Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Софии

Болгария — одна из немногих стран, которая открыла свои границы для иностранных туристов. Осень — очень хорошее время для посещения этой интересной, но все еще не пользующейся большой популярностью, страны.

Столица Болгарии — София — расположена у подножия горы Витоша. Именно гору вы заметите сразу по прибытию. Но это не единственная достопримечательность.

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Отправляясь в Софию, многие ожидают увидеть унылый в прошлом коммунистический город с блочной архитектурой и отсутствием индивидуальности, но вместо этого попадают в мультикультурный, быстрорастущий и модернизирующийся европейский центр, в котором живут дружелюбные люди и всегда можно интересно провести время без особых затрат. Обратите внимание, что в Софии распространен каучсерфинг. Это прекрасный способ найти бесплатное место для проживания и узнать из первых уст, куда лучше пойти и что посмотреть.

Перемещаться по городу можно на метро, а также на автобусе, троллейбусе или трамвае. Билеты стоят 1,6 лева, это примерно $0,9 каждый. Можно приобрести проездной на 10 поездок за 12 левов (около $7) и ездить по нему на всех видах городского транспорта, кроме метро или дневной проездной за 4 лева ($2,25) с неограниченным количеством поездок. Есть и еще один способ перемещаться по Софии — арендовать велосипед. Пунктов проката по городу очень много. Стоит это 20 левов за полный день ($11).

Куда пойти?

Бесплатные пешеходные экскурсии. Это отличный способ познакомиться с городом и его культурой. Подобные услуги предлагают Free Sofia Tour, Strawberry Tours, а также вы можете отправиться в бесплатный гастрономический тур с Balkan Bites (оплатить вам нужно будет только еду).

Бесплатные мероприятия. В Софии всегда проходят бесплатные мероприятия и фестивали. Поинтересуйтесь у персонала хостела или хозяина апартаментов, какие активности проходят во время вашего визита.

Церемония смены президентского караула. Кабинет президента Болгарии находится в восточной части того же здания, в котором находится отель Sheraton. Офис закрыт для всеобщего обозрения, но каждый час можно увидеть смену караула.

Национальный дворец культуры. В здании есть 15 отдельных залов, что делает его крупнейшим культурным комплексом в стране. Летом здесь проходят различные мероприятия и шоу, в том числе концерты, танцевальные представления и театральные постановки.

Красный дом. Независимый культурный центр столицы Болгарии. Это место политических дебатов, поэтических чтений и драматических представлений. Здание представляет собой особняк начала ХХ века, когда-то принадлежавший болгарскому скульптору Андрею Николову. Мероприятия обычно бесплатные и часто на английском языке.

Собор Александра Невского. Находится в 500 м от станции метро "СУ Св. Климент Охридски". Современная резиденция Патриарха Православной церкви Болгарии и главная христианская достопримечательность Софии. Храм занимает центральную часть огромной площади, названной именем древнерусского князя и великого полководца. Это самый крупный православный собор на Балканах после сербского (Белград). Попасть в него на службу могут более пяти тысяч прихожан одновременно. Вход в собор бесплатный. А чтобы посетить музей нужно будет заплатить 10 левов (около $5,65).

Коколандия. Это центр активного отдыха на свежем воздухе, расположенный в парке Борисова Градина. Здесь можно полазить по канату, заняться скалолазанием, мини-гольфом или "прогуляться" по веревочному парку.

Пейнтбол. Этот вид развлечения набирает все большую популярность в Софии. Есть несколько мест, где можно взять напрокат оборудование и поиграть в пейнтбол.

Бульвар Витоша. Пешеходная улица с огромным количеством модных бутиков и дизайнерских магазинов. С нее открывается прекрасный вид на заснеженную гору Витоша. Вдоль улицы выстроились здания в стиле модерн, а отдохнуть можно в небольших кафе, в которых готовят вкусный кофе.

Музей социалистического искусства. Это новый музей в Софии, в котором можно познакомиться с искусством коммунистических времен Болгарии (1944–1989). В большом парке скульптур под открытым небом есть все: от гигантской статуи Ленина, которая когда-то стояла в центре города, до красной звезды, которая возвышалась над штаб-квартирой социалистической партии. Внутри вы найдете пропагандистские картины, документальные видео, фотогалереи и многое другое. Входной билет стоит 6 левов ($3,40) и открыт ежедневно (кроме понедельника) с 10:00 до 17:30.

Поход на гору Витоша. Добраться туда довольно легко — все, что вам нужно сделать, это сесть на автобус до горнолыжного подъемника Симеоново, который доставит вас к Хижине Алеко, отправной точке всех походов в горы. Вы пройдете пешком около 2200 метров по небольшому уклону и достигнете вершины, откуда откроется невероятный панорамный вид на Софию и окрестности. Прежде чем отправляться на гору, уточните информацию на сайте VitoshaSki.

Археологический музей. Этот музей расположен в здании бывшей мечети, построенной в 1400-х годах, и сейчас в нем хранится коллекция римских и средневековых находок, в том числе изящный мозаичный пол из церкви Святой Софии. Другие артефакты принадлежат фракийцам — группе индоевропейских племен, живущих в этом районе с VIII века до нашей эры. Невероятно детализированная фракийская золотая погребальная маска четвертого века до нашей эры особенно впечатляет своим естественным внешним видом. Вход в мужей стоит 10 левов ($5,65).

Исторический музей Софии. История Софии с доисторических времен до наших дней, размещенная внутри бывших Центральных минеральных ванн времен Османской империи, полностью представлена на двух этажах здания. Залы, посвященные болгарским королевским семьям XIX и XX веков — самые интересные. В них вы сможете увидеть даже карту Марии Антуанетты. Входной билет стоит 6 левов ($3,40), часы работы — с 10 до 18 часов (вт-вс).

Где выпить кофе?

В столице Болгарии есть много небольших кафе и пекарен, в которых можно позавтракать или отдохнуть после пешей прогулки. Сайт tripadvisor рекомендует Furna, Rainbow Factory, Cake Lab Sofia, Villa Rosiche, CoffeeBar, Black Label Coffee House and Bakery. В большинстве из них предлагают блюда для веганов.

Что поесть?

В Софии легко найти дешевую еду, особенно, с учетом того, что в городе хорошо развита сфера уличной еды. Вы можете попробовать банику (тесто, сыр и масло) за 1,50 лева ($0,85), купить салат или кебаб. Кусочки пиццы и хот-доги обычно стоят менее 3 левов ($1,70), а сэндвич — от 3 до 5 левов ($1,70–2,80). Покупка продуктов в магазинах обойдется еще дешевле: хлеб, мясо, фрукты и другие предметы первой необходимости обходятся в 35-44 левов ($20-25) в неделю.