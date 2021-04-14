Управление жизнью: как контролировать то, что не поддается контролю

Предыдущий год ярко показал нам, что в мире есть вещи, которые мы не можем контролировать, даже если очень этого захотим. Мир начал учить нас, как жить в полной неопределенности.

До недавнего времени мы жили так, как будто на 100% знали, что будет завтра, через месяц, через год. Но это было просто нашей иллюзией. Но даже в этот период кажущейся стабильности мировая экономика ежегодно теряла $1 трлн на потере продуктивности, связанной с проблемами психического здоровья. За предыдущий год ситуация намного ухудшилась. И только каждый из нас может для себя решить — продолжать тревожиться и вводить себя в состояние бесконечного стресса или научиться жить в мире неопределенности. Если вы выбираете второй вариант, предлагаем несколько шагов, которые помогут вам вернуть в свою жизнь равновесие.

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1. Разберитесь с тем, как недостаток контроля влияет на вашу жизнь и внутреннее состояние.

Возможные ситуации:

- Потребность посплетничать и узнать, что думают все остальные.

- Снижение продуктивности на работе и/или дома.

- Отсутствие воли и сил уйти от спора или сплетен.

- Переутомление и выгорание.

- Микроменеджмент.

- Болезни — физические и психические.

- Истощение.

- Ощущение, что люди вас не понимают.

- Отсутствие творческих способностей.

- Отсутствие интереса к хобби и домашним делам.

- Злость и обида.

- Стресс.

Если вы замечаете некоторые из этих симптомов у себя, с большой вероятностью вы ощущаете влияние недостатка контроля.

2. Спросите себя: правда ли это?

Начните со своих мыслей. Именно они формируют мир, в котором вы живете. Об этом много говорят, но пока мало кто в это верит. А зря!

Оглянитесь вокруг — все, что вы видите, зародилось как мысль в человеческой голове. Тот экран, на который вы смотрите, его форма, цвет, дизайн были сознательными решениями, которые люди придумали и воплотили в жизнь. Сложно увидеть связь между тем, что мы думаем, и тем, что мы получаем. Но все же, найдите минутку, чтобы подумать о том, что вас расстраивает, что кажется совершенно неконтролируемым.

Запишите чувство, эмоцию, действие или результат в отношении каждого "неконтролируемого" пункта. Пишите так, как вам комфортно. Теперь перечитайте то, что написали. И подумайте, действительно ли эти пункты стоят того, чтобы так о них переживать. Конечно, мы не можем сделать так, чтобы проблема исчезла по волшебству, но мы можем контролировать свои чувства по отношению к ней. Примите решение видеть лучшее в своей жизни. Не зацикливайтесь на проблемах. Делайте для их решения те шаги, которые полностью зависят от вас.

3. Определите для себя набор инструментов и практик для поддержания психического здоровья.

Поэкспериментируйте с разными практиками: дневник благодарности, медитации, молитва, музыка, арт-терапия, танцы… Выберите одну-две, во время которых ваш мозг будет полностью отключаться от проблем. Вам не нужно сидеть на вершине горы со скрещенными ногами, проговаривая "Ом", чтобы обрести внутренний покой. Если вы будете находить время для подходящих вам практик, вы будете находить время для себя, а значит, и сможете достичь равновесия.

4. Научитесь отделять контролируемое от неконтролируемого.

Одной из самых распространенных жалоб на психологических сессиях в последнее время стала жалоба о вынужденной работе дома и давлению ситуаций, созданных пандемией. Фразы "я ничего не могу с этим сделать" или "так есть" часто являются основной причиной страданий и стресса.

Поймите, ваши страдания от ситуаций, которые вы не можете изменить — бессмысленны. Вы же не пытаетесь остановить восход солнца? Вы просто знаете, что это вам не подвластно. В тоже время, вы убегаете с дороги, когда видите несущийся на вас автомобиль. Почему? Потому что точно знаете, что эта ситуация находится под вашим контролем. Научитесь различать и разделять "контролируемое" и "неконтролируемое", и перестаньте тревожиться по поводу второго.

5. Учитесь находить хорошее в любой ситуации.

Чтобы изменить то, что вы получаете, вы должны изменить то, что вы думаете. Итак, что является правдой для вас? Во что вы будете верить?

Описываемый подход называется рефреймингом. Умение находить потенциал в самых сложных ситуациях. Это требует практики, но если вы будете настойчивы, вы сможете найти что-то хорошее во всем, и это поможет вам лучше контролировать свои мысли. А это приведет к лучшим результатам.

Например:

Ваша мысль: "Я скучаю по офисной работе". Замените ее на: "Я сэкономил приличную сумму на поездках в офис".

Ваша мысль: "Я чувствую себя изолированным". Замените ее на: "Я учусь ценить время наедине с собой и больше понимаю то, кем я являюсь на самом деле".

Не пытайтесь убедить себя в том, что это правда. Сейчас вам нужно просто научиться перефразировать свои мысли.

6. Подумайте, как вы реагируете на приятные неожиданности.

Представьте, что сейчас вам позвонил хороший друг и сказал, что через 5 часов вы улетаете к морю. Все оплачено, вы едете на ваш любимый курорт, никакой пандемии, только развлечения, релакс, азарт, приключения. Единственное условие — уехать через 5 часов. Как вы отреагируете?

Есть люди, которые начинают паниковать и говорить: "Я не смогу собраться за 5 часов!". А есть те, кто отвечает: "У меня есть кредитная карта и паспорт, поехали!" А какая ваша реакция на такое предложение? Проанализируйте свою реакцию и подумайте, что вам нужно изменить в этом.

7. Посмотрите на ситуацию иначе.

Что бы вы не думали, какие бы решения не принимали, ваш мозг всегда найдет доказательства того, что вы правы. И в этом кроется большой недостаток, который мешает вам увидеть новые, более эффективные способы действовать. Мозг всегда стремиться нас обезопасить, заставляя думать, что мы сделали все, что могли, и больше ничего нельзя сделать.

Но представьте, что у вас есть волшебная палочка, которая может исправить неконтролируемое любым способом без ограничений по стоимости, времени и навыкам. Что бы вы сделали?

Задайте себе вопросы:

- Что это мне даст?

- Какие выгоды я получу от этого?

- К чему это приведет?

Прекрасным примером этого процесса в действии может быть человек, которому трудно работать дома. Долгие часы за работой, отвлекающие факторы, домашние задания детей, бытовые дела — все это приводит к стрессу и постоянной усталости. Человеку кажется, что единственное, что его вернет к жизни — это конец пандемии. Но если так думать, то можно надолго застрять в стрессовом состоянии.

А что, если посмотреть на эту ситуацию с точки зрения "волшебной палочки"? Конечно, вряд ли у этого человека вдруг на счету окажется пара миллионов, а в помощниках — домработница, няня, массажист, повар и психолог. Но с помощью ответов на вопросы, он увидит, что сам себя приносит в жертву тем, кому не нужна эта жертва.

Вы точно уверены в том, что вам нужно делать абсолютно все, что вы делаете? Или может попросить помощи и делегировать часть задач кому-то из членов семьи или коллег? Так вы сократите количество рабочих часов для себя и сможете даже вечером почитать книгу.

Помните, что ничего в этом мире не вечно. Пандемия закончится. У многих появится возможность вернуться к прежнему распорядку жизни (конечно, если они этого захотят). Главное, научиться не напрягаться по поводу того, на что вы в любом случае не сможете повлиять. Меняйте то, что можете и наслаждайтесь тем, что есть!