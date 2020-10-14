Штучний інтелект: 7 книг про майбутнє людства в цифрову епоху

Один з авторів книги про штучний інтелект написав, що коли він читає лекції, йому завжди ставлять одні й ті самі питання — виступає він перед підприємцями чи перед маленькими дітьми. Всіх бентежить, як людство буде жити, коли машини отримають здатність повноцінно розвиватися, а може й навіть, щось відчувати. Чи в змозі буде людина залишити за собою головну роль?

AI. Наддержави штучного інтелекту. Китай, Кремнієва долина і новий світовий лад

Подпишитесь на канал DELO.UA

Лі Кай-Фу, Book Chef

Чесно про те, кому загрожує втрата роботи через штучний інтелект та які економічні наслідки тягнуть за собою технологічні прориви. Що буде з людиною, коли штучний інтелект робитиме геть усе? Чи буде суперкомп'ютер правити світом? Що ми можемо зробити для того, щоб не лишитися позаду прогресу?

"Мій обов"язок як венчурного інвестора полягає в тому, що я маю виступати з лекціями про штучний інтелект перед представниками світової ділової і політичної еліти", — пише автору вступі до книги. "Однак іноді я веду бесіди на ту саму тему в дитячих садках, і це надзвичайно мене тішить. Дивно, але і там, і там я часто чую одні й ті самі запитання".

Людина цифрова

Кріс Скіннер, Фабула

Вплив цифрової революції, що породила четверту епоху людства, полягає в тому, що вперше в історії всі ми з"єднані одне з одним у реальному часі. "Людина цифрова" пропонує украй необхідне дослідження того, як цифрова епоха впливає на стосунки між людьми та бізнесом, а також пропонує керівництво з адаптації компаній будь-якого розміру, що можуть адаптуватися до того, аби стати перспективним цифровим бізнесом.

Ця книга пропонує осмислення низки інтригуючих тем, що випливають із діджиталізації людства. Кріс Скіннер також досліджує зростання найбільш фундаментальних інновацій на ринках, що розвиваються, і вивчає проблему управління глобалізованим світом у той час, коли ми живемо в національних державах.

Суперінтелект. Стратегії і небезпеки розвитку розумних машин

Нік Бостром, Наш Формат

Футурологи попереджають: штучний інтелект з"явиться вже у 2040–2050 роках. Та чи готовим до нього буде людство? Чи розіграється сценарій, не менш яскравий, як у блокбастерах: розумні машини повстануть проти людей і знищать їх? Професор Оксфорду Нік Бостром наголошує: тільки від нас залежить, до кращого чи гіршого призведе поява розумних машин.

Штучний інтелект може як спростити життя людства, зробити його кращим, так і стати загрозою для нашого виду. Щоб останнього не відбулося, варто створити суперінтелект, що розділятиме наші цінності. У цій справі всі козирі в руках людини: це ж вона створить машину, а не навпаки. Як використати цю перевагу правильно й уникнути можливих загроз, розповідає Нік Бостром. До його думок дослухаються світила нашого часу, у тому числі й Ілон Маск, який вважає цю книжку вартою прочитання.

Життя 3.0. Доба штучного інтелекту

Макс Теґмарк, Наш Формат

За час свого існування життя на Землі трансформовувалося кілька разів — від бактерій, чий розвиток повністю закодований у ДНК, до складніших організмів і зрештою людини, яка має вибір та майже миттєво пристосовується до нового середовища. Ця гнучкість дала змогу людству запанувати на Землі. Та попри значні прориви — мову, писемність, друкарський прес, сучасну науку, комп"ютери, — усі відомі нам життєві форми залишаються заручниками своєї біологічної "оболонки".

Наступний етап — це доба штучного інтелекту, Життя 3.0, що звільниться від біологічних кайданів еволюції і стане господарем власної долі. У книзі професор Макс Теґмарк аналізує, якими будуть економічні, правові, військові та соціальні наслідки появи штучного інтелекту і що ця технологія дасть людству.

BIG DATA. Зброя математичного знищення

Кейт О'Ніл, Book Chef

Ми живемо в епоху алгоритмів. Рішення, які впливають на наше життя, дедалі частіше ухвалюють не люди, бо їх визначають математичні моделі. Це має забезпечити справедливість рішень, позаяк кожного судять за одними й тими самими правилами, і упередженість зводять нанівець.

Проте Кейт О'Ніл розкриває в книзі інший бік Big Data і математичних алгоритмів ухвалення рішень. Моделі, які застосовують нині, є непрозорими, нерегульованими й беззаперечними, навіть коли явно помиляються. Вони здатні посилювати дискримінацію. Приміром, бідний студент не може отримати позику, позаяк модель кредитування вважає його занадто ризикованим (з огляду на його поштовий індекс), тим самим його позбавляють можливості здобути гарну освіту, яка може витягнути його з бідності. Математичні моделі допомагають сильнішим, натомість карають слабких, створюючи "токсичний коктейль для демократії". Книга запрошує на темний бік Big Data.

Штучний інтелект і майбутнє людства

Марк О'Коннелл, Форс

Книга про те, як біохакери, трансгуманісти, вчені й мільярдери намагаються вирішити проблему смерті за допомогою технологій і штучного інтелекту. Ви дізнаєтеся, наскільки ми близькі до можливості існувати вічно у вигляді коду, чому Ілон Маск вважає штучний інтелект "найбільшою екзистенціальною загрозою", які апгрейди доступні нам вже зараз, і як штучний інтелект допоможе виконати найзаповітнішу мрію людства — безсмертя.

Машина, платформа, натовп. Як приборкати наше цифрове майбутнє

Ендрю Макафі, Ерік Брінйольфссон, Наш Формат

Дocлiджeння пpинципiв i тpeндiв, щo cтoять зa cучacнoю цифpoвoю peвoлюцiєю i визнaчaють нaшe мaйбутнє. Cьoгoднi бaгaтьox цiкaвить, як нa їx життя пoзнaчитьcя пoявa мaшин, плaтфopм i нaтoвпу. Чи зaлишaть мaшини їx бeз poбoти? Чи будуть впливoвi плaтфopми кoнтpoлювaти вci їxнi eкoнoмiчнi piшeння? Чи cтaнe у ниx мeншe cвoбoди в тoму, як i кoли їм пpaцювaти, дe жити, з ким cпiлкувaтиcя? Цe дужe вaжливi пpoблeми. Oднaк нepiдкo вoни є oкpeмими випaдкaми пpocтoгo питaння: щo тexнoлoгiї зpoблять з нaми?