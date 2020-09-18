Free cheap travel: Куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Копенгагене

Копенгаген — столица Дании — город, в котором совмещается средневековое очарование викингов и размеренный стиль жизни современных датчан. Один из самых благоприятных городов для велосипедистов. Он занял первое место в рейтинге Bicycle Friendly Cities Index за 2017 год. Ежедневно 62% жителей города ездят на велосипеде на работу или учебу. В Копенгагене царит расслабляющая и прохладная атмосфера, в которой вы почувствуете себя как дома.

Дания — это сказочное королевство, основное наследие которого составляют имущество и традиции датской королевской семьи, сказки Андерсена, разнообразная флора, гармоничный минимализм и забота о природе жителей страны. Все это создает атмосферу миролюбия, спокойствия и простого человеческого счастья.

Если вы не планируете перемещаться по городу на двухколесном транспортном средстве (прокат велосипеда стоит 13 евро в день, чем больше дней аренды — тем ниже цена), лучше всего заранее через интернет приобрести карту Copengagencard, которую вы сможете забрать сразу по прилету в аэропорту. Так вы обезопасите себя от неприятного сюрприза — отсутствия карт в пункте выдачи (туристы очень быстро их раскупают). Карта дает возможность бесплатного проезда в транспорте и посещения основных достопримечательностей. Срок действия — 1, 3, 5 и 7 дней.

Куда пойти?

Разноцветные дома — первое, что поражает туристов, посещающих Копенгаген. Нюхавн, где располагаются эти дома, — это порт XVII века, канал и место отдыха в городе. Прогулка вдоль канала подарит незабываемые впечатления, которые можно сохранить на фотографии на фоне ярких домов и деревянных кораблей.

Сады Тиволи — один из самых старинных парков развлечений в мире.

Дворец Кристиансборг — правительственное здание, резиденция датского парламента и канцелярия премьер-министра Дании. Вы можете подняться на башню, с которой открывается потрясающий вид на город.

Христиания — полуавтономный район хиппи Копенгагена, разукрашенный графити, где открыто торгуют каннабисом. Здесь живет община с населением 850-1000 жителей, занимающая площадь 7,7 га. В торговой зоне фотографировать нельзя, а на выходе из района Христиании вы увидите надпись "Вы въезжаете в Европейский союз".

Ботанический сад. Сад является частью Музея естественной истории. Здесь собраны самые большие коллекции живых растений в Дании, самая большая коллекция консервированных растений в стране, а также ботаническая коллекция и банк семян.

Район Строгет — крупнейший торговый район Копенгагена.

Королевский сад, известный как Сады замка Розенборг. В 1606 году датский король Кристиан IV приобрел землю за пределами восточного крепостного вала Копенгагена и заложил здесь сад в стиле Ренессанс, который служил не только усладой для королевских глаз, но и позволял выращивать фрукты, овощи и цветы для нужд замка. Это самый популярный парк города.

Статуя Русалочки на пирсе Лангелинье — одна из самых известных туристических достопримечательностей. Бронзовая статуя была создана художником Эдвардом Эриксеном. Скульптура высотой 1,25 метра и весом 175 кг установлена на скале у берега набережной Лангелини.

Бесплатная пешеходная экскурсия. В течение 2 часов вы сможете увидеть основные достопримечательности города.

Прогулка по району Йегерсборггаде. Культурный район Копенгагена, где расположено много кафе, ресторанов и магазинов, представляющих кухню и товары разных этнических групп.

Церемония оркестра датской королевской гвардии. Ежендневно в 11:30 оркестр покидает замок Розенборг, проходит маршем по улицам Копенгагена и в 12:00 прибывает во дворец Амалиенборг для проведения церемонии. Королевская лейб-гвардия по-датски называется Den Kongelige Livgarde. Церемониальная форма королевской гвардии состоит из синей туники, синих брюк, белого поперечного пояса и головного убора из медвежьей шкуры с нашивкой.

Музей Торвальдсена. Это здание построили благодарные соотечественники и в нем хранится много работ одного из наиболее значимых представителей стиля позднего классицизма в скульптуре. По средам вход в музей бесплатный.

Экскурсия по воде. Из Нюхавна и Вед Страндена можно отправиться на часовую водную экскурсию и насладиться видами городы с воды.

Где выпить кофе?

В Стротеге находится прекрасное кафе Norden. Кофе в нем дороговат, но если вы гуляете по крупнейшему в городе торговому району, это хорошее место, чтобы отдохнуть и насладиться ароматным напитком. В библиотеке города есть Демократическое кафе. Это отличное место для общения или решения рабочих вопросов. А если вдруг захочется выпить вкусный чай, загляните в ресторан Tante T на рынке Торвехаллерне.

Что поесть?

Местные деликатесы можно приобрести на рынке Торвехаллерн. Здесь находится более 80 магазинов, к которым можно добраться на метро до станции Неррепорт.

Если хотите посетить самые известные заведения города, отправляйтесь в дегустационный тур по гастрономическим заведениям. Хотя, если вы вегетарианец, вам этот тур не подойдет, поскольку в большинстве заведений предлагают мясные блюда.