Первый шаг: 10 способов выйти из зоны комфорта и преодолеть страх

Способность идти на риск, выходя за пределы своей зоны комфорта, — это единственная возможность для роста в любой сфере жизни. Но мы часто боимся сделать этот первый шаг.

Если посмотреть внимательно, то зона комфорта никак не связана с комфортом. Она связана со страхом. Найти новые возможности для себя можно только если посмотреть в лицо тому, чего мы боимся. Как только мы сможем это сделать, риск будет выглядеть не таким уж и опасным, а процесс роста начнет приносить настоящее удовольствие.

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Предлагаем 10 способов, с помощью которых вы сможете справиться со страхами и приблизиться к своему успеху.

Осознайте, что находится за пределами вашей зоны комфорта



Что, по вашему мнению, вам стоит делать, но вы боитесь делать это самостоятельно из-за вероятности разочароваться или потерпеть неудачу?

Нарисуйте круг и запишите все, о чем вы подумали, за пределами круга. Этот процесс позволит вам не только четко определить свои страхи, но и увидеть уровень комфорта — в круг впишите те удобства, которые вы боитесь потерять.

Четко сформулируйте все, что стремитесь преодолеть



Возьмите список неудобств и внимательно его изучите. Помните, что основная эмоция, которую вы пытаетесь преодолеть, — это страх. Как этот страх проявляется в каждом пункте? Будьте конкретны.

Вы боитесь подойти к людям и представиться? Почему? Потому что не уверены в звучании своего голоса? В своей внешности? Или вы боитесь, что вас проигнорируют?

Почувствуйте себя комфортно в дискомфорте



Один из способов выйти из зоны комфорта — расширить ее. Поставьте себе цель не бежать от дискомфорта.

Например, если при встрече с людьми на мероприятии вы начинаете немного паниковать, разговаривая с незнакомым человеком, постарайтесь побыть с ним немного дольше, чем обычно, прежде чем отступить в свою зону комфорта. Если вы продолжите общение достаточно долго и будете часто это практиковать, это дискомфорт станет гораздо меньше.

Смотрите на неудачу как учителя



Многие из нас так боятся неудач, что предпочитают ничего не делать, вместо того, чтобы пытаться осуществить свои мечты. Начните относиться к неудачам как к учителю. Что вы узнали из опыта? Как вы можете использовать этот урок в своем следующем личном проекте, чтобы увеличить свои шансы на успех? Помните, что многие очень успешные люди неоднократно терпели поражение, прежде чем добились успеха.

Идите маленькими шагами



Не пытайтесь выскочить за пределы зоны комфорта. Так вы только добавите себе стресса и тревоги. Идите к преодолению страха маленькими шагами. Если вы хотите начать выступать публично, для начала используйте каждую возможность, чтобы выступить перед небольшими группами людей. Можете даже практиковаться с семьей и друзьями.

Общайтесь с любителями риска



Альтернативы этому шагу нет. Если вы хотите стать лучше в чем-то, вы должны начать общаться с людьми, которые делают то, что вы хотите делать, и начать им подражать. Почти неизбежно их влияние начнет сказываться на вашем поведении.

Будьте честны с собой



Не говорите: "О, у меня сейчас просто нет на это времени". Вместо этого будьте честны и скажите: "Я боюсь это делать". Не оправдывайтесь, просто будьте честны. Так вы сможете лучше противостоять тому, что действительно беспокоит вас, и увеличите свои шансы на продвижение вперед.

Определите, какую пользу вам принесет изменение



Как возможность публичных выступлений повлияет на ваш личный и профессиональный рост? Помните об этих потенциальных преимуществах как о мотивации преодолеть страх.

Не относитесь к себе слишком серьезно



Научитесь смеяться над собой, когда делаете ошибки. Принятие риска неизбежно приведет к неудачам, из-за которых вы иногда будете выглядеть глупо в глазах окружающих. Научитесь отвечать легко тем, кто подшучивает над вами.

Сосредоточьтесь на удовольствии



Наслаждайтесь процессом выхода за пределы своих границ. Наслаждайтесь тем, что вы открываете в себе много нового, того, о чем даже подумать не могли раньше.

Выход из зоны комфорта может быть пугающим. Но если вы не будете торопиться и будете делать маленькие шаги к цели, постепенно вы почувствуете себя более уверенно в том, что раньше вызывало у вас страх. Сделайте первый шаг!