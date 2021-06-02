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Видеть 1 час назад

Жити у мирі з собою: 7 книг про те, як зрозуміти себе і свої бажання

Що читати, щоб життя почало приносити радість

Жити у мирі з собою: 7 книг про те, як зрозуміти себе і свої бажання Жити у мирі з собою: 7 книг про те, як зрозуміти себе і свої бажання

"У мене все добре!" Так кажуть багато людей, але щось всередині у них шкребе, мов миша, і невесела посмішка з’являється на обличчі. Ми зробили добірку книжок, які допоможуть вигнати чи потоваришувати з вашими внутрішніми мишами.

Ніколи-небудь. Як вийти з безвиході і віднайти себе


Олена Рєзанова, "Моноліт-Bizz"

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Нібито все добре: сім’я, робота, друзі, відпочинок. Та все ж іноді здається, що найважливіше відбувається десь там, без вас. Мрії не справджуються, плани не реалізуються… Авторка книги вважає, що найгірше, що ви можете зробити для свого життя, — чекати найкращого часу для реалізації своїх бажань. Потрібно вимкнути автопілот і взяти керування життям на себе. Тоді і реальні мрії з’являться, і сили та час для їх реалізації знайдете.

Ліфт настрою. Як керувати своїми почуттями та емоціями


Ларрі Сенн, "Клуб Сімейного Дозвілля"

То вверх, то вниз — як на ліфті настрій змінюється протягом дня. Від ейфорії до депресії, від щасливої усмішки до сліз відчаю. А що, коли натиснути на кнопку верхнього поверху і не спускатися до низу? Залишитися там, де панує радість, гармонія і успіх? Автор книги — коуч і блогер — ділиться з читачами інструкцією до "ліфту нашого настрою", яка допоможе вам насолоджуватися поїздкою кожного дня.

За межами порядку. Ще 12 правил життя


Джордан Пітерсон, "Наш Формат"

Як не потонути, коли доводиться вступати в грузьке болото? Чому хаос і порядок рівноцінно важливі? Як переживати втрати, відчай і страждання — й усе одно лишатися вдячним? Чому варто зробити одну кімнату в домі найкрасивішою? Як пов’язані надмірний контроль і тоталітаризм? На це й інше відповідає психолог Джордан Пітерсон. Він обґрунтовує глобальні питання, апелює до історії, філософії, психологічної практики, а також до прикладів із власного життя. І що не менш важливо — чесно розповідає про переживання і прийняття особистих негараздів: хвороби дружини й доньки, відновлення після залежності, патологічної тривожності й навіть коми.

Відредаговане життя


Анна Ньютон, "Віват"

Щоб організувати своє життя, не обов’язково позбавлятися всіх речей у квартирі та жити суворо за годинником. Авторка пропонує інший підхід: зрозуміти, що саме для вас важливо, упорядкувати власні думки, а вже потім — упорядковувати домашній простір, режим дня, робоче місце, гардероб, соціальне життя тощо. Ця книжка про те, як піклуватися про себе, робити все вчасно і жити максимально комфортно.

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Розпали вогонь! Поради для тих, хто шукає свій шлях


Даніелла ЛаПорт, "Клуб Сімейного Дозвілля"

Як підтримувати в собі незгасимий вогонь, що допоможе здійснити найшаленіші, наймасштабніші та найзаповітніші мрії? Поговоримо про все: про ілюзію абсолютної компетентності й міфічний життєвий баланс. Про те, чому страх — це нормально, а наполеглива праця не завжди дає плоди. Про принципи, які можуть зламати життя, про навичку казати "ні" та ще багато іншого.

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Дорослих не буває. Історія дорослішання на середині життя


Памела Дракермен, Yakaboo Publishing

Навколо нас багато людей 40+, але мало кого з них можна назвати по-справжньому дорослою людиною. Американська письменниця, відома українцям за книгою "Французьке виховання", пише про типові й нетипові досвіди та виклики свого покоління, вічні й унікальні, притаманні нашому часові: про кризу середнього віку, перші провісники старіння, про подолання хвороби, тероризм, нові кар’єрні етапи, мудрішання і примирення, любов і дружбу, мудрість і щирість. До цих, здавалося б, універсальних тем вона підходить із самоіронією та інколи несподіваним гумором, а також із дослідницькою сумлінністю іноземки, яка вдячно осягає чужу культуру.

Самомотивація. Отримайте життя, якого ви прагнете, знайдіть сенс і мету, досягніть усього, про що мрієте


Андро Донован, "Фабула"

Андро Донован вірить, що кожна людина може бути щасливою. Книга вчить кожного почути своє "Я", відокремити власні бажання від нав’язаних суспільством і жити в гармонії передусім із собою. У книзі закумульований багаторічний досвід роботи з клієнтами, важливі теоретичні коментарі, практичні поради, вправи, виконання яких має наблизити читача до внутрішньої рівноваги, а також реальні історії людей, яким авторка допомогла зрозуміти себе, й наважитися на зміни у житті.

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