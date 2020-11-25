Про політику та життя: 7 книг про те, що відбувається за політичною завісою

Як ми обираємо кандидатів, за яких голосуємо на виборах? Чому ми обираємо саме цих людей, а не інших? Чому в Україні відбувається те, що відбувається — хто винен і що робити? Автори книг з нашої підбірки аналізують багато запитань, відповіді на які можуть допомогти зрозуміти те, що зараз відбувається в світі та в нашій країні.

Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка



Тімоті Снайдер, Човен

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Це одна з найважливіших для українського читача книг Тімоті Снайдера. Вона про нас, про історію, свідками й учасниками якої ми є. Це книга про події, політичні фігури та глобальні ідеї, які приховані за цими подіями. Тімоті Снайдер аналізує складні та драматичні трансформації в Росії, Україні, Європі та США від 2011 до 2016 року. Серед головних подій — російські протести на Болотній площі в Москві, Революція Гідності в Україні, анексія Криму та вторгнення Росії на Донбас, криза біженців, Брекзит і перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Тімоті Снайдер не лише ставить питання про те, чому ж ідея "кінця історії" була помилковою. Він доводить, як закладена в "кінець історії" неуникність, або ж, іншими словами, думка про те, що "ідеї не мають значення", могла докластися до створення сучасного політичного клімату.

Глобальний занепад. Як помирають інститути та економіки



Ніл Ферґюсон, Наш Формат

Автор книги — британський історик, журналіст, старший науковий співробітник Гарвардського і Стенфордського університетів, автор бестселерів "Цивілізація", "Еволюція грошей", "Площі та вежі". Він знаходить відповіді на питання, які турбують багатьох наших сучасників. Як державний борг став способом, у який старше покоління живе за кошт молодих і ще ненароджених? Чому сучасне викривлене регулювання лише збільшує крихкість системи? Як юристи, що могли б стати революціонерами, перетворюються на паразитів? Чому сучасне громадянське суспільство — це межа між інтересами корпорацій та держави? Ніл Ферґюсон розглядає ключові компоненти нашої цивілізації та роздумує, які наслідки може мати виродження інститутів й економічна стагнація західних країн.

Ідентичність. Потреба в гідності й політика скривдженості



Френсіс Фукуяма, Наш Формат

Що криється за бажанням жінок отримувати не менше, ніж чоловіки? Визнання власної гідності. Що штовхало чорношкірих американців бойкотувати громадський транспорт у 1950-х? Визнання їхньої значущості. Усе це приклади того, як політика скривдженості впливала на історію. Френсіс Фукуяма переконаний: до змін і рухів призводять не так економічні важелі, як бажання, щоб ідентичність, гідність окремих людей чи груп було визнано. І це підтвердила навіть Революція Гідності 2013–2014 років.

Зовнішня політика в епоху трансформацій. Як не залишитись на узбіччі історії



Сергій Корсунський, Віват

Світ вступив у період глобальних трансформацій, основні риси якого — це криза лідерства, націоналізм і популізм, взаємна недовіра, небачена нерівність у розподілі суспільних благ і примат сили над правом. Україна стала ареною зіткнень інтересів глобальних світових гравців. Проте у часи радикальних змін для нашої країни відкриваються можливості подолати шлях від трагічного минулого до омріяного майбутнього. Як це можна зробити, що потрібно усвідомити для досягнення цієї мети?

Політики не брешуть. 10 законів взаємодії політиків і виборців



Вадим Денисенко, Юрій Вишневський, Наш Формат

Чому в липні 1945-го, через два місяці після перемоги над Німеччиною, Черчилль зазнав поразки на виборах? Чому в Польщі так довго триває епоха Дуди, а в Угорщині — Орбана? Чому навесні 2019-го Порошенко зазнав поразки, а Зеленський опинився в кріслі президента? Таких питань безліч, і відповіді на них можна шукати в безлічі випадковостей. Проте розгадка всіх цих перемог і поразок — у політологічних законах, які діють у політиці з такою самою невідворотною силою, що й фізичні закони в природі.

Держава сталого розвитку. Майбутнє урядування, економіки та суспільства



Чандран Наїр, Наш Формат

Демократія не панацея, як заведено вважати. І не все, що працює на Заході, може вирішити проблеми країн, що розвиваються. У цій книжці експерт у галузі екологічних ресурсів Чандар Наїр запевняє: причина екологічних та соціальних катастроф у країнах, що розвиваються, полягає у відсутності сильної держави. Тож як держава може контролювати та надавати пріоритет базовим потребам людства? Чи врятують нові технології від соціальних проблем? І чому ринкова модель Заходу не масштабується?

Автор переосмислює підходи та очікування стосовно розвитку та зростання країн, що розвиваються, а також закликає світових лідерів переглянути права та свободи країн, що розвиваються, в умовах загрози їхнього існування.

Трамп vs світ



Керол Леоннідж, Філіп Ракер, BookChef

Ця книга — рідкісний зразок документального політичного детектива. Від першої до останньої сторінки читач невідривно стежить за карколомними поворотами президентства Дональда Трампа — на думку багатьох політиків та аналітиків — найсуперечливішого очільника Сполучених Штатів Америки за всю їхню історію. Автори поступово розгортають сцени життя найвищої політичної еліти, показують "кухню" Білого дому й смакують із читачем страви, сяк-так зварені на ній в умовах жахливого невігластва головного кухаря. Кульмінацією книги є опублікування звіту спеціальним прокурором Робертом Міллером щодо втручання Росії у президентські виборчі перегони 2016 року, а початком розв’язки — сумнозвісна міжнародна телефонна розмова, що мало не залишила Сполучені Штати без президента.