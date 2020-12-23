Цікаво й без помилок: 7 книг про те, як навчитися писати приголомшливі тексти

У вік цифрових технологій, як не дивно, ми пишемо ще більше, ніж колись раніше. Змінився тільки спосіб письма — замість ручки або олівця, у нас клавіатури та сенсорні екрани. Але ж вмінням писати мало хто може похизуватися. Існує, навіть, жарт, що сьогодні можна здивувати когось, написавши повідомлення без помилок. Зробили підбірку нових книжок, з якими ваші письменницькі навички зростатимуть кожного дня.

Пиши сильно



Pabulum

"Пиши сильно" — це настільна книга для кожного, хто пише або мріє писати, але боїться наважитись. А може ви давно виношуєте ідею оповідання/повісті/роману, і не знаєте як її розповісти. Навчитися писати добре можна, якщо дотримуватися системи роботи над текстом. Цей воркбук тому підтвердження. В одній книзі зібрані вправи, творчі інструменти і поради, перевірені часом і відомими літераторами. Серед яких і досвід визнаних українських письменників.

Звичка писати



Катерина Бабкіна, Комора

"Звичка писати" — це книжка-зошит для роботи зі словом, натхненням і собою. Нею можна скористатися, щоби краще пізнати себе як інструмент письма. Зрозуміти саме свої цілі, мотивації, страхи, бажання, потреби й можливості та з’ясувати для себе, чого і навіщо ви хочете від слів, історій, образів. А можна просто помалювати чортиків і трішки розважитися. Вправи та рекомендації звірені з найкращими програмами навчання письму в світі та перевірені на понад двох тисячах учасників курсів, інтенсивів та воркшопів Катерини Бабкіної. Ці люди потім видавали свої книги, створювали успішні блоги чи перемагали в літературних конкурсах.

Як #писати і не лажати



Крістофер Едж, Віват

Яскрава динамічна книжка про те, як нарешті засісти за роботу й написати приголомшливий текст. Автор розповідає, із чого варто почати, де черпати ідеї, як побудувати логічний сюжет і багато чого іншого, що знадобиться як початківцям, так і тим, хто хоче вдосконалити стиль письма. На сторінках ви знайдете безліч порад і натхненних прикладів з творчості відомих письменників, як от Джоан Ролінґ або Ніла Ґеймана, а також кумедні малюнки, завдання й цікаві запитання, відповіді на які допоможуть вам вигадати дещо креативне й самобутнє. З цією книжкою розумієш, що писати — легко, а процес створення тексту схожий на цікаву гру більше, аніж ви могли собі уявити.

Пиши, скорочуй. Як створити дієвий текст



Людмила Саричєва, Максим Ільяхов, Book Chef

Автори на конкретних прикладах демонструють, що добре, а що ні в інформаційних, рекламних, журналістських і публіцистичних текстах. Дотримуючись викладених рекомендацій, ви навчитеся писати зрозуміло та захопливо, так, аби вам повірили. Книга про те як писати листи, на які відповідатимуть, і розсилки, від яких не відписуватимуться; як створювати дієві й коректні рекламні оголошення; як викладати думки стисло, чітко та переконливо, без мовного сміття, фальші й штампів.

Текст-пекс-шмекс. Магія переконливих текстів



Вільям Зінсер, Наш Формат

Створення яскравого тексту — це магія. Принаймні так це виглядає для читача. Та за лаштунками цього процесу — чітке розуміння формул та інструментів, які допомагають створити вдалий текст. Знаючи ці універсальні принципи, ви зможете створити будь-який текст: від поста у фейсбуці до власної статті. Як боротися із словесним мотлохом? Як випрацювати власний стиль? Як уникнути найтиповіших помилок? І головне — із чого почати свій текст? У книзі ви знайдете практичні поради, які допоможуть писати на найрізноманітніші теми: чи то про день із власного життя, враження від подорожей, чи то про обговорення спортивних змагань, політики, творів літератури або мистецтва.

В очікуванні копірайтера



Стаська Падалка, Pabulum

Авторка відчайдушно намагається переосмислити копірайтинг як точку перетину дисциплін: маркетингу, філології та літератури. На крики розпачу збігаються персонажі. Разом вони очікують того самого Копірайтера і водночас вправляються в письменницькій майстерності, розбираються в мотивах споживання, виділяють ознаки хорошого тексту, створюють нейми і слогани.

Сторітелінг для очей, вух і серця



Марк Лівін, Наш Формат

Уce нa cвiтi мoжнa poзпoвicти чepeз icтopiю. Xaй би пpo щo ви пиcaли, iнфopмaцiя cтaнe яcкpaвiшoю й цiкaвiшoю, якщo зaгopнути її в цeй фopмaт. Caмe icтopiя, a нe cуxi фaкти дoпoмaгaють eмoцiйнo зaлучити й пepeкoнaти вaшу aудитopiю. Бaзoвa фopмулa xopoшoї icтopiї дocить пpocтa: тeзa плюc кapтинкa, щo живe в нaшiй гoлoвi. I кoжeн з нac мoжe нaвчитиcя cтopiтeлiнгу, нeзaлeжнo вiд мeти: cтaти aвтopoм poмaну чи oпoвiдaння, cтвopити влучний тeкcт пpo тoвap чи пocлугу aбo пpocтo зpoбити цiкaвий дoпиc у фeйcбуцi. У книзi пиcьмeнник, cтopiтeлep, зacтупник гoлoвнoгo peдaктopa The Village Укpaїнa Мapк Лiвiн пoяcнює, як нaвчитиcя чути й бaчити icтopiї, пoглибити влacнe poзумiння тeкcту тa зaxoпливo пиcaти. Кpiм тoгo, aвтop нaвoдить poзмoви з вiдoмими укpaїнcькими пиcьмeнникaми, peклaмicтaми, жуpнaлicтaми, якi poзпoвiдaють пpo cвoї пiдxoди дo cтopiтeлiнгу й нaпиcaння тeкcтiв.