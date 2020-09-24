За пределы: 10 способов выйти из зоны комфорта и преодолеть страх

Основной путь роста — это способность рисковать, выходя за пределы своей зоны комфорта. Убежден Сайлон Джордж, священник и блогер, который помогает людям находить свою дорогу в жизни.

Мы часто не делаем первый шаг, чтобы начать движение по своему пути. А вокруг твердят: "Выйти из зоны комфорта". Но вопрос вообще не в комфорте, а в том, что мы просто боимся. Как только мы избавимся от страха, мы начнет получать удовольствие от процесса, рисков и личного роста. И какой бы сложной не казалась поначалу борьба со страхом, в реальности все намного легче.

Узнайте, что находится за пределами вашей зоны комфорта

Что вы по-настоящему хотите сделать, но боитесь начать из-за возможности разочарования или неудачи? Нарисуйте круг и запишите все это за его пределами. Это не только позволит вам четко определить свой дискомфорт, но и ваш комфорт. Внутри круга напишите то, что вызывает у вас чувство комфорта сегодня.

Четко определите, что вы стремитесь преодолеть

Возьмите список того, что доставляет вам дискомфорт и разберите его подробно. Помните, что основная эмоция, которую вы пытаетесь преодолеть, — это страх. Как этот страх применим к каждой ситуации? Будьте очень конкретны.

Вы боитесь подойти к людям и представиться в социальных ситуациях? Почему? Это потому, что вы не уверены в звучании своего голоса? Вы не уверены в своей внешности? Или вы боитесь, что вас проигнорируют?

Почувствуйте себя комфортно с дискомфортом

Один из способов выйти из зоны комфорта — буквально расширить ее. Поставьте перед собой цель не бегать от дискомфорта.

Остановимся на теме встреч с людьми в социальных сетях. Если вы начинаете чувствовать небольшую панику, разговаривая с кем-то, кого вы только что встретили, постарайтесь побыть с ним немного дольше, чем обычно, прежде чем вернуться в свою зону комфорта. Если вы останетесь достаточно долго и часто будете практиковаться, неудобных ощущений будет меньше.

Относитесь к неудачам, как к учителям

Многие из нас так боятся неудач, что предпочли бы ничего не делать, чем попытаться осуществить свою мечту. Начните относиться к неудачам, как к учителю. Что вы узнали из опыта? Как вы можете использовать этот урок в своем следующем проекте, чтобы увеличить свои шансы на успех?

Двигайтесь маленькими шагами

Не пытайтесь выскочить за пределы своей зоны комфорта — вы будете чувствовать себя подавленно и сразу же вернетесь обратно. Делайте маленькие шаги к страху, который вы пытаетесь преодолеть. Если хотите выступить публично, используйте каждую возможность, чтобы выступить перед небольшими группами людей. Вы даже можете практиковаться с семьей и друзьями.

Общайтесь с теми, кто умеет рисковать

Альтернативы этому шагу нет. Если вы хотите стать лучше в чем-то, вы должны начать общаться с людьми, которые делают то, что вы хотите, и начать им подражать. Почти неизбежно их влияние начнет сказываться на вашем поведении.

Будьте честны с собой, когда пытаетесь найти оправдание

Не говорите: "О, у меня сейчас просто нет на это времени". Вместо этого будьте честны и скажите: "Я боюсь это делать". Не оправдывайтесь, просто будьте честными. Вам будет удобнее противостоять тому, что действительно беспокоит вас, и увеличить ваши шансы на продвижение вперед.

Определите, какую пользу вам принесет изменение

Как возможность публичных выступлений повлияет на ваш личный и профессиональный рост? Помните об этих потенциальных преимуществах как о мотивации преодолеть страх.

Не относитесь к себе слишком серьезно

Научитесь смеяться над собой, когда делаете ошибки. Принятие риска неизбежно приведет к неудачам, из-за которых вы иногда будете выглядеть глупо в глазах окружающих. Шутите над собой, чтобы у других не было для этого повода.

Сосредоточьтесь на удовольствии

Наслаждайтесь процессом выхода за пределы своей зоны комфорта. Получайте удовольствие от открытия того, о чем вы раньше не подозревали.

Сделать первый шаг — всегда страшно. Попробуйте для начала сделать полшага, потом еще полшага… По мере того, как вы будете медленно двигаться, ваше удовольствие от процесса узнавания нового будет все больше и больше. И в конце концов те вещи, которые раньше казались невозможными, станут для вас вполне достижимыми.