Время под контролем: Как выбрать для себя лучший метод тайм-менеджмента

Тайм-менеджмент — процесс планирования и организации своего времени. Но найти идеальный инструмент управления временем, который подойдет каждому — невозможно. Многое зависит от характера человека, его способа мышления, разнообразия задач и других факторов.

Прежде чем делать выбор лучшего инструмента для вас, посмотрим на некоторые самые популярные сегодня методы:

Анализ Парето (или Правило 80/20). Идея метода в том, что 20% наших действий приносят 80% результатов. Он помогает расставлять приоритеты и быстрее находить решение проблем.



Техника "Помодоро". Этот метод использует таймер, с помощью которого день делится на интервалы. Он хорош для людей с креативным мышлением и защищает от выгорания.



Матрица Эйзенхауэра. Метод рекомендует планировать задачи и организовывать время в четырех отдельных квадрантах — важно, не важно, срочно, не срочно. Хорош для людей с критическим мышлением и для тех, кто часто принимает сложные решения.

Закон Паркинсона. Закон, который определяет количество времени, которое вы отводите себе для выполнения задания. Подходит для тех, кто подвержен прокрастинации и тех, кто работает в состоянии напряжения.

Метод блокировки времени. Метод разработан Илоном Маском — каждому временному блоку в течение дня назначается задание. Подходит для работающих студентов и родителей, а также для людей с аналитическим складом ума.

Метод достижения цели (GTD). При использовании этого метода задачи записываются на бумагу и разбиваются на практичные рабочие элементы. Хорошо для часто отвлекающихся людей и тех, кому нравится составлять списки.

Метод быстрого планирования (RPM). Метод помогает вашему мозгу сосредоточиться на видении, чтобы воплотить его в жизнь. Подходит для работающих студентов и родителей, а также для тех, у кого есть долгосрочные цели.

Теория консервированных банок. Теория побуждает вас устанавливать приоритеты на день и планировать задачи с запасом времени. Это помогает вам сосредоточиться на задачах, которые необходимо выполнить сегодня. Лучше всего работает у визуалов и тех, кто мыслит конкретными категориями.

Техника "Съешь эту лягушку". Метод учит вас начинать свой день с выполнения наименее привлекательного задания, которое принесет долгосрочные выгоды. Полезна для людей, перед которыми стоят долгосрочные цели и для тех, кто мыслит абстрактными категориями.

Ниже предлагаем схему выбора оптимальной для вас техники. Если вы тот, кто легко отвлекается, вам лучше всего подойдет Техника "Помодоро". Если вам трудно приоритизировать задачи, попробуйте Матрицу Эйзенхауэра. Если у вас есть привычка оставлять дела на последний момент, попробуйте Закон Паркинсона.

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