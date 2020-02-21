Без разочарований: 5 распространенных ошибок в карьере, которых следует избегать

Как говорил Альберт Эйнштейн: "Человек, который никогда не ошибался, никогда не пробовал ничего нового". Перефразируя Эйнштейна можно сказать, что если вы не делаете ошибок в карьере, то вы и не пытаетесь расти. А значит, у вас ничего и не получится.

Правда в том, что ошибок бояться бессмысленно, поскольку от них никто не застрахован. Нужно просто научиться делать выводы из своих неудач и стараться избежать подобного в будущем. Какие же существуют самые распространенные ошибки в карьере?

Принимать решения только на основе зарплаты

Одна из самых распространенных ошибок в карьере — сосредоточиться только на компенсационном пакете. При выборе работы или карьеры нужно учитывать не только зарплату и льготы. Многие люди упускают из виду другие аспекты, такие как офисная среда, возможности роста, качество жизни и совместимость с руководителем. Если вы сосредоточитесь исключительно на зарплате, вы можете создать искусственный коридор, который помешает вам объективно рассматривать предложения о работе. Конечно, мы все хотим много зарабатывать. Но большая зарплата не обязательно обеспечит вам лучшие условия для профессионального роста или благополучия на работе.

Не знать своей ценности

Многие сотрудники и предприниматели не понимают своей профессиональной ценности. Точное знание того, какие навыки и таланты вы привносите в свою работу, а также насколько ваша ценность выше ценности ваших коллег, выполняющих аналогичные задачи, даст вам конкурентное преимущество. Ведите учет своих достижений. В чем вы больше всего сильны? И, главное, не соглашайтесь на меньшее, чем заслуживаете. В конце концов, если вы не понимаете своей ценности, то кто ее сможет понять?

Предполагать линейность карьеры

Рынок труда постоянно меняется и нелинейная карьера становится новой нормой. Прошли те времена, когда человек работал в одной компании в течение 30 лет, постепенно поднимаясь по карьерной лестнице и выходя на пенсию. С тех пор лестница распалась. Ее заменила "корпоративная решетка" (по версии Кэти Бенко, стратега, инновационного мыслителя и специалиста по развитию рынка) или "jungle gym" (по версии Шерил Сэндберг, операционного директора Facebook). Карьерный рост больше не ограничен одной компанией. Сегодня каждый человек сам несет основную ответственность за свой профессиональный рост.

Перестать развиваться

Можно устроиться на работу в хорошую компанию, чувствовать себя комфортно, досконально знать свои рабочие обязанности, получать достойную зарплату и… Так прожить пять, десять, пятнадцать лет. В наше время важно брать контроль над своей судьбой. Нынешняя среда на рынке труда требует, чтобы человек постоянно развивался, учился и повышал свою квалификацию. Это значит, что нужно инвестировать в себя, чтобы быть не просто очередным сотрудником, а активом компании. Составьте список ваших навыков, опыта и талантов и используйте эту информацию для формирования своего личного бренда.

Игнорировать интуицию

Вы проходите собеседование на новую позицию, а затем слышите внутри тихий голос, который говорит: "Тебе туда не надо" или "Это вообще не твое". Это предчувствие или внутренний голос, предупреждающий нас о том, что мы можем сделать карьерную ошибку. Многие люди предпочитают игнорировать эти сообщения, полагая, что должны прислушиваться только к голосу разума. Более выигрышный вариант — слушать и разум, и интуицию. Факт того, что использование интуитивного интеллекта может быть активом карьеры, был подтвержден научным исследованием в Технологическом институте Нью-Джерси. Сотни бизнес-менеджеров прошли проверку на интуитивные способности. Те, кто показал лучшие результаты, обладают и более эффективными навыками принятия решений. В опросе, проведенном Harvard Business Review, респонденты говорили, что используют интуитивные и аналитические навыки в равной мере, но на 80% успех, по их мнению, зависел как раз от интуиции.

Читайте также: Самомотивация: Как добавить радости в рабочую рутину