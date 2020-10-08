Контрольная работа: как подготовиться к успешному прохождению собеседования

Звонит телефон. Вы поднимаете трубку и понимаете, что вам звонит представитель компании, в которой вы мечтали работать. Буквально на днях отправили резюме, с волнением думая "позвонят-не позвонят". Позвонили! И пригласили на собеседование через два дня. У вас есть всего 48 часов на подготовку.

Первое, что вам нужно сделать — перестать паниковать и успокоиться. А затем приступить к подготовке.

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48 часов до собеседования

Шаг 1. Готовьтесь к собеседованию, как к выпускному экзамену.

Найдите как можно больше информации о компании и запомните все, что только сможете. Если ваша потенциальная работа требует знаний в определенной области, сделайте все возможное, чтобы изучить новую и освежить старую информацию, которая будет иметь отношение к вашему собеседованию.

Шаг 2. Заранее составьте список возможных вопросов на собеседовании (и ответов к ним!).

Вопросы составляйте на основе своих ожиданий и реального опыта других людей. Обратитесь к тем, кто работал в аналогичных компаниях или на аналогичных должностях. Спросите их о том, какие вопросы им задавали на собеседовании. Почитайте статьи в интернете, где подробно описано, о чем вас могут спросить рекрутеры и как лучше формулировать ответы.

36 часов до собеседования

Шаг 3. Запишите ответы на каждый вопрос, который, как вы думаете, могут вам задать и потренируйтесь отвечать на них вслух.

Даже если вы не запомните свои ответы дословно, вы сможете оперировать определенными ключевыми моментами и фразами.

Составьте собственный список вопросов, которые вы зададите рекрутеру. Потренируйтесь проговаривать их вслух. Убедитесь, что ваши вопросы детализированы и хорошо проработаны. Никогда не спрашивайте о том, что можно легко найти в интернете.

Шаг 4. Сравните свои навыки и опыт с описанием вакансии.

Проведите мозговой штурм по каждому пункту описания вакансии и критически подумайте о том, как вы можете им соответствовать. Если у вас нет какого-либо навыка или опыта, сформулируйте несколько фраз, которые покажут, что вы можете быть компетентными на основе имеющихся навыков.

12-24 часа до собеседования

Шаг 5. Хорошо отдохните, выспитесь.

Ешьте только здоровую нетяжелую пищу. Если чувствуете беспокойство, попробуйте дыхательные практики или медитацию — вы можете их выполнить утром или незадолго до важной встречи.

Прежде чем ложиться спать перед решающим днем, представьте, что вы уже на собеседовании. Пофантазируйте — как вы заходите в комнату переговоров, как вы выбираете место за столом (это тоже важно), что вы предпочтете из напитков (чай, кофе, воду), как вы начнете разговор.

3-6 часов до собеседования

Шаг 6. Одевайтесь так, как будто вы уже получили работу.

Выбирайте классическую одежду не броских цветов и фасонов. Если вы не знаете, какую одежду принято носить в компании, не бойтесь спросить об этом у рекрутера заранее. Одевайте то, в чем будете чувствовать себя уверенно.

Шаг 7. Подготовьтесь морально.

Заранее потренируйте крепкое рукопожатие, хорошую осанку и грамотный язык тела.

Подумайте о мантре, которая поможет вам повысить уверенность в себе, например: "Что бы ни случилось, я сделаю все, что в моих силах".

Попробуйте представить, что вы не получаете работу. Об этом может быть сложно думать, но это хороший способ успокоить себя заранее. Понимая изначально, что вам могут не предложить занять вакантную позицию, вы будете свободнее чувствовать себя во время собеседования.

Шаг 8. Не оставляйте ненужных неизвестных.

Спланируйте, что взять с собой (например, дополнительные копии вашего резюме, документ) и как вы будете добираться до места встречи. Продумайте дорогу заранее, чтобы в день собеседования не было дополнительных волнений.

Во время собеседования

Шаг 9. Делайте записи.

Во время собеседования или после него выделите несколько минут, чтобы записать, в каких моментах, по вашему мнению, вы справились, а в каких могли бы проявить себя ярче. Эти заметки могут послужить ценным руководством для ваших будущих интервью. Запишите опыт, который вы получили на этом собеседовании.

6-12 часов после собеседования

Шаг 10. Последующие действия.

Продолжив общение с рекрутером, вы покажете, что очень заинтересованы в предложении. Однако не стоит звонить каждый день, спрашивая, получили ли вы работу. Простое благодарственное короткое письмо может многое сказать о вашей приверженности профессии.

Если все же не получили работу, напишите еще одно письмо, в котором скажите, что вы заинтересованы в этой позиции и спросите, что вы можете сделать, чтобы стать более привлекательным кандидатом в будущем.