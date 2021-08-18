Про невідому Україну: 7 книг про історію і життя нашої країни

До 30-річчя незалежності України ми зробили добірку книжок, які відкриють вам невідомі факти з історії розвитку нашої держави і того, чим нам варто пишатися.

Україна. Історія з грифом "Секретно"



Володимир В'ятрович, Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля"

Кривава правда з архівів КҐБ. Автор книжки — екс-директор архіву Служби безпеки України — відкриває документи, які було засекречено. Ви дізнаєтесь жахливу правду про історію України ХХ століття. Нові та старі міфи про Степана Бандеру. Радянський "бліцкриг" 1939 року. КҐБ і останній командир УПА. Приховування правди про Голодомор. Як писали історію УПА. ГУЛАГ. Кінець імперії терору. Вибух на ЧАЕС: трагедія, якої можна було уникнути.

Майдан. Нерозказана історія



Соня Кошкіна, Брайт Букс

Головне розслідування подій Революції Гідності. Що саме відбувалося всі три місяці Майдану у кулуарах влади? Як планували та здійснювали розгін студентів? Хто готував бійню на Банковій 1 грудня та спробу розгону Майдану 10 грудня? Хто доправив із Росії в Україну "гуманітарний вантаж" — 13 тисяч гранат, які застосовували проти Майдану? Який наказ отримали снайпери, виведені на позиції ще 14 січня? Хто розстрілював героїв Небесної сотні і чому досі не названо винних?.. До книги ввійшли відверті інтерв’ю головних дійових осіб тієї історичної зими, людей, що перебували по обидва боки барикад Революції.

Хто такий ХОХОЛ?



Вінник Руслан, Контраст

Про заплутану долю і походження старовинного українського чоловічого звичаю голити голову, залишаючи лише одне пасмо волосся; про наше теперішнє знання цієї традиції; про проблему, яку брак інформації ставить і ставив перед історичною наукою. Загалом, це спроба переосмислення усталених суджень і поглядів під різними кутами зору. Тут йтиметься не про саму манеру підстригання — перед вами розгорнеться широке історичне тло азійської та європейської історії, підтверджене багатьма джерелами й очевидцями, що полишили свої безціні свідчення.

Країна жіночого роду



Вахтанг Кіпіані (укладач), Vivat

Видатні українки XX століття часто лишаються непомітними. Про долю деяких героїнь цієї книжки хтось, можливо, почує вперше, однак їхню роль в українській історії не варто применшувати. Це лікарки, учительки, учасниці національно-визвольного руху, політув’язнені, журналістки, військовички, культурні діячки… Тут ви прочитаєте унікальне інтерв’ю Квітки Цісик, статті про докторку медицини Розалію Ліфшиць-Винниченко, підпільницю Ірину Тимочку — "Христю" й письменницю Олену Телігу, і розмову з Валентиною Шевченко, яка очолювала Президію Верховної Ради УРСР під час аварії на ЧАЕС…

Як Україна втрачала Донбас



Денис Казанський, Марина Воротинцева, Чорна гора

Новітня історія двох областей України — Донецької та Луганської. Це хронологія подій становлення потужних фінансово-політичних кланів на тлі економічної катастрофи краю, російської експансії та витоків сепаратизму. Книга про те, як могутні донбаські клани спочатку розпалили вогонь ворожнечі, а потім згоріли у ньому самі та зіштовхнули свій край у прірву кровопролиття. У книзі про те, чому все склалося саме так і чому сьогодні на цих землях проживають люди, орієнтовані, скоріше, на Росію, ніж на свою батьківщину. Як відбувалося становлення потужних донбаських кланів, які постраждали від ворожнечі, яку самі ж і розпалили?

Моя країна. 50 місць, які варто відвідати в Україні



Бурда-Україна

В книзі ви знайдете інформацію про історію забудови та архітектурні пам’ятки, про місцеві цікавинки, які варто побачити на власні очі. У пригоді стануть поради, які допоможуть швидко зорієнтуватися на місці та в такий спосіб заощадити чимало часу. Чи знаєте ви, що найбільша пустеля Європи знаходиться в Україні? Що ми маємо своє Мертве море, де вода фантастично рожевого кольору, навіть солоніша за оригінал? Що один із п’яти замків Європи, який ніколи не був узятий штурмом, теж наш, карпатський? В книзі зібрані 50 місць, які варто відвідати в Україні.

Авангардне мистецтво в Україні. 1910–1930. Пам’ять, за яку варто боротися



Мирослав Шкандрій, Фабула

Чимало митців, які вважали себе українцями, народились і працювали на території України, нині відомі у світі як представники російської чи європейської культури. Цією книжкою автор повертає українським авангардистам українське обличчя, викрадене колоніальним минулим. Тут Україна постає мультинаціональною країною з багатою культурою, яка надихала сміливі мистецькі порухи. Автор прискіпливо досліджує життя і творчість митців 20-30-х років ХХ століття, зокрема Давида Бурлюка, Казимира Малевича, Івана Кавалерідзе, Дзиґи Вертова, Вадима Меллера, Михайла Бойчука.