Тело под угрозой: Что происходит с организмом, когда вы ненавидите свою работу

Джеффри Пфеффер, профессор организационного поведения Стэнфорда, написавший книгу "Умереть за зарплату", в своем исследовании обнаружил, что с плохим управлением в американских компаниях связано 120 000 дополнительных смертей в год.

Наше тело — гораздо умнее, чем мы можем подумать. Оно всегда предупреждает нас заранее о серьезных проблемах.

Вы не можете нормально спать

Многие клиенты психологов жалуются на бессонницу или внезапные ночные пробуждения из-за мыслей о рабочих задачах. Несколько неспокойных ночей — не большая проблема, но если это будет происходить постоянно, это может быть признаком того, что стресс на работе стал токсичным.

У вас часто болит голова

Ваши мышцы напрягаются, чтобы защитить ваше тело от травм. Хроническое напряжение в шее, плечах и голове может вызывать мигрень и головные боли. Стресс создает физиологические симптомы, и это проявляется как боль.

Вы чувствуете боль в мышцах

Когда ваша работа токсична, вы можете чувствовать так, как после битвы с разъяренным тигром. Ваш мозг чувствует угрозу и дает сигнал для выбора адреналина и других гормонов стресса. Нервная система человека на токсичной работе постоянно находится на грани. Он ежеминутно в готовности отреагировать на неприятного начальника или коллегу. Такое напряжение может вызывать мышечные боли во всем теле.

Ваше психическое здоровье ухудшается

Усиление стресса может усугубить существующие проблемы с психическим здоровьем. Постоянное нахождение в токсичной рабочей среде может привести к тому, что беспокойство перейдет клинический порог. Исследования, проведенные в 2012 году показали, что организационная несправедливость связана с жалобами на здоровье сотрудников, такими как переедание и депрессия.

Несправедливость является особенно токсичным стрессором, потому что поражает ядро того, кто мы есть. Когда к нам относятся несправедливо, оскорбляют наше достоинство как личности.

Вы часто болеете

Если вы постоянно простужаетесь, подумайте, как вы относитесь к своей работе. Большое количество исследований показывает, что хронический стресс может поставить под угрозу иммунную систему, делая вас более восприимчивыми к болезням.

Вы теряете интерес к сексу

То, как вы проводите свое время, отражает то, что вы цените. Когда вы приносите свою работу домой, ваши отношения могут пострадать. Американская психологическая ассоциация отмечает, что, когда женщинам приходится совмещать профессиональное напряжение со своими текущими личными и финансовыми обязательствами, это может снизить сексуальное желание. Для мужчин хронический стресс может привести к снижению выработки тестостерона, что, в свою очередь, приводит к снижению либидо.

Вы все время чувствуете усталость

Речь идет об усталости, которая не снимается ни сном, ни отдыхом в выходные. Токсичные рабочие места могут создать цикл, который нас истощает — вы чувствуете себя подавленным, потому что работаете слишком долго, и вы работаете слишком долго, потому что чувствуете себя перегруженным.

У вас возникают проблемы с желудком

Расстройство желудка, запор, вздутие живота могут быть связаны со стрессом, поскольку стресс влияет на работу кишечника. Кроме того, могут произойти изменения в кишечных бактериях, что, в свою очередь, влияет на наше настроение. Иногда бывает так, что у человека в воскресенье начинает болеть живот без видимых причин. Это состояние может быть связано с тем, что он начинает думать о задачах, которые должен будет выполнить на следующей недели на токсичной работе. Боли прекращаются, как только человек увольняется с этой работы.

Ваш аппетит меняется

Аппетит тесно связан с мозгом. При остром стрессе организм вырабатывает адреналин, который снижает аппетит. Если стресс продолжается длительное время, надпочечники начинают вырабатывать кортизол — гормон, который может усиливать чувство голода. Когда ваша работа вызывает длительные эмоциональные переживания, вы можете начать заедать стресс. Часто в таких ситуациях люди налегают на сладкое, которое притупляет реакции и эмоции.

Как изменить ситуацию?

Делайте перерывы. После того, как ваше тело напряглось, чтобы защитить вас от необоснованных требований и плохих начальников, дайте ему время отдохнуть. Когда мы не даем нервной системе возможности расслабиться и перезагрузиться, это начинает наносить долговременный ущерб. Общение вне работы, медитация и физические упражнения могут помочь компенсировать симптомы стресса.

Переосмыслите свое негативное мышление. Один из принципов когнитивно-поведенческой терапии заключается в том, что то, как вы думаете, может изменить ваши чувства. Не всегда можно сменить работу, но всегда можно сосредоточиться на том, что можно контролировать. Перестаньте мучить себя размышлениями о том, как прошла презентация или что думают о вас ваши коллеги.

Меняйте работу. Рассматривайте сигналы тела, как предупреждение о том, что пришло время поискать новое место. Долгие часы стресса, отсутствие автономии, неопределенное расписание и экономическая нестабильность на рабочих местах — факторы, которые способствуют созданию токсичной рабочей среды. Избавьтесь от этой проблемы и вам не придется бороться с симптомами.

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