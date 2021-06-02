Жити у мирі з собою: 7 книг про те, як зрозуміти себе і свої бажання

"У мене все добре!" Так кажуть багато людей, але щось всередині у них шкребе, мов миша, і невесела посмішка з’являється на обличчі. Ми зробили добірку книжок, які допоможуть вигнати чи потоваришувати з вашими внутрішніми мишами.

Ніколи-небудь. Як вийти з безвиході і віднайти себе



Олена Рєзанова, "Моноліт-Bizz"

Нібито все добре: сім’я, робота, друзі, відпочинок. Та все ж іноді здається, що найважливіше відбувається десь там, без вас. Мрії не справджуються, плани не реалізуються… Авторка книги вважає, що найгірше, що ви можете зробити для свого життя, — чекати найкращого часу для реалізації своїх бажань. Потрібно вимкнути автопілот і взяти керування життям на себе. Тоді і реальні мрії з’являться, і сили та час для їх реалізації знайдете.

Ліфт настрою. Як керувати своїми почуттями та емоціями



Ларрі Сенн, "Клуб Сімейного Дозвілля"

То вверх, то вниз — як на ліфті настрій змінюється протягом дня. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. А що, коли натиснути на кнопку верхнього поверху і не спускатися до низу? Залишитися там, де панує радість, гармонія і успіх? Автор книги — коуч і блогер — ділиться з читачами інструкцією до "ліфту нашого настрою", яка допоможе вам насолоджуватися поїздкою кожного дня.

За межами порядку. Ще 12 правил життя



Джордан Пітерсон, "Наш Формат"

Як не потонути, коли доводиться вступати в грузьке болото? Чому хаос і порядок рівноцінно важливі? Як переживати втрати, відчай і страждання — й усе одно лишатися вдячним? Чому варто зробити одну кімнату в домі найкрасивішою? Як пов’язані надмірний контроль і тоталітаризм? На це й інше відповідає психолог Джордан Пітерсон. Він обґрунтовує глобальні питання, апелює до історії, філософії, психологічної практики, а також до прикладів із власного життя. І що не менш важливо — чесно розповідає про переживання і прийняття особистих негараздів: хвороби дружини й доньки, відновлення після залежності, патологічної тривожності й навіть коми.

Відредаговане життя



Анна Ньютон, "Віват"

Щоб організувати своє життя, не обов’язково позбавлятися всіх речей у квартирі та жити суворо за годинником. Авторка пропонує інший підхід: зрозуміти, що саме для вас важливо, упорядкувати власні думки, а вже потім — упорядковувати домашній простір, режим дня, робоче місце, гардероб, соціальне життя тощо. Ця книжка про те, як піклуватися про себе, робити все вчасно і жити максимально комфортно.

Розпали вогонь! Поради для тих, хто шукає свій шлях



Даніелла ЛаПорт, "Клуб Сімейного Дозвілля"

Як підтримувати в собі незгасимий вогонь, що допоможе здійснити найшаленіші, наймасштабніші та найзаповітніші мрії? Поговоримо про все: про ілюзію абсолютної компетентності й міфічний життєвий баланс. Про те, чому страх — це нормально, а наполеглива праця не завжди дає плоди. Про принципи, які можуть зламати життя, про навичку казати "ні" та ще багато іншого.

Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя



Памела Дракермен, Yakaboo Publishing

Навколо нас багато людей 40+, але мало кого з них можна назвати по-справжньому дорослою людиною. Американська письменниця, відома українцям за книгою "Французьке виховання", пише про типові й нетипові досвіди та виклики свого покоління, вічні й унікальні, притаманні нашому часові: про кризу середнього віку, перші провісники старіння, про подолання хвороби, тероризм, нові кар’єрні етапи, мудрішання і примирення, любов і дружбу, мудрість і щирість. До цих, здавалося б, універсальних тем вона підходить із самоіронією та інколи несподіваним гумором, а також із дослідницькою сумлінністю іноземки, яка вдячно осягає чужу культуру.

Самомотивація. Отримайте життя, якого ви прагнете, знайдіть сенс і мету, досягніть усього, про що мрієте



Андро Донован, "Фабула"

Андро Донован вірить, що кожна людина може бути щасливою. Книга вчить кожного почути своє "Я", відокремити власні бажання від нав’язаних суспільством і жити в гармонії передусім із собою. У книзі закумульований багаторічний досвід роботи з клієнтами, важливі теоретичні коментарі, практичні поради, вправи, виконання яких має наблизити читача до внутрішньої рівноваги, а також реальні історії людей, яким авторка допомогла зрозуміти себе, й наважитися на зміни у житті.