приятнее всего то, что вы всегда будете знать, что продвигаетесь вперед и в жизни, и в бизнесе.