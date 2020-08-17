Общее для всех: 36 навыков, которые хочет видеть работодатель в резюме

Составляя резюме на определенную вакансию, вы естественно указываете специфические навыки, необходимые для выполнения конкретной работы. Однако существует ряд характеристик, которые универсальны для любого члена команды. И на них работодатели обращают не меньше внимания, чем на сугубо профессиональные умения.

Коммуникации

Работодатели хотят нанимать целостных личностей, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и обладают способностями строить коммуникации с коллегами и руководителями, четко и понятно интерпретировать и передавать информацию, кратко излагать свои мысли и многое другое. Проверьте, отражены ли эти навыки в вашем резюме.

1. Навыки письма

И для переписки по электронной почте, и для составления официальных документов необходимы навыки письма, независимо от того, в какой отрасли вы планируете работать. Четкие и лаконичные фразы сводят к минимуму недопонимание и экономят время получателя. Вероятно, это один из самых важных навыков резюме.

2. Вербальное общение

Четкая и грамотная речь — первое, что менеджер заметит на собеседовании. Общение по телефону — обычное дело в бизнесе. Обозначьте этот навык в своем резюме, и, с большой вероятностью, вас пригласят, чтобы послушать лично.

3. Презентация

Представление продуктов, проектов или идей — стандартная процедура в большинстве бизнесов, которая требует особых коммуникативных навыков. Умение составить и правильно провести презентацию демонстрирует вашу организованность и уверенность в себе.

4. Многоязычие

Знание нескольких языков может открыть двери для вас и для бизнеса, который вы представляете. Возможность говорить на другом языке может позволить вашей компании выйти на совершенно новую демографическую группу.

5. Понимание прочитанного

На любой работе вам придется изучать политики компании, сборники стандартов, информационные бюллетени, электронные письма и т.д. Умение быстро и эффективно их расшифровывать так же важно, как и умение хорошо писать.

Техническая смекалка

Технологии стремительно развиваются, особенно в деловом мире. Обязательно упомяните в своем резюме технологии, с которыми вы знакомы, даже если вы не собираетесь использовать их ежедневно.

6. Социальные сети

В наши дни почти у всех есть социальные сети. Компании используют такие платформы, как LinkedIn и Facebook, для охвата новой аудитории, обслуживания клиентов и повышения лояльности к бренду.

7. Операционные системы

Вы умеете работать в Mac? А как насчет PC? Сегодня большинство рабочих мест требует использования компьютера. Предыдущий опыт работы с распространенными операционными системами поможет вам быстрее адаптироваться.

8. Microsoft Office

Из всего программного обеспечения в мире пакет Microsoft Office, скорее всего, самый популярный. Word, Excel, Powerpoint и Outlook используются, пожалуй, повсюду. Наличие этого как части ваших навыков резюме очень полезно, особенно в определенных отраслях.

9. Программы для конкретных профессий

Вы освоили HubSpot на последнем месте работы? А может быть научились пользоваться Slack? Не забудьте упомянуть их в своем списке навыков резюме. Это демонстрирует то, что вы можете быстро освоить новые инструменты.

Навыки межличностного общения

Несмотря на развитие технологий, бизнесом управляют люди. Работа с людьми и для людей означает, что вы должны уметь сохранять равновесие в различных социальных условиях. Выделите в своем резюме то, что может явно показать, насколько хорошо вы справляетесь с непростыми ситуациями.

10. Служба поддержки клиентов

Ни одна компания не может добиться успеха без своих клиентов. Способность относиться к клиентам с уважением и вниманием является абсолютной необходимостью для любого кандидата на вакансию. Некоторые отрасли считают это наиболее важным навыком для резюме, которым должны обладать потенциальные сотрудники.

11. Активное слушание

Умение слушать — недооцененный навык, особенно для руководителей. Если вы не можете слушать других, вам будет сложно работать в команде.

12. Чувство юмора

Вы можете подумать, зачем в резюме говорить о чувстве юмора. Затем, что он важен для построения взаимопонимания, но проявлять его на рабочем месте умеют не все. Людям нравится, когда кто-то может немного отвлечь их от серьезных размышлений с помощью приятной шутки и так поднять настроение. Но никому не нравится незрелость и глупые подтрунивания.

13. Разрешение конфликтов

Как вы справитесь с ситуацией, в которой клиент, стоя возле вашего рабочего стола, будет кричать о своей проблеме? Правильный подход — начать решать ситуацию, а не повышать градус проблемы или пытаться ее избежать.

Командная работа

Одна из лучших составляющих любой работы — это связи, которые вы налаживаете со своими коллегами. Укрепление здоровых отношений делает работу гораздо приятнее для всех.

14. Сотрудничество

Какой бы ни была ваша работа, скорее всего, она будет подразумевать контакты с другими людьми. От способности строить эффективное сотрудничество зависит достижение целей команды.

15. Лидерство

Даже если должность, на которую вы претендуете, не называется "менеджер" или "руководитель", все равно будут моменты, когда вам нужно будет возглавить какой-то процесс. Покажите, что вы готовы принять вызов, и вас будут рассматривать как долгосрочный актив.

16. Надежность

Работа не всегда бывает легкой и веселой. Вы должны быть готовы выполнять свои обязанности даже в тяжелые времена. В противном случае ваши коллеги не смогут на вас рассчитывать. Надежность важна для поддержания сплоченности команды. Вы должны дать людям понять, что они могут на вас положиться.

17. Прозрачность

Чтобы работать в команде, коллеги должны быть готовы делиться информацией друг с другом. Готовы ли вы признать свои ошибки, поделиться своими проблемами и принять последствия, как взрослый человек? Дайте понять это в резюме.

Личные качества

Ваше резюме — это не только ваше образование и опыт работы. Оно еще и о вас, как о личности. Продемонстрируйте свои "мягкие" навыки, чтобы выделиться на фоне других кандидатов.

18. Адаптивность

В любой компании и на любой должности вам придется приспосабливаться к новым процедурам, правилам и рабочей среде. Способность адаптироваться поможет вам справиться с любыми изменениями.

19. Проактивность

Самостоятельный сотрудник может выполнять работу без инструкций на каждом этапе. Выполнять поставленные задачи — это одно, а уметь принимать вызовы по собственной инициативе — совершенно другое. Проактивность важна в резюме особенно если вы планируете занять руководящие должности в будущем.

20. Решение проблем

Умеете ли вы находить подходящие решения для возникающих проблем? Если да, вы намного можете облегчить жизнь своему руководителю и таким образом свести к минимуму микроменеджмент. Этот навык часто упускают из виду при составлении резюме.

21. Креативность

Можете ли вы мыслить нестандартно? Даже позиции, которые не являются "творческими", требуют творческого мышления. Кроме того, креативность помогает решать проблемы.

22. Организованность

Умение оставаться организованным, даже в самых сложных ситуациях, делает вас более эффективным и снижает риск ошибок. Организационные навыки облегчают жизнь не только вам, но и другим членам команды.

23. Трудолюбие

Каждой компании нужны сотрудники, умеющие работать. В конце концов, вы подаете заявление о приеме на работу, а не о том, чтобы проводить 10 часов в офисе. Отразите трудолюбие в своем резюме.

24. Управление стрессом

Сообщите потенциальному работодателю, насколько хорошо вы работаете в условиях стресса. Сегодня часто возникают ситуации, когда нужно решать задачи в сжатые сроки. Сможете ли вы справиться с этим вызовом?

25. Управление вниманием

Независимо от того, разрабатываете ли вы проект или пишете сообщение в блоге компании, внимание к деталям имеет решающее значение. Люди, которые думают о деталях, работают лучше и склонны замечать проблемы до того, как они возникнут.

26. Тайм-менеджмент

Время — деньги. Чем лучше вы используете время компании, тем ценнее вы будете. Покажите, что вы умеете считать каждую секунду. Управлять своим временем также означает быть пунктуальным. Ни один работодатель не хочет иметь дело с членом команды, который постоянно опаздывает.

27. Терпение

Не всегда дела идут так, как хочется. Сможете ли вы спокойно работать в сложных ситуациях? Способны ли вы терпеливо выслушать замечания клиента по проекту? В состоянии ли внести мельчайшие правки в отчет?

28. Благодарность

Простую благодарность часто недооценивают. А она может помочь построить настоящие отношения и намного улучшить атмосферу в коллективе.

29. Саморазвитие

Работодатели хотят инвестировать в людей, которые стремятся расти. Нравится ли вам посещать онлайн-курсы, читать или экспериментировать с хобби. Покажите в резюме, что вы готовы пробовать что-то новое.

30. Физические возможности

В некоторых профессиях очень важны физические способности человека. Например, сможете ли вы целый день ходить по встречам с клиентами, находящимися в разных концах города или хватит ли у вас сил целый день простоять за стендом на выставке, при этом сохраняя дружелюбие и ясный ум.

31. Исследования

Исследовательские навыки имеют решающее значение для маркетинга, бизнес-анализа, написания статей, управления финансами и многого другого.

32. Умение работать с деньгами

Способность быстро и точно считать важна для торговых компаний и финансовой отрасли. В этих же сферах, гораздо больше чем в других, важны добросовестность и честность.

Приверженность

Для работодателя каждый новый сотрудник — это инвестиция. А в вас стоит инвестировать? Покажите это.

33. Стабильность

Менеджерам по найму нравится видеть в резюме длительные сроки пребывания в одной компании. Это говорит о том, что вы устраиваетесь на работу надолго, а не только ради того, чтобы заработать деньги и уйти.

34. Верность

Чтобы отношения работодателя и работника сформировались, необходимо доверие. Работодатель может узнать, когда вы скрываете побочные сделки или делитесь с кем-то конфиденциальной информацией. В этом вопросе вам помогут рекомендации с прошлых мест работы.

35. Иерархия

Вряд ли вы будете согласны с каждым решением своего руководителя. Но вам нужно помнить, что вы на работе пока ему подчиняетесь. Соблюдение иерархии — это, в том числе, и выполнение того, что ваш руководитель считает лучшим, даже если у вас другая точка зрения.

36. Гибкость

Жизнь полна сюрпризов. Через месяц после начала работы ваша роль может полностью измениться. Люди, обладающие гибкостью, умеют быстро встраиваться в меняющиеся обстоятельства.

Проведите самоаудит: какие из этих навыков хочет видеть ваш потенциальный работодатель? Добавьте их в свое резюме и станете намного ближе к работе своей мечты.