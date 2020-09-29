Sensitive Strivers: как чувствительным людям научиться принимать взвешенные решения

Люди, которых называют Sensitive Strivers, очень глубоко переживают все чувства и эмоции, они склонны поглощать напряжение и тревогу вокруг себя и в обществе в целом. Такие люди часто исповедуют перфекционистский подход в работе и им сложно принять решение, даже тогда, когда им напрямую предлагают повышение в карьере.

С одной стороны, они понимают, что более высокая должность — это подчиненные, новые возможности, знакомство с высшим руководством и т.д. С другой — они очень переживают о том, справятся ли с большим стрессом, давлением, необходимостью быстрого принятия решений и огромной ответственностью.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Sensitive Strivers могут провести много бессонных ночей в раздумьях "а что, если". Их раздирают сомнения — хочется двигаться к своим амбициозным целям, но внутри масса противоречий. Продвижение по карьерной лестнице для таких людей должно заключаться не в повышении по должности, а в наличии полноценной работы в сочетании с чувством внутреннего покоя. Но, к сожалению, очень часто такие люди перестают слышать свой внутренний голос, проживая жизнь, продиктованную ожиданиями других людей. Они попадают в ловушку "следует/должны" и склонны искать ответы вне себя (опросы других, бесконечные исследования и т. д.), а их громкий внутренний критик заглушает их интуицию.

Таких людей не мало — около 15–20%. Если вы понимаете, что относитесь к Sensitive Strivers, знайте, что ваша чувствительность и другие качества могут быть сильной стороной при принятии трудных решений. Конечно, если вы научитесь правильно ими пользоваться.

5 способов принять трудное решение

Эти упражнения хороши не только для принятия решения о продвижении по карьере, но и для других вопросов, с которыми вы можете столкнуться в жизни.

Оцените варианты

У вас есть два варианта: согласиться на повышение или отказаться. По шкале от 1 до 10 оцените, насколько положительные чувства у вас вызывает первый вариант (1 — никак, 10 — приятное волнение, 5 — не вариант). Затем, по шкале от 1 до 10 оцените полезность варианта А (1 — не имеет смысла, 10 — очень полезно, 5 — ни то, ни се). Тоже самое сделайте с вариантом Б. Проанализируйте ответы.

Подумайте о себе в будущем

Представьте себя через год и оглянитесь на текущую ситуацию. О каком варианте выбора вы пожалеете? Что ваша будущая счастливая и успешная версия вам посоветует сделать сегодня?

Сверьтесь со своими ценностями

Ваши основные ценности отражают то, что для вас наиболее важно. Это может быть свобода, разнообразие, стабильность, семья, покой и т.д. Подумайте о своей основной ценности. Какие действия или решения больше ей соответствуют или приближают вас к ней?

Поиграйте в ролевую игру

В течение одного дня ведите себя так, как если бы вы выбрали вариант А. Наблюдайте, что вы думаете и чувствуете — облегчение, тяжесть в животе, волнение, страх? Затем, в течение другого дня, попробуйте сделать тоже самое с вариантом Б. Оцените свои реакции.

Сделайте поспешные выводы

Возьмите лист бумаги и запишите волнующий вас вопрос, например, сделает ли повышение по службе меня счастливой? Ниже напишите "да/нет". Оставьте лист и ручку лежать на столе. Через несколько часов вернитесь и сразу же обведите свой ответ, не раздумывая ни секунды.

Нарисуйте наихудший сценарий

Для каждого варианта спросите себя, что самое плохое может случиться? Насколько это вероятно? Как бы вы справились с этим, если бы случилось худшее?

Принятие важного карьерного решения, собственно, как и большинства решений в жизни — это баланс между разумом и сердцем. Таблицы и списки за / против — это здорово, но иногда невозможно заменить информацию, которую дает нам внутренний голос. Именно поэтому эти упражнения направлены на то, чтобы научить вас анализировать свои эмоциональные реакции для получения необходимых данных. В конце концов, только вы знаете, какой ваш лучший следующий шаг.