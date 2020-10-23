Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Харькове

Большинство стран Европы закрыты для украинцев, но это не значит, что некуда поехать. В нашей стране десятки городов, в которых стоит побывать хотя бы раз в жизни.

Харьков — второй по численности населения город Украины, основанный в 1654 году. Это важный промышленный и научный центр страны, в котором располагается более 140 НИИ, 45 вузов, включая Харьковский университет, входящий в топ-500 вузов мира. Это город, в котором соседствуют старинные церкви и монументальные здания из бетона, парки и площади, музеи и необычные памятники.

Перемещаться по Харькову можно на метро, хотя самым популярным способом передвижения по городу считаются травмаи и троллейбусы — на них можно добраться в любое место.

Куда пойти?

Пожарная каланча. Это старейшая пожарная часть, построенная в 1845 году и реконструированная в 1908.

Цирк-театр Грикке. Это старейший в Украине цирк, основанный в 1886 году. Здание было построено таким образом, что его можно было использовать и как цирк, и как театр.

Набережная. Во время прогулки вдоль рек Лопань и Харьков можно послушать уличных музыкантов, которые по вечерам играют на одной из пристаней набережной.

Зеркальная струя. Это памятник Победы — главный символ Харькова, возле которого любят фотографироваться как туристы, так и жители города. Существует легенда, что беседку возвел харьковский чиновник для своей возлюбленной в память об отдыхе в Кисловодске. Фонтан радует водными фигурами и великолепной подсветкой в ночное время. У подножия струится льющаяся из бассейна ровная полоса, словно зеркало, что и дало народное название фонтану.

50-я параллель. Многие туристы, приезжающие в Харьков ищут 50-ю параллель, которая проходит через город. Кстати Харьков считается самым большим городом, расположенным на данной параллели.

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. В народе этот парк прозвали Харьковский "Диснейленд". Здесь находится 40 аттракционов мирового уровня, детский парк, семейная развлекательная зона, экстрим-зона в стиле первобытной деревни и французская зона для тихих спокойных прогулок.

Канатная дорога. По канатной дороге можно добраться до жилого массива Павлово Поле. За 10 минут путешествия на высоте от 8 до 26 метров открываются великолепные виды города.

Парк Саржин Яр. Обойти этот парк за один раз непросто — он растянулся на 12 км. Это памятник природы Харьков, где находится и знаменитый бювет минеральной воды "Харьковская-1", которую можно набрать бесплатно. Здесь же построена Саржина купальня, в которую могут окунуться самые отчаянные, не боящиеся холода. Температура воды в купальне почти одинакова и в теплое, и в холодное время года. Так, зимой здесь от +3 до +5, а летом вода прогревается максимум до +10 градусов. Рядом, на склоне Саржиного Яра, находится деревянная церковь в честь иконы Божьей матери "Утешение".

Музей секса и сексуальных культур мира. Это не просто музей, а единственный в Восточной Европе научно-просветительский центр. Его создали сотрудники кафедры сексологии и медицинской психологии Харьковской медакадемии последипломного образования. Все экспонаты — статуэтки, скульптуры, фото, рисунки — собирали сами. В музее 12 тематических залов, из них большинство исключительно для взрослых. Экспозиции расскажут об особенностях сексуальных культур мира: Европы, Африки, Японии, Америки, Индии, Китая. Для подростков открыт специальный зал, который служит целям полового воспитания.

Памятник "Булгаков с Бегемотом на лавочке. Этот памятник прячется во дворике на улице Ольминского, 18. Здесь же есть и другие интересные скульптуры — Бориса Пастернака, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого. Если хотите "встретиться" с другими литературными персонажами, отправляйтесь на улицу Университетскую — там вы найдете памятники профессору Преображенскому и Шарикову. А на улице Ярослава Мудрого, 21, можете "повстречаться" с Остапом Бендером, Эллочкой Людоедочкой и Кисой Воробьяниновым.

Успенский собор. Колокольню этого собора хорошо видно с набережной. Он был возведен в XVII веке, но много раз перестраивался. Храм в стиле позднего барокко, который можно увидеть сейчас, построен в XVIII веке, а Александровскую колокольну возвели уже в XIX. Это вторая по высоте колокольня Украины — ее высота 89,5 м.

Покровский собор. Собор Свято-Покровского мужского монастыря — трехкупольный храм в барочном стиле. Собор является памятником украинской архитектуры XVII века. Покровский собор — старейшее из сохранившихся зданий города, которое дошло до наших времен. Рядом с храмом находится живописный Покровский (или Террасный) сквер, спускающийся террасами к реке Лопань. С верхней площадки открывается вид на Благовещенский собор.

Кафедральный Благовещенский собор. Этот собор поражается своим величием — это древнейший храм города. В храме может разместиться до 4 тысяч человек.

Памятники паровозам. В Харькове и пригороде сейчас находится 5 памятников. А на Привокзальной площади расположен Музей Южной железной дороги, в котором можно увидеть раритетные экспонаты, связанные с железной дорогой.

ЕрмиловЦентр. В галерее собраны актуальные и интересные экспозиции современных художников.

ЛандауЦентр. Интерактивный музей науки, который курируется университетом Каразина. Здесь можно познакомиться с интересной и захватывающей наукой.

Где выпить кофе?

Своеобразный символ Харькова — выпечка "Кулиничи". В городе более 25 закусочных, где можно полакомиться сендвичами, слойками, бургерами, кексами, булочками и, конечно, кофе.

Еще одно интересное место — "Ля Тю Шо", в котором сочетается кофейня и сувенирная лавка. Здесь вы сможете погрузиться в атмосферу старинного города благодаря особому интерьеру, немного отдохнуть от прогулки по городу, выпить кофе или чай со вкусными десертами.

Что поесть?

Конечно же в Харькове нужно познакомиться с кухней Слобожанщины. В ресторане "Хатынка" можно отведать настоящие украинские вкусные блюда, насладиться бочковыми солениями и, конечно, же съесть фирменный борщ и вареники. Если захочется чего-то более европейского, можно отправиться в кафе "Темно-Лиловое" в центре Харькова — здесь можно пообедать и насладиться огромным выбором десертов на любой вкус.