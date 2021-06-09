10 простых способов вернуть концентрацию

Вокруг нас терабайты информации — не удивительно, что количество мыслей в нашей голове переходит все возможные границы. Внимание сегодня — это самая ценная валюта. Фактически человек, который может оставаться сосредоточенным, не только с большей вероятностью сделает больше, но и будет более удовлетворен по окончании дня. Такой человек будет легче достигать целей.

Хорошая новость в том, что мозг любого человека можно научить фокусироваться. Выбирайте один-два способа быстрой концентрации и достигайте своих целей в разы быстрее и проще.

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1. Найдите свой тотем

Тотем — это предмет, который будет напоминать вам о том, чтобы оставаться сконцентрированным. В идеале это то, что можно увидеть и потрогать.

Например, шахматная фигура, браслет, фотография и даже обычная чашка, из которой вы пьете кофе или чай. Главное, чтобы, смотря на этот предмет, вы прекращали мечтать и возвращались к выполнению задачи.

2. Придумайте для себя поощрение

Конечно, это очень очевидный способ достижения целей. Но как много людей его используют? Да практически никто.

Важно, чтобы награда соответствовала сложности / продолжительности работы. Например:

- Выполнить быструю домашнюю работу = кусочек шоколада.

- Завершить надоевшую административную задачу = 10 минут Youtube.

- Удачный рабочий день = целый фильм на Netflix.

Довольно простые вещи, правда? Но вы удивитесь, как часто вы забываете вознаграждать себя за регулярные усилия.

3. Ставьте легко достижимые цели

Обычно, когда нам нужно сделать что-то очень значительное, появляется прокрастинация. Мы отвлекаемся и откладываем на потом. Но если разбить сложную задачу на маленькие кусочки, все станет гораздо проще. Например, выполнить 3 отжимания гораздо легче, чем 30.

Нам нужно "убедить" мозг, чтобы работы будет немного, тогда и начать легче. А дальше, с большой вероятностью, вы просто не захотите останавливаться на достигнутом и перейдете к выполнению следующего маленького кусочка, так постепенно достигнув нужного результата.

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4. Освобождайте ум

Иногда в нашем мозгу блуждает слишком много мыслей, и важно его периодически освобождать. Есть два основных способа сделать это:

- Фристайл — когда вы просто пишете все, что беспорядочно проходит через ваш мозг, не задумываясь и не останавливаясь. Это здорово, если в вашем мозгу мелькает миллион различных идей.

- Фокусировка — когда вы записываете подсказки или план, чтобы оптимизировать свое мышление, и просто отвечаете на вопросы. Это лучше применять, когда вы хотите понять определенную тему.

5. Используйте метод "Всего 5 минут"

Попробуйте сказать себе, что вы будете работать "всего 5 минут", а затем можете остановиться. Вы обнаружите, что так с задачей гораздо легче справиться. Как и третий способ нашего списка, этот метод заставляет ваш мозг думать, что задача требует меньших усилий, чем есть на самом деле. Главное — честно позволить себе остановиться через 5 минут, несмотря ни на что.

6. Прочтите мантру концентрации

Мантра — это тот же тотем, но не вещественный. Его можно брать с собой куда угодно и пользоваться в любой ситуации.

Создайте личную мантру, основанную на вашем персональном успехе. Тогда она будет придавать вам еще и дополнительных сил. Несколько примеров:

- Если вы изо всех сил пытаетесь заставить себя пойти в тренажерный зал, в котором были уже много раз, вы можете сказать: "Просто еще один день в тренажерном зале — легко".

- Если вы страдаете синдромом самозванца после того, как приняли предложение о повышении, просто скажите: "Я здесь по какой-то причине", чтобы напомнить себе, что ваши усилия были признаны другими и являются реальностью.

- Если вы нервничаете по поводу предстоящего соревнования, к которому усердно готовились, вы можете сказать: "Я сделал все возможное", чтобы напомнить себе, что ваши предыдущие усилия создали лучшую версию вас для этого события.

Как видите, самые сильные мантры основаны на доказательствах и имеют положительный вектор. Просто найдите доказательство значимого успеха в своей жизни и превратите его в мотивирующую мантру.

7. Попробуйте позевать

Одно из распространенных состояний, которое вынуждает нас отвлекать, — это усталость. Иногда мы "вроде бы" работаем, но не замечаем, как постоянно отвлекаемся.

Спортсмены-олимпийцы часто перед крупными соревнованиями много зевают. Это успокаивает их и помогает лучше пройти дистанцию. У не спортсменов такой метод тоже хорошо работает. Для организма он срабатывает, как хороший сон. Попробуйте и поймете, насколько зевание может быть эффективным для снятия усталости.

8. Достигайте легких побед

Нет ничего лучше победы. Выполните несколько простых задач, которые требуют небольших усилий. Эти победы создадут импульс и повысят вашу продуктивность. Чувство успеха заставит вас сосредоточиться на текущей задаче и переориентировать ваш блуждающий ум. Используйте это, когда чувствуете "сопротивление" к началу работы.

9. Создайте список побед

Чувство того, что вы можете побеждать, само по себе мотивирует. Отслеживайте свои ежедневные победы (большие и маленькие) и записывайте их в "победный список". Всякий раз, когда вы чувствуете снижение концентрации, просматривайте этот список, чтобы напомнить себе, что вы гораздо способнее и успешнее, чем думаете сейчас.

10. Делайте ставки

Если бы вы знали, что потеряете 500 грн, если не сможете выполнить задачу, вы бы сосредоточились на ее выполнении? Однозначно, да.

Попробуйте найти способы сделать ставку, когда нужно выполнить какую-то задачу. Вы обнаружите, что ваша концентрация, мотивация и способность к выполнению дел станут выше, чем когда-либо прежде.

Например, скажите коллеге, что угостите его обедом, если не выполните свою задачу до обеденного перерыва. Или вам нужно будет сделать генеральную чистку шкафов в выходные, если вы вечером не помоете всю посуду.

Каждый из предложенных методов действенный. Попробуйте и выберите те, которые работают для вас лучше всего.

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