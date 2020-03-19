Не повод для остановки: Как поддержать карьерный рост в период кризиса

Работа в удаленном режиме не означает остановку в карьерном развитии. Наоборот, это еще одна возможность произвести впечатление на руководство и подняться на очередную высоту своей карьеры.

1. Периодически отправляйте статусы по задачам.

Удаленная работа не исключает коммуникаций с коллегами и руководителем. Можно раз в неделю отправлять краткий отчет по статусам выполнения задач и реализации проектов, а также о планах на следующую неделю. Письменный отчет можно заменить телефонным звонком — все зависит от ваших договоренностей и принципов удаленного режима работы. Кроме того, важно сообщать руководителю, с какими проблемами вы столкнулись или можете столкнуться.

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Не держите руководителя в неведении. Для некоторых людей неизвестность становится поводом для беспокойства. Зачем вам становиться причиной тревоги своего руководителя?! Предотвратите это, периодически информируя его о ходе работы. Только не увлекайтесь — не надо это делать ежедневно (если он сам об этом не просит). Покажите ему, что вы поддерживаете максимально возможный в таких обстоятельствах уровень продуктивности и по-прежнему ответственно относитесь к своим задачам.

2. Делайте больше, чем требуется.

Организуйте рабочее время дома так, чтобы у вас появилась возможность сделать немного больше, чем поручил руководитель. Например, если вам поручили изучить потенциального бизнес-клиента, в дополнение к этому, изучите и способы наладить с ним контакт.

Думайте нестандартно и ведите себя не как подчиненный, а как стратегический партнер своего руководителя. Лидеры не просто делают то, что им говорят. Они делают то, что нужно сделать, чтобы выполнить работу наилучшим образом.

3. Предложите идею.

Руководители выделяют активных профессионалов. Подумайте о том, как в сложившейся нестандартной ситуации, можно усовершенствовать или облегчить работу команды. Например, вы узнали о каком-то приложении, которое позволяет экономить время на сборе отчетов или повышает продуктивность онлайн-совещаний. Сообщите об этом руководителю и предложите заняться внедрением этого приложения в текущую работу.

Когда у компании ограничены возможности ведения бизнеса в обычном режиме, идеи, помогающие сэкономить деньги, весьма актуальны. Кроме того, предлагая усовершенствование, вы покажете себя человеком, думающим с лидерской точки зрения.

Социальное дистанцирование не должно мешать вам развивать свою карьеру и достигать профессиональных целей. Поддерживайте общение с руководителем, делайте больше, чем от вас ожидают и будьте активными. Карантин когда-нибудь закончится!

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