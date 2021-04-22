Ляг поспи и все пройдет: как сон влияет на наши эмоции и иммунитет

Раздражение, усталость, отсутствие энергии, частые простуды… Это не ваши фантазии или лень, все гораздо сложнее. Сонолог, профессор Мэтт Уокер объясняет, как ночной сон влияет на эмоциональные центры в нашем мозгу и почему снижается иммунитет, когда мы не досыпаем.

Несколько лет назад Мэтт Уокер с коллег провели нейровизуализационные исследования мозга. Они пригласили группу здоровых взрослых людей. Одним дали проспать всю ночь, другим не позволили выспаться. На следующий день всем участникам было сделано МРТ головного мозга, с помощью которой была изучена эмоциональная карта мозга. Основное внимание исследователи сосредоточили на одной конкретной области мозга — миндалевидном теле. Это одна из центральных областей мозга, в котором формируются сильные эмоции, в том числе, негативные.

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Сон и эмоции

Во время изучения результатов исследования было замечено, что у людей, которые спали всю ночь, степень реакции со стороны миндалины была более адекватной, соответствующей норме. А вот у тех людей, которые не доспали, миндалевидное тело было гиперактивным — оно стало более чем на 60% чувствительнее.

Но почему так произошло? Да, потому, что в этом процессе задействуется еще одна область мозга, его главный управляющий центр — префронтальная кора, которая находится прямо над глазами. Это самая развитая часть мозга, которая помогает нам решать сложные и ответственные задачи. И именно она контролирует миндалевидное тело.

Когда мы не досыпаем, связь между этими двумя частями мозга практически прерывается и мы постоянно "жмем на газ" наших эмоций, полностью забывая о педали тормоза. Единственное лекарство для этого состояния — лечь поспать. Если в следующую ночь вы хорошо выспитесь, связь между префронтальной корой и миндалевидным телом восстановиться, и весь эмоциональный дискомфорт уйдет.

Сон и иммунитет

Обычно когда мы болеем, нам хочется забраться под одеяло и уснуть. Отчасти таким образом мы пытаемся вылечиться, ведь между здоровым сном и крепкой иммунной системой существует неразрывная связь.

Известно, что люди, спящие менее семи часов в сутки, в три раза чаще заражаются риновирусом, в простонародье — простудой. Также известно, что женщины, сон которых не превышает пяти часов, на 70% более подвержены пневмонии. Исследователи обнаружили, что, кроме всего прочего, сон важен для успешной вакцинации.

В одном из исследований собрали группу людей и в течение шести ночей ограничивали продолжительность их сна четырьмя часами. Второй группе участников был разрешен полноценный сон каждую ночь. В один из дней этого исследования участникам сделали прививку от гриппа и измерили ответ организма на нее. Было обнаружено, что у людей, спавших по четыре часа за ночь, выработалось на 50% меньше антител по сравнению с нормой. Одним словом, если вы не высыпаетесь в течение недели перед получением прививки, это может стать причиной существенного снижения ее эффективности.

Исходя из результатов исследований, стало понятно, что именно ночной сон, включая фазы глубокого, не быстрого сна, позволяет людям пополнять арсенал иммунного вооружения. Во сне мы, по сути, стимулируем продукцию множества различных иммунных факторов. Более того, организм действительно становится чувствительнее к этим факторам, так что на следующий день мы просыпаемся более крепкими и менее подверженными заболеваниям.



Поэтому когда дело касается иммунной системы и эмоций, возможно, нам следует рассматривать сон, как лучшую медицинскую страховку, о которой только можно мечтать.