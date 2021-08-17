Исследования подтвердили эффективность 4-дневной рабочей недели

Ассоциация устойчивой демократии Исландии и аналитический центр Autonomy из Великобритании провели исследование на тему влияния четырехдневной рабочей недели на сотрудников компаний.

Исследование состояло из двух этапов, которые проходили в период с 2015 по 2019 год, в рамках которых изучались 2500 работников (около 1% работающего населения Исландии). Целью исследователей было изучение не только улучшения баланса между работой и личной жизнью, но и влияния на продуктивность.

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В исследовании изучались различные рабочие места — от традиционных офисов до дошкольных учреждений и больниц, с рабочими часами с 9 до 5 и с нестандартными сменами. Работники работали от 35 до 36 часов в неделю без снижения заработной платы.

Результаты оказались "ошеломляющие", по мнению исследователей.

"По ряду показателей резко улучшилось благополучие работников — от стрессовых состояний до выгорания и баланса между работой и личной жизнью", — говорится в отчете. В то же время "продуктивность и качество предоставления услуг остались на том же уровне или даже улучшились на большинстве рабочих мест, участвовавших в исследовании".

Результаты показали, что сокращение рабочего времени может иметь мощный положительный эффект.

В отчете также отмечается, что 86% работников Исландии теперь либо работают меньше часов, либо "получают право сокращать свое рабочее время". Исследователи отметили, что полученные результаты могут послужить хорошим примером для будущих исследований в других странах.