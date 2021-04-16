"Безумно занят" vs "Всегда готов": чему мы можем научиться у врачей неотложки

"У меня не хватает времени ни на что", "Я в цейтноте", "Я безумно занят, чтобы…" Знакомые фразы? Как часто вы их произносите?



А теперь сравните свою работу с работой врача отделения неотложной помощи. Как ощущения? А ведь они должны постоянно сохранять спокойствие и быть сконцентрированными в окружающем их бесконечном хаосе. Интересно, как у них это получается? Врач скорой помощи Даррия Лонг открыла секрет простой схемы, которая поможет вам вернуть контроль и почувствовать себя более спокойным, когда жизнь начинает становиться "безумно загруженной".

Когда мы в состоянии, которое Даррия называет "Режим Безумной Занятости", мы просто менее способны справиться с этой занятостью. Вот что происходит: уровень гормонов стресса повышается, а способность к деятельности в префронтальной коре головного мозга снижается. Это означает, что ваши память, мышление, контроль побуждений ухудшаются, а зоны мозга, ответственные за гнев и тревогу, активируются.

Секрет в том, что вы можете быть заняты так же, как врачи отделения неотложной помощи, но не чувствовать этого безумного ритма. Медики знают определенные приемы, как этого достичь. Мозг обрабатывает стресс одинаково у каждого человека, но наша реакция на стресс, как показывают исследования, меняется, вне зависимости от того, возникает ли экстренная ситуация или это ежедневный фактор стресса.

А теперь давайте сравним "Режим Безумной Занятости" с "Режимом Готовности", как в отделении скорой помощи. Врачи сталкиваются с очень разными ситуациями: с аварией из нескольких машин, с пациентом с болью в груди, застрявшим в лифте, или с тем, у кого что-то застряло там, где не следует (и им ужасно интересно узнать, где и как это произошло).

Даже в те дни, когда ситуации полностью выходят из под контроля и кажется, что вселенная сыграла с ними злую шутку, им не страшно, потому что они знают: с чем бы им ни пришлось столкнуться, они справятся. Они готовы. Это и есть "Режим Готовности".

Если врачи этому научились, значит, может научиться каждый из нас:

Шаг 1. Постоянное определение приоритетов.



В "Режиме Безумной Занятости" вы всегда заняты и напряжены, потому что реагируете на каждую проблему одинаково. В "Режиме Готовности" вы будете действовать в зависимости от степени срочности. Это не просто удобный способ выполнить все задачи из запланированного списка. Работа доктора Роберта Сапольски показывает, что у личностей, не умеющих отличить угрозу от ее отсутствия и реагирующих на все одинаково, уровень гормонов стресса повышен в два раза. Вот почему это первое, чему нужно научиться. Вы не можете сразу позаботиться обо всем позаботиться, да это и не нужно. А нужно определить приоритеты:

- Красный: немедленная угроза жизни.

- Желтый: серьезная, но не немедленная угроза жизни.

- Зеленый: незначительная угроза.

Мы концентрируемся сначала на красных сигналах. А теперь внимание! Отчасти проблема "Режима Безумной Занятости" большинства людей в том, что они реагируют на все так, как будто это красный сигнал. Поэтому, в первую очередь, начните с правильного определения приоритетов. Научитесь выявлять красные сигналы. Они самые важные — в них вы можете коренным образом повлиять на ситуацию.

Шум всегда сбивает с толку, но самое шумное не всегда самое важное. Например, пациент с тяжелой астмой в наибольшей опасности, когда он лежит тихо. А пациентка, требующая, чтобы ей принесли ароматизированные сливки для кофе, — шумная, но это не красный сигнал.

Яркий пример из жизни Даррии: "Прошлой весной мой дом затопило, моего годовалого ребенка увезла скорая. Я должна была собирать средства для школы четырехлетней дочери и безнадежно не успевала дописать последнюю главу своей книги. Может и неспроста это была глава о стрессе.

Моими приоритетами были здоровье моего годовалого ребенка и моя книга. Все. Помните — постоянно определяйте приоритеты. Ремонт дома после затопления? Когда проблема была остановлена и ситуация стабилизирована, это уже не был красный сигнал. Он казался красным, но на самом деле это был просто шум. И шум, надо сказать, очень серьезный. Вокруг меня откачивали воду механическим способом, а я в берушах работала над книгой. Учитесь определять красные сигналы и не позволяйте остальным сигналам отвлекать вас.

Кстати, это такое облегчение, когда задача зеленая, время от времени напоминайте себе: "Это зеленая задача. Никто не умрет". И не обязательно доводить ее до совершенства.

Есть еще один уровень приоритетности — при наихудшем варианте развития событий. Это черный сигнал. Это те пациенты, для которых мы ничего не можем сделать. Когда нужно двигаться дальше. И, хотя сердце кровью обливается, я говорю об этом, потому что у каждого есть подобные черные задачи в жизни. Это задачи, которые нужно удалить из списка дел. Я думаю, многие из вас знают, о чем я говорю. Для меня, такой задачей был сбор средств для школы. Я отказалась от этого. Потому что, как мы в скорой знаем, если пытаться выполнять все задачи, то не удастся спасти красные сигналы".

Шаг 2. Ожидать безумия и готовиться к нему.



Подготовиться к безумию — это значит сделать уже полдела. Этот подход облегчает выполнение задач. Научно доказано, что чем больше у нас выбора, тем дольше процесс принятия решений. А чем больше решений нам надо принять, тем больше устает наш мозг, и тем менее он способен принимать правильные решения. Вот почему второй шаг заключается в том, чтобы найти способы уменьшить ежедневный объем принятия решений.

Вот четыре простых способа, которые можно использовать в повседневной жизни:

Планируйте. Планируйте питание на всю неделю с выходных, чтобы, когда в среду в 6 часов вечера все, голодные и злые, требуют пиццу, вам не надо было принимать решение о том, как накормить семью здоровым ужином.

Автоматизируйте. Не старайтесь запомнить то, что можно автоматизировать, — сохраняйте повторяющиеся списки дел или покупок.

Группируйте. Если речь идет о спорте, храните весь спортивный инвентарь для определенного спорта в одном месте, полностью подготовленный, чтобы не тратить силы на сборы.

Уменьшайте соблазны — это для тех, кто имеет тягу к сладкому. Это одна из разновидностей самолечения в "Режиме Безумной Занятости". Перестаньте испытывать силу воли. Найдите другой подход. Если сладости находятся в недоступном месте, например, вам нужно встать на табуретку, чтобы ее достать, вы с большой вероятностью откажетесь от этого. Во всяком случае, исследование показало, что в такой ситуации участники ели на 70% меньше, даже не задумываясь об этом. Представляете? Планируйте так, чтобы вам было легче делать желаемый выбор.

Шаг 3. Перестаньте зацикливаться на своих мыслях.



"Я работаю в маленьком пригородном отделении скорой помощи, куда привезли роженицу", — рассказывает Даррия. "Я обнаруживаю, что пуповина обмотана не один раз, а дважды вокруг шеи ребенка. И я — единственный врач. Мне было страшно. Но я не могла позволить страху парализовать меня. Нам всем бывает страшно, но важно то, что мы делам дальше. Первое ощущение — не проблема. Оно может быть важным сигналом. Проблема — когда мы не можем действовать. Когда начинается внутренний монолог, и мы воображаем всякие ужасы, и поле зрения сужается. Так мы думаем в "Режиме Безумной Занятости", и в этом режиме мы не можем решить никакую проблему".

Как перестать зацикливаться? Есть много приемов, но лучше всего работает — сконцентрироваться на ком-то еще. Сознательно заставить себя увидеть перед собой человека, увидеть себя в ситуации с ним — что ему нужно, чего он боится и чем вы можете помочь? Это может звучать как сентиментальная чушь, но это не так. Исследования показывают, что, когда вы подготавливаете мозг к сочувствию, вы разрушаете узкое видение ситуации и внутренний монолог. Вы расширяете восприятие, и ваш мозг может активно воспринимать более обширную информацию, так что вы видите больше возможностей и можете принимать лучшие решения. Попробуйте. Помните, что внутренний монолог может сбить вас с толку. И поймите, что когда вы перестанете зацикливаться на своих мыслях, вы перестанете себе мешать.

Так что же случилось с ребенком? "Я сосредоточилась не на своем страхе, а на матери и ребенке, и на том, что им было нужно. Я сняла пуповину с шеи малыша, и здоровый, кричащий, бьющий ножками малыш родился, как раз когда его отец вбежал с парковки. "Здравствуйте, я доктор Даррия. Поздравляю с сыном, хотите перерезать пуповину?"

И на мгновение громкий крик новорожденного заглушил сигналы и сирены — обычные звуки отделения скорой помощи. Но произошло кое-что еще. Когда я вышла из палаты роженицы, я увидела нескольких из моих пациентов рядом с палатой. И я внезапно поняла, что, несмотря на собственные проблемы, которые привели их сюда, они все собрались вместе, поболеть за этого ребенка. И теперь они вместе разделили эту радость", — говорит Даррия.

Именно так происходит при переключении с "Режима Безумной Занятости" в "Режим Готовности". Примите свою занятость и с сегодняшнего дня перестаньте называть ее "безумной". Вы всегда умели это делать, но теперь... вы готовы.