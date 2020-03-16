На расстоянии звонка: Как эффективно провести онлайн-совещание

Многие компании переводят сотрудников на удаленную систему работы. Конечно, количество встреч и совещаний значительно уменьшится, но иногда "собираться" вместе для обсуждения статусов и важных вопросов, в любом случае, необходимо.

Казалось бы, что сложного — назначили время, подключились, пообщались… На самом деле организация онлайн-совещания требует не меньшего, а, возможно, и большего внимания, чем оффлайн встречи. Например, у участников могут быть проблемы с подключением и задержкой передачи сигнала, несколько человек могут начинать говорить одновременно, а структура и тайм-план не всегда соблюдаются.

Чтобы онлайн-совещание проходило эффективно, нужно продумать семь главных аспектов:

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1. Четкая и информативная повестка дня

Общение без четкой цели приводит к путанице и потере большого количества времени. Никогда не проводите встречи без четкой повестки дня. Чтобы всем упростить задачу, подготовьте официальную повестку дня с ключевыми вопросами, которые будут обсуждаться на встрече, и рассортируйте их в соответствии с потребностями вашего бизнеса. Также четко укажите, какая роль ожидается от каждого участника встречи. Отправьте эту повестку дня по крайней мере за 24 часа до собрания и получите подтверждение от всех участников. Также установите автоматические напоминания о встрече с помощью Календаря Google.

2. Модератор встречи

Встреча без модератора почти наверняка превратится в "базар" — именно этот человек должен иметь полномочия по контролю за процессом. Никто не может говорить без разрешения модератора. Его основная задача — держать всех в рамках темы обсуждения. Это особенно важно при онлайн-встречах, поскольку существует большая вероятность того, что кто-то кого-то неправильно поймет из-за помех в интернет-соединении и качестве аудио/видео.

3. Проверка техники и связи

Попросите всех участников перезагрузить свои компьютеры как минимум за 20 минут до начала совещания. Убедитесь, что камера и микрофон работают нормально, а программное обеспечение для собраний поддерживает несколько участников. Для встреч "один на один" вы можете воспользоваться стандартной услугой видеозвонков, такой как Skype. Но если на "встрече" планируется несколько участников, нужно подумать о более удобном для этой цели приложении.

4. Ограничения по времени

Ограничение времени совещаний может значительно повысить производительность всех участников и помочь всем извлечь из них гораздо больше пользы за ограниченное время. Например, вы можете установить продолжительность встречи 30 минут и назначить по 10 минут для обсуждения каждого пункта повестки дня. Таким образом, участники будут оставаться сосредоточенными, и общение не будет выходить за рамки темы обсуждения.

5. Отвлекающие факторы

Отвлекающие факторы могут легко вызвать недопонимание в процессе онлайн-совещания. Чтобы избежать каких-либо неожиданностей, попросите участников на время совещания разместится в закрытом и хорошо освещенном помещении. Кроме того, желательно, чтобы все пользовались наушниками с микрофоном, вместо микрофона ноутбука. Это обеспечит более четкую связь.

6. Завершение встречи

Многие корпоративные встречи заканчиваются нечеткими обещаниями и расплывчатыми заверениями участников. Модератор несет ответственность за обсуждение каждого пункта плана встречи и получение четких ответов по срокам выполнения от ответственных участников. То есть, модератор должен проговорить кто отвечает за выполнение каждого пункта и в какие сроки задача должна быть выполнена. Без этого невозможно отследить выполнение ни одной задачи.

7. Результаты встречи

По окончании онлайн-совещания необходимо всем участникам разослать информацию о том, что обсуждалось на встрече (тезисно), какие решения приняты, кто ответственный за выполнение поставленных задач и сроки выполнения. Участники должны подтвердить, что они согласны с тезисами, понимают их и приняли к выполнению.

Правильная подготовка онлайн-встречи может сэкономить время на ее проведение и принести дополнительные бонусы в виде неожиданных идей сотрудников.

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