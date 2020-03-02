Срочно в мусор: Что нужно удалить из своего резюме

Резюме — это хороший инструмент для демонстрации своих достижений. Но если в нем будет содержаться ненужная информация, это может помешать вам получить работу мечты.

Менеджеры по найму собирают резюме, чтобы определить, когда проводить собеседование с перспективными кандидатами. Многие рекрутеры сегодня уже используют роботов, чтобы отсеять неподходящие резюме. Если вы хотите пройти этап роботов и попасть на собеседование, удалите эти пункты.

Не указывайте "цель"

Если вы подаете заявку на вакансию, уже очевидно, что вы хотите получить эту работу. Исключением являются случаи, когда вы, например, меняете отрасль деятельности — тогда можно кратко описать, зачем вы это делаете.

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Не указывайте хобби

Если ваше хобби не имеет отношения к работе, на которую вы претендуете, это пустая трата времени менеджера по найму и компании.

Не врите

В опросе, проведенном CareerBuilder, 2000 менеджеров по найму спросили, какие ошибки им запоминаются больше всего. Большинство из них ответила, что это ложь. Один кандидат заявил, что работал генеральным директором компании, в которую он подавал заявку; другой написал о том, что является лауреатом Нобелевской премии; третий указал учебу в колледже, которого не существует.

Не нужно думать, что менеджеры по найму тотально категоричны. Около 42% из них сообщают, что будут рассматривать резюме, в котором требованиям соответствуют 3 из 5 характеристик.

Не включайте ненужный опыт работы

Вы могли быть "королем приготовления молочных коктейлей" в ресторане, в котором работали во время учебы в средней школе. Но включайте этот опыт только в том случае, если он действительно может продемонстрировать ваши дополнительные навыки, которые можно перевести на ту должность, на которую вы претендуете.

Статус отношений не нужен в резюме

Не указывайте свой семейный статус, религиозные предпочтения или номер полиса социального страхования. В прошлом эти данные были стандартом для резюме, но сегодня их необходимо исключить из перечня ваших "заслуг", собственно, так же как и ваш возраст, и дата окончания учебного заведения.

Уберите несогласованное форматирование

Формат вашего резюме так же важен, как и его содержание. Лучший формат — тот, который позволит свободно изучить ваши ключевые квалификации в отсканированном документе. Как только определитесь с форматом, придерживайтесь его по всему документу. Например, день, месяц и год везде указывайте в одном формате.

Не будьте многословным

Не старайтесь на одной странице уместить всю информацию о ваших квалификациях. Шрифт 8 кегля в резюме воспринимается очень сложно. Постарайтесь максимально сократить описания, сделав акцент на самых главных пунктах. Используйте расстояние между строками не меньше 0,8. Оставляйте побольше пустого пространства.

Не включайте рекомендации

Если ваш потенциальный работодатель захочет услышать ваши рекомендации, он спросит вас об этом. Желательно, заранее предупредить людей, которые будут вас рекомендовать о том, что им могут позвонить.

Не используйте "Я"

Ваше резюме не должно включать слова "я", "мне", "мое". Не составляйте резюме от третьего или первого лица. Всем понятно, что в вашем резюме речь идет о вас, а не о ком-то другом.

Не используйте настоящее время

Воздержитесь от использования настоящего времени в описании прошлой работы. В настоящем времени можно говорить только о текущем месте.

Не используйте не профессиональный адрес электронной почты.

Если вы все еще используете старый адрес электронной почты, например, BeerLover123@gmail.com или CuteChick4life@ukr.net, пришло время выбрать новый.

Не пишите слово "телефон" перед указанием номера

Это выглядит довольно глупо. Всем известно, как выглядит номер мобильного телефона. Тоже самое относится и к адресу электронной почты.

Не используйте колонтитулы, таблицы, изображения

Хорошо отформатированные колонтитулы, также как графики и таблицы, могут улучшить визуальный эффект вашего резюме. Но если его будет просматривать робот, он может воспринять его, как плохо отформатированный документ.

Не указывайте имя своего руководителя

Если вы не хотите, чтобы потенциальный работодатель связался с вашим нынешним руководителем, не указывайте его имя в резюме. Единственная причина, по которой вы можете указать имя босса — если это успешный человек, которые вызывает восхищение и внимание многих.

Не используйте специфическую лексику

Часто в компаниях существует свой язык, на котором говорят только ее сотрудники. Проверьте резюме на наличие специфических слов и замените их общепринятыми терминами.

Внимательно выбирайте ссылки на страницы в соцсетях

Ссылки на ваши блоги, страницу Pinterest или аккаунт в Instagram, скорее всего, не имеют никакого отношения к вашей потенциальной работе. Включайте в резюме только профессиональные страницы, имеющее прямое отношение к вакантной позиции.

Ограничьтесь опытом за 15 лет

Менеджер по найму теряет интерес к резюме, когда видит опыт до начала 2000-ых. Ему важно видеть то, чем вы занимались в предыдущие 15 лет — остальное для него неважно.

Не пишите о зарплате

Некоторые люди включают в резюме размер оплаты на предыдущих местах работы. Эта информация совершенно лишняя и может сослужить нехорошую службу. Также не следует указывать уровень желаемой зарплаты, о нем вы поговорите на собеседовании, если вас пригласят.

Не используйте старомодный шрифт

Не используйте шрифт Times New Roman и другие шрифты с засечками, так как они уже устарели. Сегодня более профессионально использовать шрифты без засечек, такие как Arial. Также не забывайте о размере букв. Ваша цель — сделать резюме не только красивым, но и легко читаемым.

Не используйте модные слова

CareerBuilder спросил 2201 менеджеров по найму: "Какие слова в резюме их больше всего отталкивают?". Менеджеры назвали такие слова и фразы, как "лучший в своем роде", "хватка", "мыслить нестандартно", "синергия" и т.п. Слова, которые работодателям действительно нравится видеть в резюме, включают: "достиг", "управлял", "решил" и "запустил" — но только если они используются в меру.

Не раскрывайте причины ухода из компании

Кандидаты часто думают, что если они объяснят причины ухода с нынешнего места работы, их шансы увеличатся. Это не так. Причины ухода не имеют никакого отношения к вашему резюме. Если будет нужно, вы сможете об этом рассказать на собеседовании.

Не указывайте средний балл аттестата и диплома

После того, как вы закончили школу, ваши оценки потеряли свою значимость.

Не пишите, почему вы хотите получить эту работу

Об этом можно написать в сопроводительном письме или рассказать на собеседовании. В резюме ваши навыки и квалификация должны говорить за вас. Если они этого не делают, значит, либо с вашим резюме нужно хорошо поработать, либо эта работа не подходит для вас.

Не размещайте фото

Есть только два исключения из этого правила — если вы актер/актриса или модель. Сегодня многие работодатели стремятся исключить дискриминацию по какому-либо признаку из системы найма на работу.

Не высказывайте мнения

Не пытайтесь продать себя, используя такие слова, как "отличный коммуникатор", "высокоорганизованный и мотивированный" и т.п. Это ваше мнение, но не обязательно правда. В резюме должны быть только факты.

Не указывайте краткосрочную работу

Особенно, если речь идет о работе, с которой вы быстро уволились, потому что она вам не нравилась.

Не перечисляйте свои ежедневные задачи

Вместо этого укажите ценность, которую вы привносите в компанию. Лучшая формулировка "Я создал решение для X количества клиентов, которое сэкономило X суммы денег, используя X навыков".

Удалите любые ненужные названия должностей

Указывайте точное и четкое название своей должности, которое наверняка известно работодателю.

Избегайте использования "смайликов"

Это может показаться хорошим способом привлечь внимание, но оставьте смайлики для личных переписок. 35% старших менеджеров, опрошенных кадровой фирмой Robert Half, заявили, что использование таких изображений снижает шансы кандидатов. Также будьте очень осторожны с яркими цветами шрифтов и различными изображениями.

Не увлекайтесь дизайном страницы

Чрезмерно стилизованное резюме (рамки, штриховки, курсив и т.п.) визуально отвлекает менеджера по найму. В результате ключевые детали и сообщения могут быть не замечены, что влияет на впечатление, которое вы хотите произвести на потенциального работодателя.

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