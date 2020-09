Все по $0: До 31 декабря к 100 онлайн-курсам Coursera открыт бесплатный доступ

Из-за карантина Coursera решила предоставить бесплатный доступ ко многим обучающим курсам, в которых обычно взимается плата за оцениваемые домашние задания, проекты и материалы для изучения, а также получение сертификатов об окончании курса.

Среди предлагаемых тем: общественное здравоохранение, COVID-19, психическое здоровье и благополучие, облачные технологии, иностранные языки, программирование, осознанность, обновление резюме и даже обучение игре на гитаре. Большинство курсов представляют такие университеты, как Йельский, Стэнфордский и Пенсильванский университет, а также компании Google и Amazon.

Чтобы зарегистрироваться на бесплатный курс, нужно зайти на сайт Coursera, выбрать курс и убедиться, что вверху страницы есть синий промо-баннер. Если его нет, обновите страницу и дайте ей полностью загрузиться. Нажмите кнопку "Зарегистрироваться бесплатно". При оформлении заказа графа стоимость должна показывать 0 долларов США.

Этот формат обучения доступен до 31 декабря 2020 года или до тех пор, пока набор студентов не станет слишком большим. По словам представителя компании, из предлагаемого списка только 15 курсов были бесплатными и изначально не включали платную версию.

Здоровье

1. COVID-19: что вам нужно знать (соответствует требованиям CME).

2. Наука имеет значение: давайте поговорим о COVID-19.

3. Первая психологическая помощь.

4. Социальная психология.

5. Жизнь в счастье и удовлетворении.

6. Вводная физиология человека.

7. Эпидемиология: фундаментальная наука общественного здравоохранения.

8. Основы глобального здравоохранения.

9. Экология: динамика и сохранение экосистемы.

10. Эпидемии, пандемии и вспышки (бесплатно без сертификата о прохождении).

11. Глобальное здоровье: междисциплинарный обзор.

12. Готовность к стихийным бедствиям.

13. Скрининг болезней при эпидемиях общественного здравоохранения.

14. Коммуникации во время глобальных чрезвычайных ситуаций.

15. Профилактика инфекций в домах престарелых.

16. Кластеры болезней.

17. Проблемы глобального здравоохранения.

Животные

18. Эмоции и познавательная способность собаки.

19. Наука об упражнениях.

20. Поведение и благополучие животных.

21. Правда о кошках и собаках.

22. Dino 101: палеобиология динозавров.

23. Ошибка 101: Взаимодействие насекомых и людей.

Искусство и гуманитарные науки

24. Введение в философию.

25. Мода как дизайн.

26. Создание архитектуры.

27. Начало работы с теорией музыки.

28. Большая история: объединение знаний.

29. Гитара для начинающих (бесплатно без сертификата об окончании).

30. Язык дизайна: форма и смысл.

Бизнес

31. Маркетинговый анализ.

32. Стратегия контент-маркетинга.

33. Личное и семейное финансовое планирование.

34. Управление компанией будущего (бесплатно без сертификата о прохождении).

35. Изменения: введение в социальные инновации.

36. Коммуникационные стратегии в виртуальную эпоху.

37. Дизайн: создание артефактов в обществе.

38. Наука успеха: что нужно знать исследователям.

39. Навыки работы в команде: эффективное общение в группах.

40. Новые модели бизнеса в обществе.

Наука о данных

41. Вероятность и статистика: To p or not to p? (бесплатно без сертификата о прохождении).

Компьютерная наука

42. Введение в программирование с помощью MATLAB.

43. C ++ для C программистов, часть A.

44. Основы компьютерного видения.

45. Кодируйте себя! Введение в программирование.

46. Создайте свое первое приложение для Android (курс, ориентированный на проекты).

47. Алгоритмы, часть I.

48. Алгоритмы, часть II.

49. Анализ алгоритмов.

50. Информатика: алгоритмы, теория и машины.

51. Компьютерные науки: программирование с целью.

52. Промышленный Интернет вещей на облачной платформе Google.

53. Введение в TCP / IP (бесплатно без сертификата прохождения).

Облако и технологии

54. Машинное обучение для профессионалов бизнеса.

55. Создание опыта общения с Dialogflow.

56. Промышленный Интернет вещей на Google Cloud Platform.

57. Основы Google Cloud Platform для специалистов AWS.

58. AWS Computer Vision: начало работы с GluonCV.

59. Введение в Cloud Identity.

60. Основы облачных вычислений (Cloud 101).

61. Разработка приложений ИИ в Azure.

62. Начало работы с AWS Machine Learning.

Изучение языка



63. Первые шаги в корейском.

64. Китайский для начинающих.

65. Сложное произношение в американском английском.

66. Написание английского в университете.

Математика и логика

67. Введение в математику.

68. Математические навыки в области науки о данных.

69. Математика: одна переменная, часть 1 — Функции.

70. Математика: одна переменная, часть 2 — Дифференциация (бесплатно без сертификата об окончании).

71. Математика: одна переменная, часть 3 — Интеграция.

Личное развитие

72. Де-мистифицирующая осознанность.

73. Подумайте еще раз 1: как понимать аргументы.

74. Искусство и наука взаимоотношений: понимание человеческих потребностей.

75. Mindshift: преодолейте препятствия на пути к обучению и раскройте свой скрытый потенциал.

76. Исцеление с помощью искусств.

77. Введение в персональный брендинг.

78. Творческое решение проблем.

79. Изучение новых технологий для непрерывного обучения и успеха (бесплатно без сертификата об окончании).

80. Креативное мышление: методы и инструменты успеха.

81. Меньше сидите, будьте активны.

82. Как написать резюме (проектно-ориентированный курс).

83. Успешное развитие карьеры.

84. Превращение вызовов в возможности.

85. Как получить навыки: введение в управление индивидуальными навыками (проектно-ориентированный курс).

86. Подача заявления в университеты США.

87. Как поступить в колледж.

Физические науки и инженерия

88. Основы инженерного экзамена.

89. Введение в устойчивость.

90. Астрономия: исследование времени и пространства.

91. Введение в химию: реакции и соотношения.

92. Mountains 101.

93. Введение в химию: структуры и решения.

94. Механика материалов 1: основы напряжений, деформаций и осевой нагрузки.

95. Наука о Солнечной системе.

96. Химия.

97. Компьютерная архитектура.

Физика и астрономия

98. Как все работает: введение в физику.

Социальные науки

99. Как написать и опубликовать научную статью (проектно-ориентированный курс).

100. U101: Понимание колледжа и студенческой жизни.