10 советов о том, как перестать работать сверхурочно

К сожалению, большая часть общества считает, что успеха в профессии можно достичь только "тяжелым трудом", а значит, долгими часами работы. Нас убеждают в том, что так мы выглядим целеустремленными и настойчивыми. Но есть один нюанс, о котором забывают эти "доброжелатели" — бесконечная работа рано или поздно начинает негативно влиять на здоровье, личное счастье и социальное функционирование.

Некоторые успешные люди хвастаются тем, что работают по 100 часов в неделю, как, например, Илон Маск. А вы уверены, что он работает в обычном понимании этого слова? Человек, который настолько увлечен своей мечтой, вряд ли относится к своей деятельности, как к работе, — он просто воплощает свою мечту в жизнь.

Но большинство людей в мире работают для того, чтобы заработать средства и обеспечить себе достойный уровень жизни. Хорошо, если параллельно с этим они получают некоторое удовольствие от того, чем занимаются. Однако исследования показывают негативное влияние сверхурочной работы на нашу жизнь:

- Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что люди, работающие сверхурочно, гораздо более депрессивны, у них ухудшается качество сна и обостряются симптомы тревожности.

- Исследование 2018 года показывает, что продолжительный рабочий день не означает повышения продуктивности, а даже наоборот.

- Исследование 2019 года показало, что те страны, где люди работают больше, не являются самыми продуктивными.

- Исследование 2020 года показало, что во время пандемии люди работали еще большее количество часов, что привело к выгоранию.

Учитывая все это, неудивительно, что все больше и больше стран ищут возможности сократить рабочие дни и часы работы для повышения продуктивности. Компании, которые ввели четырехдневную рабочую неделю, обнаружили, что продуктивность повысилась за счет снижения стресса у сотрудников и повышения концентрации внимания.

Четыре причины перестать работать сверхурочно



Ваше физическое здоровье

Недавнее исследование, в котором приняли участие более 143 000 человек, показало, что у тех, кто работал 10 или более часов в день не менее 50 дней в году, риск инсульта был на 29% выше как для мужчин, так и для женщин. Также множество исследований показывают прямую связь между продолжительным рабочим днем и проблемами с сердцем.

Не стоит думать, что проблемы возникают только у сотрудников. Проблемы со здоровьем персонала обходятся предприятиям в $300 млрд из-за снижения продуктивности, больничных и фактических затрат на здравоохранение. Кроме того, имеющиеся данные также свидетельствуют о том, что продолжительный рабочий день связан с риском травм и несчастных случаев.

Ваше психическое здоровье

Ваш ум усердно работает каждый день. Значит, ему тоже нужен отдых. Многие исследования показали четкую связь между продолжительным рабочим днем и повышенным стрессом, бессонницей, депрессией, перееданием и чрезмерным употреблением алкоголя. Несколько исследований показали, что работа более 55 часов в неделю увеличивает вероятность депрессии и беспокойства.

Ваше общее благополучие

Регулярная сверхурочная работа приводит к нарушению баланса между работой и личной жизнью, что является причиной снижения удовлетворенности работой и продуктивности, а также к снижению удовлетворенности жизнью и отношениями.

Больше времени на работе означает меньше времени для себя, своей семьи, своего круга общения, которые являются огромным источником эмоциональной поддержки. Несколько исследований показали, что продолжительный рабочий день снижает счастье, мотивацию и удовлетворенность жизнью.

Ваша продуктивность

Ошибочно полагать, что увеличение продолжительности рабочего дня поможет выполнить больше работы. Организация экономического сотрудничества и развития обнаружила, что в 2014 году сотрудники в Греции работали 2042 часа в год, а сотрудники в Германии — 1371 час в год и при этом были на 70% продуктивнее. Также очень интересно, что руководители не могли отличить сотрудников, которые работали по 80 часов в неделю, и тех, кто делал вид, что работает.

Снижение продуктивности плохо влияет и на лидерские качества. Рон Фридман в своем исследовании влияния продолжительного рабочего дня на лидерство приходит к выводу, что перегруженные работой лидеры принимают неверные решения и ошибочные суждения и им трудно сдерживать свои эмоции. Это быстрый путь к снижению прибыли, дохода и удовлетворенности клиентов. Поэтому работать более 10 часов в день нерентабельно.

Простые советы

1. Планируйте, чтобы выполнять

Правильное планирование — половина дела. Когда вы делаете что-то так, как вам нужно, вы не только не тратите время зря, но и прилагаете больше усилий для выполнения задач. Если вы потратите время на планирование своего дня, недели и месяца, это даст вам необходимую структуру с четким путем, по которому вы сможете быстрее достичь поставленных целей.

2. Сначала запланируйте "себя"

В уже составленный рабочий план сложно внести бытовые дела. Поэтому всегда начинайте с того, что важно лично для вас. Например, ритуалы заботы о себе, которые обеспечат необходимый отдых душе и телу, чтобы зарядиться энергией и повысить вашу продуктивность.

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3. Расставьте приоритеты в своих приоритетах

Не все важно. Список дел — отличный инструмент, чтобы напомнить себе о задачах, которые требуют вашего внимания, но он может очень легко выйти из-под контроля, заставив вас почувствовать себя неудачником, потому что кажется, что у него нет конца.

Определите две-три приоритетные задачи, которые необходимо выполнить в течение дня. Это важные задачи, остальные могут подождать.

4. Говорите "Нет"

Помогать коллегам — это здорово, но убедитесь, что вы не платите за это слишком много. Если из-за этого страдает ваша работа, откажитесь. Вы поймете, что помогаете не только себе, но и своим коллегам, делая их более независимыми.

5. Придерживайтесь сроков

Если вы решили начать работу в определенное время и закончить ее в определенное время, несите за это ответственность и придерживайтесь установленных сроков ради своего же блага. Ранний подъем может быть не самым приятным занятием, но может быть очень полезным. Большинство людей обнаруживают, что рано утром могут намного лучше сосредоточиться. Это помогает решить главные приоритеты до того, как уровень энергии начнет падать.

6. Избавьтесь от перфекционизма

Стремление к совершенству может быть действительно разрушительным. Вместо этого примите свои недостатки, сделайте все возможное и не сомневайтесь, что этого достаточно. Если вы работаете много часов, потому что чувствуете, что ваша работа всегда может быть немного лучше, пора избавиться от перфекционизма. Решите, сколько времени должна занять задача, и придерживайтесь этого. Вкладывайтесь полностью в определенное время, и вы увидите, что этого достаточно.

7. Отключите уведомления

Об этом написано уже множество статей и заметок. Просто постарайтесь убрать все возможные отвлекающие факторы во время выполнения задач.

8. Прекратите потреблять всю информацию подряд

Определите два-три источника (максимум), из которых вы хотите потреблять информацию. Остальные исключите. Ограничьте время, которое вы тратите на каждый источник, чтобы получить достаточно информации, а затем вернитесь к своим приоритетам.

9. Избегайте многозадачности

Многозадачность — это фактически переключение между задачами. Чем больше вам придется это делать, тем больше истощается ваш ум. Это приводит к большему количеству ошибок, увеличивая объем вашей работы.

10. Используйте пакетные задачи

Вы сэкономите гораздо больше времени, если подождете, пока у вас появится достаточно однотипных задач, чтобы выполнить их сразу. Это более эффективный способ, позволяющий тратить меньше времени, повышая продуктивность.

Сверхурочная работа может восприниматься нормально теми, кто рассматривает работу как хобби. Но даже этим людям нужен отдых, чтобы ресурсы организма могли восстановиться. Помните, что продуктивность зависит не от количества потраченных на работу часов, а от их правильного наполнения.