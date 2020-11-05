"На потом": 11 способов избавиться от прокрастинации

Дедлайн приближается. Но вместо того, чтобы выполнить задачу, вы занимаетесь всем чем угодно, только не тем, что нужно. Вы четко знаете, что работу необходимо выполнить, но находите "серьезные" причины для проверки электронной почты, просмотра соцсетей или видео, серфинга в интернете, проверки сообщений в чатах и многого другого. И время неумолимо приближается к часу Х.

Все мы чаще или реже откладываем дела "на потом", пока не становится слишком поздно. И тут начинается паника и сожаления "почему же я не сделал этого раньше!". Так происходят изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Это плохая привычка, из-за который мы постоянно находимся в состоянии стресса и не добиваемся тех результатов, о которых мечтаем.

Попробуйте научиться делать иначе с помощью этих 11 способов:

1. Разделите работу на маленькие шаги

Отчасти мы откладываем дела на потом, потому что подсознательно считаем ее слишком тяжелой. Разделите задачу на маленькие этапы и сосредотачивайтесь на одном за раз. Если не помогло, разделите каждый этап на подэтапы. Так задача станет настолько простой, что вы будете думать: "Это элементарно, я прекрасно справлюсь с этим прямо сейчас". Концентрируйтесь только на одном этапе (подэтапе) и не думайте о других. Закончите с одним, переходите к следующему.

2. Измените свое окружение

Среда, в которой мы находимся, влияет на нашу продуктивность. Посмотрите на свой рабочий стол и свою комнату. Они мотивируют вас к работе или вызывают желание полежать? Если второй вариант — ваш случай, придумайте, как изменить рабочее место.

3. Составьте подробный график с конкретными сроками

Наличие всего одного дедлайна для работы действует как "приглашение" отложить дела на потом. У нас создается впечатление, что времени достаточно и мы постоянно откладываем, пока не становится слишком поздно.

Разбейте проект на этапы (см. п. 1), а затем создайте общую временную шкалу с конкретными сроками для каждого маленького шага. Так вы будете видеть, к какому сроку должен быть выполнен каждый этап. Установленные сроки должны быть конкретными, а не плавающими. Тогда вы будете понимать, что если вовремя не выполните какой-то этап, то сроки выполнения всех последующих тоже сдвинутся. Это помогает создать дополнительный стимул к действию.

4. Избавьтесь от всего, что вызывает прокрастинацию

Если вы слишком много откладываете на потом, возможно, это потому, что вы мотивируете себя к этому. Определите сайты, которые отнимают у вас много времени и переместите закладки в отдельную папку, которая не будет у вас постоянно перед глазами. Отключите опцию автоматического уведомления в электронной почте и чатах. Избавьтесь от всего, что отвлекает вас каким-либо способом.

Некоторые люди удаляют или деактивируют свои учетные записи в социальных сетях. Но это слишком радикальный способ. Проблема решится тогда, когда вы начнете осознавать свои действия, а не "рубить все на корню".

5. Общайтесь с людьми, которые вдохновляют вас на действия

Люди, с которыми мы работаем, влияют на наше поведение. Найдите в своем окружении людей, которые заряжают вас энтузиазмом и трудолюбием. Чаще с ними общайтесь. Очень скоро вы тоже войдете в такой ритм и почувствуете драйв.

6. Найдите компаньона

Наличие компаньона делает весь процесс намного более увлекательным. В идеале вашим напарником должен быть человек, у которого есть свой собственный набор целей. Вы оба будете считать друг друга ответственными за свои цели и планы. Конечно, ваши цели необязательно должны совпадать, но если это так, будет гораздо интереснее.

7. Расскажите другим о своих целях

Этот пункт выполняет ту же функцию, что и пункт 6. Расскажите о своих проектах всем друзьям, коллегам, знакомым и семье. Теперь, когда вы будете видеться, они обязательно спросят вас о том, как продвигается ваш проект. Это отличный способ чувствовать ответственность за реализацию своих планов.

8. Найдите того, кто уже добился результата

Чего вы хотите достичь и кто те люди, которые уже достигли этого? Найдите их и познакомьтесь с ними. Увидеть живое доказательство того, что ваши цели вполне достижимы (если вы начнете действовать) — один из лучших стимулов к действию.

9. Проведите аудит своих целей

Если вы откладываете на потом в течение долгого времени, возможно, ваши желания не совпадают с тем, что вы делаете сейчас. Часто мы перерастаем свои цели, но не меняем их так, чтобы они отражали наш уровень развития.

Возьмите несколько дней отпуска или хотя бы пару дней отдохните на природе и найдите время, чтобы провести аудит своих целей и изменить их в соответствии с вашим нынешним уровнем. Задайте себе вопросы: Чего именно я хочу достичь? Что мне нужно сделать, чтобы этого добиться? Какие шаги нужно предпринять? Согласуется ли с этими целями моя текущая работа? Если нет, что я могу изменить?

10. Перестаньте усложнять

Вы ждете подходящего момента для этого? Может быть, сейчас не лучшее время из-за причин X, Y, Z? Откажитесь от этой мысли, потому что никогда не бывает идеального времени. Если вы будете ждать идеального времени, вы никогда ничего не добьетесь. Перфекционизм — одна из главных причин откладывания на потом.

11. Возьмите себя в руки и просто сделайте это

В конце концов, все сводится к действию. Вы можете разрабатывать стратегии, планировать и выдвигать гипотезы, но если вы ничего не сделаете, ничего и не произойдет. Есть люди, которые постоянно жалуются на жизнь, но даже не думают начать что-то менять. Не будьте одним из этих людей!