Soft skills: Уже не преимущество, а требование

Soft skills — это комплекс неспециализированных навыков, важных для карьеры, который включает в себя решение проблем, критическое мышление, влияние, творчество, находчивость, межличностное общение и управление своим временем. Эти навыки еще называют мягкими или гибкими.

Мягкие навыки, долгое время считавшиеся желательными для соискателя, стали новым обязательным требованием работодателей. В мире, который находится в постоянном движении, способность адаптироваться к изменениям имеет решающее значение для любого нового сотрудника, независимо от отрасли или специальности.

Согласно опросу Gallup, 96% руководителей университетов считают, что готовят студентов к реальной работе, но с ними полностью согласны только 11% руководителей предприятий. Фактически, 91% работодателей "согласны с тем, что для достижения успеха в их компаниях важнее, чтобы кандидат продемонстрировал способность критически мыслить, четко общаться и решать сложные задачи, чем наличие диплома бакалавра".

Если вы ищите работу или планируете это делать, вам придется развить в себе эмоциональный интеллект. Этот термин был введен исследователями в 1990 году как тип социального интеллекта, предполагающий способность контролировать свои собственные эмоции, понимать эмоции других и реагировать соответствующим образом. LinkedIn Learning отмечает: "Эмоциональный интеллект подчеркивает важность эффективного реагирования и взаимодействия с коллегами". Эмоциональный интеллект (также известный как EQ или эмоциональный коэффициент) имеет решающее значение для построения отношений, которые жизненно важны для успеха в карьере. Обычно EQ развивается путем самоанализа, практики глубокого слушания, запроса обратной связи и сочувствия другим. К сожалению, эти действия стали менее распространенными в эпоху текстовых сообщений и "кликов" в социальных сетях.

Исследования показывают, что 47% рабочих мест находятся под угрозой, поскольку компьютеры свободно перенимают технические навыки, которыми раньше владели только люди. Нужно признать и понять, что в не столь отдаленном будущем, наши карьеры будут кардинально отличаться от того, что есть сейчас.

Скорее всего, вашей следующей работы еще не существует. Согласно LinkedIn, топ-10 вакансий 2014 года даже не существовали в 2009-ом. Старая модель получения образования, которое могло обеспечить одну работу на всю жизнь, изжила себя. Сейчас, чтобы оставаться востребованным, нужно постоянно развивать и расширять свои навыки, активно закрывать пробелы и периодически возвращаться к обучению. Некоторые компании осознали ценность повышения квалификации или переподготовки сотрудников и активно в это инвестируют, но большинство по-прежнему перекладывает эту ответственность на самих людей.

Изменения происходят постоянно. Пандемия ярко показала нам насколько важно сегодня умение эффективно адаптироваться к быстрым изменениям. И с большой вероятностью, руководители теперь будут искать сотрудников, которые способны оставаться мотивированными и продуктивными в условиях неопределенности, умеют находить различные способы применения своих сильных сторон и развивать новые способности.

Нам всем нужно учиться владению новым языком — технологиями. Если вы до сих пор не разбираетесь в способах бесконтактной оплаты и использовании различных платформ видеосвязи, вы уже отстали. Помимо технологий, необходимо выучить язык глобализации и способность эффективно и дипломатично общаться в межкультурном пространстве — с каждым днем мир становится теснее.

Мягкие навыки больше не являются вашим преимуществом, как кандидата на вакансию — теперь они являются основой вашей кандидатуры и дверью к новой работе. Предлагаем три способа отточить soft skills:

Идите туда, где вы наименее квалифицированы. Спортсмены знают, что лучший способ совершенствоваться — это тренироваться с мастерами, которые имеют серьезное превосходство в спорте и вдохновляют других на переход на новый уровень. Развитие новых навыков требует практики, обратной связи и примера, поэтому окружите себя экспертами. Конечно, вы будете чувствовать себя некомфортно, но рост редко происходит без усилий.

Примите уроки пандемии. Хотели мы того или нет, но за последние несколько месяцев мы все приобрели навыки устойчивости, адаптируемости и находчивости. Многим, вероятно, также пришлось повысить уровень владения технологиями, поскольку работа перешла в удаленный формат. Подумайте о том, как и в чем вы выросли, и найдите способы применения своих усовершенствованных навыков. При этом не останавливайтесь на достигнутом — изучайте новые системы, платформы и программы. Вам не обязательно становится программистом, но, чем больше вы будете практиковаться, тем увереннее себя будете чувствовать.

Ищите новые возможности. Скорее всего, на вашем рабочем месте многое изменилось, поэтому ищите возможности взять на себя новые задачи, которые позволят вам перейти на следующий уровень в карьере. Если вы не работаете, организуйте инициативу по благоустройству своего района или станьте волонтером — так вы расширите свою сеть контактов и сможете практиковать навыки межличностного общения с разными людьми. Определите пробелы в своих мягких навыков и найдите способы их устранить.

Мягкие навыки — это то, что никогда не смогут воспроизвести машины. Именно это даст вам преимущество перед роботами, которые перенимают на себя все больше функций, ранее выполняемых только людьми.