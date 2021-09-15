14 способов быстро сосредоточиться на работе

Когда мы не можем сосредоточиться на задаче, продуктивность резко падает, мы теряем время и напрасно прикладываем усилия, мучая себя и не получая результат. Чаще всего это происходит, когда что-то или кто-то нас отвлекает.

Полностью отгородиться от мира ни у кого из нас нет возможности. А, значит, нужно искать варианты, чтобы оставаться сконцентрированными, несмотря на окружающие обстоятельства. Предлагаем 14 простых и универсальных способов вернуть концентрацию на задаче. И помните, что вы всегда можете придумать свои варианты, которые сделают ваш день более насыщенным и продуктивным.

1. Всегда находите удовольствие в том, что делаете

Любая значимая задача требует серьезного внимания. Прежде чем что-либо начинать, спросите себя, зачем вы это делаете и какой результат хотите получить. Затем найдите способы сделать задание веселым и/или интересным, например, позвольте своему внутреннему "ребенку" поиграть в процессе выполнения задачи или подключите воображение. Когда вы делаете что-то, что можете назвать своим, у вас больше шансов сосредоточиться на работе и получить новые идеи.

2. Обеспечьте себе хороший стол и комфортное кресло

Даже когда мы большую часть времени работаем сидя, мы можем чувствовать физическую усталость. Обычно это следствие неправильно подобранной мебели. Чтобы не отвлекаться на дискомфорт, позаботьтесь об эргономичном столе и кресле. Благодаря правильной мебели, вы намного снизите нагрузку на позвоночник и будете меньше напрягать глаза.

3. Организуйте рабочее место

Масса разных безделушек и рабочих принадлежностей (которыми вы пользуетесь раз в неделю) сильно отвлекают внимание. Уберите все, чем вы пользуетесь реже двух раз в день, а остальное аккуратно сложите. Подготовьте место для чашки или стакана с напитками, которое будет в пределах досягаемости, чтобы вы в любой момент смогли утолить жажду.

4. Организуйте рабочие папки на компьютере

Особенно это важно для тех, кто постоянно работает за компьютером. Создайте папки для файлов по каждому проекту отдельно, а если необходимо, и для каждой задачи. Контролируйте исправность вашего компьютера и отсутствие вирусов. Зависание или выключение компьютера чаще всего происходит в самый неподходящий момент и вызывает сильный стресс, которого можно избежать.

5. Держите под рукой достаточно воды

Питьевая вода не только полезна. Она освежает и наполняет тело энергией. Как только вы почувствуете первые признаки усталости или голода, выпейте стакан воды и сможете закончить задачу. А потом отдохнете.

6. Обеспечьте себя полезными перекусами

Орехи, сухофрукты и тому подобные перекусы — отличный способ поддержать продуктивность и хорошую работу мозга. И вам не придется отвлекаться, чтобы сходить на кухню перекусить.

7. Составьте ежедневный список дел и держите его в поле зрения

Желательно составлять список дел с вечера предыдущего дня. Тогда утром вы не будете тратить время на обдумывание и планирование. Вычеркивайте выполненные задачи или ставьте "галочки" — это поможет вам поддержать мотивацию и вызовет чувство удовлетворения.

8. Расставьте приоритеты

Большинство людей продуктивны в первый час работы. Планируйте на это время наиболее сложные задания. А рутинные дела выполняйте после обеда.

9. Сообщите другим о вашей строгой личной политике

Если вы хотите, чтобы ваша личная рабочая система работала, сообщите об этом другим. И вас не будут отвлекать в то время, когда вы сосредоточены на действительно большой, важной работе.

10. Быть недоступным, занятым… или "невидимым"

Не все звонки связаны с ограблением, или затоплением вашей квартиры, или с опасной ситуацией для близкого человека. Так что включайте беззвучный режим на телефоне в те часы, когда вам действительно нужно все внимание сосредоточить на работе. Если переживаете, что можете пропустить важную информацию, активируйте службу голосовой почты.

Что касается чатов, отключите уведомления. Включите тогда, когда закончите выполнять задачу.

11. Держитесь подальше от социальных сетей

Социальные сети — это не те ресурсы, которые нужно проверять каждые 15 минут. Тем более, что, заходя в соцсеть, мы обычно остаемся в ней надолго — чаще всего, бездумно листая ленту новостей. Поэтому перед тем, как сосредоточиться на выполнении задачи, выйдите из всех соцсетей. Вернетесь тогда, когда появится свободное время.

12. Организуйте свою электронную почту

Еще одно действительно стрессовое и отвлекающее занятие — это электронная почта. Один из вариантов избавиться от лишних писем в рабочей почте — завести личный адрес. Еще один вариант — воспользоваться лайфхаками, которые помогают справиться с массой приходящих ежедневно писем.

13. Определите график общения по телефону

Всем понятно, что разговоры о вчерашнем свидании или отличной вечеринке — это темы для общения в обеденный перерыв. Но есть еще клиенты, партнеры, коллеги, которые могут звонить вам тогда, когда вы концентрируетесь на задаче. Определите, в какое время вы будете доступны для таких звонков, и сообщите об этом коллегам. Если клиент или партнер уж очень настаивает, возьмите трубку, быстро объясните ситуацию, спросите, что его беспокоит, и пообещайте перезвонить через определенное время (скажите, когда именно).

14. Пользуйтесь наушниками

В большинстве офисов существуют различные источники звуков, которые могут отвлекать вас. Обеспечьте себя наушниками с функцией шумоподавления. Сделайте музыкальную подборку композиций, которые могут быть для вас комфортным фоновым звуком, не привлекающим особо ваше внимание и не вызывающим желание подпеть или потанцевать. Защита от различных внешних шумов — еще один фактор, повышающий продуктивность и концентрацию.