Самомотивация: Как добавить радости в рабочую рутину

Независимо от того, насколько вы увлечены своей работой, вы неизбежно столкнетесь с чем-то, что вам не нравится делать. Но если найти правильные мотиваторы, выполнять эти дела станет гораздо легче. Главное помнить, почему и зачем вы их делаете.

Как же добавить радости и продуктивности в ежедневную рутину?!

Шаг 1. Подумайте, почему вы находитесь там, где находитесь

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Спросите себя, почему вы работаете именно здесь? Это работа, которую вы любите делать? Есть ли в ней что-то, что вас увлекает? Есть ли что-то, что вам действительно нравится?

Если вы найдете в своих ежедневных обязанностях то, что вам по-настоящему нравится делать, вы сможете вернуть искру в свою деятельность. Если вы работаете исключительно по финансовым причинам, даже здесь можно найти мотивацию, о которой мы поговорим ниже.

Шаг 2. Составьте план своего будущего

Рассматривайте каждую работу, которую вы выполняете или будете выполнять, как ступеньку на пути к вашей конечной цели. Пусть сегодняшняя ваша деятельность не супер захватывающая, но она служит достижению ваших желаний. Может быть это хороший пункт в резюме, а возможно вы получаете отличные новые навыки или просто зарабатываете на жизнь, пока ищете более интересное для себя место.

Составьте список утверждений, в которых опишите, как ваша нынешняя работа помогает вам достичь желанной цели. Такая своеобразная дорожная карта будет напоминать вам, зачем вы работаете там, где сейчас работаете и будет вдохновлять на будущие достижения. При этом не забывайте, что цели работают только тогда, когда они конкретны, ограничены во времени и разбиты на более мелкие и реально достижимые задачи. Это сохранит вашу мотивацию и во время текущей работы.

Шаг 3. Выполняйте задачи спокойно и окружите себя напоминаниями о своей цели и успехах

Две важные вещи, которые нужно помнить, когда вы пытаетесь сохранять мотивацию, — это избегать чрезмерного напряжения и постоянно напоминать себе о том, почему вам важно сохранять мотивацию.

Перестаньте постоянно спешить и пытаться успеть сделать все больше и больше. Так вы можете загнать себя в круговорот отчаяния и стресса. Каждый день делайте то, что от вас зависит, а вне работы старайтесь наполнить свою жизнь новыми и интересными вещами. Конечно, работа — это важная часть жизни, но она не должна быть утомительной или скучной.

Не забывайте напоминать себе о своих успехах и о том, как ваша работа помогает другим людям. Если же вы пока не удовлетворены тем, что делаете, окружите себя напоминаниями о своих целях и прогрессе в их достижении. Концентрируйтесь на положительных аспектах, а не на том, почему ваша нынешняя позиция вас раздражает или не удовлетворяет.

Мотивацию можно найти в любой ситуации. Для этого нужно только немного усилий, немного благодарности и немного способности понять, почему ваша работа повышает ценность вашей жизни и жизни других людей.

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