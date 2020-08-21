Free cheap travel: куда пойти, где выпить кофе и что поесть в Вильнюсе

Столица Литвы, возможно, пока не пользуется такой популярностью, как Рига или Таллин. Но посещение этого города все же стоит запланировать — когда-нибудь же вернется возможность ездить по миру без ограничений.

Вильнюс — город с многовековой историей и великолепной архитектурой. В архитектуре Старого города представлены стили от готики и ренессанса до барокко и неоклассицизма. Большинство из достопримечательностей Вильнюса доступны туристам с небольшим бюджетом. Хорошим приобретением в самом начале путешествия будет туристическая карта Vilnius City Card. Благодаря ей можно существенно сэкономить на транспорте, бесплатно посетить 20 музеев, а также воспользоваться внушительными скидками в магазинах, ресторанах и барах.

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Если вы не планируете посещать музеи, а хотите просто погулять по городу, возьмите в аренду аудиогид — стоимость услуги 10 евро плюс возвратный залог. Аппарат не только рассказывает о достопримечательностях, но и показывает их фотографии. Кстати, с Vilnius City Card эта услуга вам не будет стоить ни копейки.

Куда пойти?

Бесплатная пешеходная экскурсия. Начинается возле Ратуши (Ратушная площадь в Старом городе) обычно в 11:00 и продолжается около 2 часов.

Храмы Вильнюса. В городе около 70 храмов и церквей. Вы можете посетить любой из них, но обратите внимание на Костел Святой Анны, Церковь Знамения Божией Матери, Церковь Святого Духа, Церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, Костел Святого Казимира, Костел Святой Терезы (в нем находится всемирно известная Чудотворная икона Девы Марии Милосердной матери).

Прогулка по улице Литерату. Это популярная улица, на которой выставляются произведения искусства из металла, дерева и стекла. Улица посвящена литовским художникам и литераторам.

Украинский сквер. В Старом городе возле памятника Тарасу Шевченко в конце 2017 года был открыт этот сквер. Это стало ответом Литвы на открытие "Литовского сквера" в Киеве в декабре 2016 года.

Скульптура Медейна на медведе. Медейна — языческая богиня лесов, деревьев и животных. Скульптура изготовлена Мариусом Грузасом. Расположена рядом с Охотничьей ассоциацией. А в соседнем дворике XV века дома №4 находится памятник литовскому первопечатнику и летописцу Франциску Скорине.

Музей оккупации и борьбы за свободу. Ранее известный как Музей геноцида расположен в бывшем здании КГБ, где планировались и совершались преступления советского режима. Экскурсия начинается с подвала, где можно увидеть бывшую тюрьму КГБ. На выставке в подвальном этаже представлены фотографии и видеоролики о девятилетней партизанской войне и истории Литвы 1940 года. На первом этаже можно увидеть фотографии, документы и видео, связанные с теми, кто был депортирован.

Кафедральная площадь. Это главная площадь Старого города. Собор — популярное место встреч и одно из самых важных религиозных мест в городе.

Холм Гедиминаса. С холма открывается один из лучших видов города, особенно он впечатляет на закате. Холм расположен в нескольких минутах ходьбы от Кафедральной площади.

Башня имени Великого князя Литовского Гедиминаса. Башня состоит из трех этажей, где разместился музей, в котором представлены археологические находки с холма и его окрестностей, выставки замков Вильнюса XIV-XVII веков и старого города Вильнюса.

Художественный квартал Ужупис. В 1996 году группа художников основала здесь "Центр альтернативного искусства", который стал домом многих художников и людей искусства. Район начали называть "вильнюсским Монмартром". В 1998 году жители квартала провозгласили Республику Ужупис со своим собственным флагом, президентом, конституцией и даже армией из 12 человек. Они празднуют полушуточный День независимости 1 апреля. Сейчас Ужупис имеет свою валюту, гимн, таможню, почетных граждан, послов и консулов в 320 городах мира, выборы и карнавалы.

Исследование Старого города, прогулка по Бернардинским садам.

Фото возле памятника Цемаха Шабада, легендарного врача, государственного деятеля, основателя организации здравоохранения в Вильнюсе.

Бесплатная экскурсия по Президентскому дворцу. Экскурсии во дворец предлагаются каждую пятницу в 16:30 и каждую субботу с 9:00 до 14:30 круглый год. Летом также организуются экскурсии по воскресеньям.

Экскурсия с привидениями. Прогуляйтесь по старинным улочкам Старого города, исследуйте Ворота Зари, посетите Дом Сатаны и Царство Смерти, погрузитесь в ужасающие истории и тайны прошлого Вильнюса.

Где выпить кофе?

Кофеен в Вильнюсе много. Самые популярные по версии tripadvisor: Chaika, Coffee 1, Cat Cafe Kačių Kavinė, Pinavija Cafe & Bakery, Fairytale Coffee. Есть и место, подходящее для вегетарианцев, там же подают безглютеновые блюда. Это Sugamour, где предлагают большой ассортимент десертов, миндального печенья, пирожных, кофе, шоколадных конфет и горячих напитков.

Что поесть?

В Вильнюсе едят очень много картофеля. Картофель с мясом, жареный картофель, картофельные оладьи, картофельно-мясные пельмени, картофель с беконом, картофель со свининой и свеклой… Посетите один из самых популярных ресторанов Вильнюса — Forro Davras, расположенный в центре города. Правда, будьте готовы немного постоять в очереди, особенно в пятницу вечером и в выходные дни.